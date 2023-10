[株式会社エムハビット]

"予約の取れない”人気占い師ケンさんと 大人気天然石ジュエリー「odul」との新たなコラボ企画





株式会社エムハビット(所在地:東京都港区、代表取締役:平井美羽)が運営する、唯一無二の天然石を使用したオリジナルジュエリーブランド「odül(オジュール/ https://shop.odul.jp/)は、ファッション誌のweb onlineなどで人気の世界のVIPをも鑑定するなかなか予約が取れない大人気星読み師ケンさんとのmonthly占い「Monthly Gem Horoscope」の配信をスタートさせた。現在インスタフォロワー数も7万人を超え、大人気コンテンツとなっている。







"予約の取れない”人気占い師ケンさん







温かく、その人に寄り添った的確なアドバイスは、世界のVIP一家をはじめ、ありとあらゆるジャンルの方たちのハートをわし掴みに。人から人への純粋な口コミのみの “予約の取れない”今注目の占い師。

スピリチュアルカウンセラー/占い師

輝数石占い。

STORY web占い 連載中



「Monthly Gem Horoscope」占いが話題に









従来の占星術に加え、サイキックや独自の占星術観点、そしてクリスタルの知識をプラスしてお届け。

毎月更新中(https://shop.odul.jp/pages/monthy-gem-fortune)

Monthly Gem Horoscopeには、Love(恋愛運)、Money(金運)、Work(仕事運)を毎月配信し、天然石や占い好きが注目する「ラッキーストーン」が、あなたの生活を豊かにしてくれる。





今後も新たな人気コンテンツを発掘











他にも、「Find Your Stone」や「Fortune Message of the day」など女性が喜ぶコンテンツを配信している。

アクセサリーだけでなく、女性のちょっとしたご褒美をテーマに様々なチャレンジを今後も行っていく。



「odul」とは、





[odül] はトルコ語で『ご褒美』。



日々を頑張る女性たちに、もっと自分で自分にご褒美を。自分を大切にすることで、ちょっとした日常にトキメキを提供したい。といった想いを込めています。

石のインクルージョン(内包物)、クラック(石が成長する過程でできる筋目)は、一つとして同じ模様のない綺麗に整えられていないユニークで美しい「いびつさ」を人間の個性として表現しました。odülが常に大切にしている唯一無二の美しさを際立たせてくれる、自身の歪な部分も受け入れ、認め、強く生きることの唯一無二の存在へ。皆様のお守りとなるようなジュエリーとして展開しています。



