2022年10月29日(土)東京・渋谷にて達成した178人の「同姓同名の最大の集まり」ギネス世界記録が、2023年2月4日(土)セルビアのベオグラード市のショッピングモールで開催された256人のMilica Jovanovic(ミリツァ・ヨヴァノビッチ)さんの集いによって更新されました。

これを受け、タナカヒロカズの会(現在、242名登録)は、世界に広がる同姓同名コミュニティの仲間として、ミリツァ・ヨヴァノビッチさんたちへの祝福のメッセージとともに、2度目のギネス世界記録に挑む「再挑戦の誓い」広く宣言するため、本日、産経新聞に#タナカヒロカズを探しています キャンペーンの新聞広告を出稿しました。







2022年10月29日(土)東京・渋谷で行ったタナカヒロカズ運動全国大会2022において、2005年にアメリカの実業家マーサ・スチュワートさんが持っていた、164人の「Largest gathering of people with the same first and last name(同姓同名の最大の集まり)」の記録を抜き、178人のタナカヒロカズの集いでギネス世界記録を達成することができました。北は北海道、南は沖縄、海外はベトナムのハノイ市から、3歳から80歳のタナカヒロカズさん178人が、ギネスワールドレコーズの記録ルールに則り、5分間同じ場所にいることを公式認定員によって確認されたものです。ちなみに同じく記録ルール準じ、姓名の読みが同じであれば旧姓であっても同姓同名として認められるため、集まったタナカヒロカズの漢字のバリエーションは、田中宏和、田中尋和、田中浩一、田中弘和、田中弘一、田中寛和、田中博一、田中洋和、田中寛一、田中寛和、田中博和、田中宏一、田仲弘和、田中裕万、田中弥一、田中大数、田中碩量と17種類に及びました。

この17年ぶりのギネス世界記録更新は、国内に留まらずBBCニュースや英ガーディアンのヘッドラインニュースなど世界44カ国、24種類の言語で報道されました(メディアモニタリング・ソーシャルリスニングのツールMeltwaterによる分析結果による)。

このニュースを知ったセルビアのイベント会社が企画し、セルビアで最も多い名前は女性の「ミリツァ」で、最も多い名字が「ヨバノビッチ」の組み合わせ、Milica Jovanovic(ミリツァ・ヨバノビッチ)さんに呼びかけ、2月4日(土)ベオグラード市内のショッピングセンターで256人の同姓同名の集いが実現し、ギネス世界記録公式認定員により記録更新が確認されました。同時にタナカヒロカズの会の世界記録保持期間は、98日間で終わってしまいました。

地元RUPTLY社のニュース取材に答えた参加者のミリツァ・ヨバノビッチさんの一人は、「これは生涯でかけがえのない機会。誰もがギネス世界記録をつくれるチャンスがあるわけではないし、ミリツァ・ヨバノビッチは普段ありふれた名前と思われていたけど、今日からとても特別な名前になったわ。」とその喜びを語っていました。

タナカヒロカズの会としては、世界中の人たちが同姓同名コミュニティの面白さに気づき、人と人が思いがけない新しい絆をつくり、集まることの喜びがもっと広がればとの願いを込めて、256人のミリツァ・ヨバノビッチさんにお祝いのメッセージをお贈りしたいと考えました。日本からはじまった同姓同名コミュニティのタナカヒロカズ運動が、ちょっとした同じで人がつながり助け合う親睦活動として世界に広がり、さらに世界の同姓同名コミュニティと連帯し、国際交流を進める平和活動へと発展することを夢見ています。

また現在242人のタナカヒロカズの会は、未来永劫にわたり「タナカヒロカズ」の名が続くことを究極の目標に置く、相互扶助組織であり、あくまでギネス世界記録は通過点として考えています。しかし、同姓同名コミュニティの価値について国内外への啓発活動の意味も込めて、もちろん2度目のギネス世界記録更新に向け準備を進めて参ります。さらなるタナカヒロカズさんのご参加、新たなタナカヒロカズさんのご誕生、タナカヒロカズの会への企業からの支援をお待ちしています。

このような想いを込め、昨年のギネス世界記録挑戦直前の「尋ね人」広告に続き、本日、産経新聞に#タナカヒロカズを探していますキャンペーンの「再挑戦の誓い」広告を出稿いたしました。皆様からの広く、厚いご支援、ご注目と応援をよろしくお願いいたします。



