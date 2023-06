[株式会社多良川]

多良川が誇る長期熟成古酒「久遠」がサンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティションにおいて最高金賞を受賞



株式会社多良川(本社:沖縄県宮古島市、代表取締役社長:砂川拓也、以下:多良川)の泡盛、長期熟成古酒「久遠」が米国最大の蒸留酒品評会サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティションにて、5,500点を超えるエントリーの中から焼酎部門で『Best of Class』を受賞しましたことをお知らせいたします。







『Best of Class』とは、審査員全員が「金賞」と判定した銘柄に与えられる『ダブルゴールド賞(最高金賞)』を受賞した銘柄の中から、さらに部門ごとに一つの銘柄を選出する賞のこと。



●世界三大酒類コンペティション「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション」



サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション(SFWSC:The San Francisco World Spirits Competition)は、世界中で最も影響力のある蒸留酒のコンペティションの一つ。蒸留酒業界で最高の鑑識眼を持つ審査員たちの厳格なテイスティングにより、膨大なエントリーの中から優れた銘柄を選出します。「金賞(Gold)」「銀賞(Silver)」「銅賞(Bronze)」でランク分けされ、パネルのすべての審査員から「金賞」を獲得したアイテムは、「最高金賞(Double Gold)」を獲得。その中からさらに「Best of Class」を選出します。

(公式サイト:https://www.sfspiritscomp.com/)





●絶妙なバランスの極上古酒

長い長い時の熟成と、丁寧な杜氏の手技でたどり着いた極上古酒。

繊細な香りと円熟味が漂い、多良川の最高級な品質を誇る「久遠」は、優しくまろやかな風味を、じっくりと味わえる逸品です。



長期熟成古酒 久遠

https://taragawa.shop-pro.jp/?pid=15040170&utm_source=kuon&utm_medium=site&utm_campaign=oficial_SP_kuon

※多良川公式通販サイトが別ウィンドウで開きます。



【その他 受賞歴】

・泡盛鑑評会『沖縄県知事賞』

沖縄国税事務所と沖縄県の共催により開催された泡盛鑑評会において最高賞である『沖縄県知事賞』を受賞。



・モンドセレクション『最高金賞』連続受賞

食の品質を評価する世界的権威、モンドセレクションにおいて、2010年に初出品以来、同品評会における最高峰『最高金賞』を連続受賞。



・ロサンゼルスインターナショナルスピリッツコンペティション『金賞』。

米国でトップクラスの鑑評会、ロサンゼルスインターナショナルスピリッツコンペティションにおいて、同鑑評会における最高賞『金賞』を受賞。







