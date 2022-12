[EWI Lab株式会社]

EWI Lab株式会社(本社:東京都新宿区四谷、代表取締役:谷川元英)は同社ヘアケアブランド「DR ZERO(ドクターゼロ)」の新しいコンセプトとキービジュアルを2022年12月より展開します。



髪はその人の印象を決めるパーツの一つ、DR ZERO(ドクターゼロ)では、男女による頭皮や髪質の違いを科学的視点から分析し、頭皮や髪のトラブルの原因にアプローチし、理想に近づく快適なヘアライフを提供しています。

これからのDR ZERO(ドクターゼロ)は更に視座を高めて、ワンランク上の自分を目指す志の高い人たちの「願い」を応援します。













DR ZERO(ドクターゼロ)スカルプケアシリーズを使って、「願い」を叶えた人たちの“Look At Me”というメッセージの語り手として俳優の猪塚 健太(いづか けんた、アミューズ所属)とモデルの清宮 百代(せいみや ももよ、株式会社 PUROTUo'le CEO)を起用し、キービジュアルを展開します。











傲慢なほどの自信に満ち溢れた表情で「俺を見ろ」「私を見て」「Look At Me」と語る人たちを支えるのはDR ZERO(ドクターゼロ)スカルプシャンプーシリーズ。

すでに世界8カ国で販売され、アジア圏で圧倒的な支持を得るDR ZERO(ドクターゼロ)スカルプシャンプーシリーズは、健康的なヘアライフを実現し、たくさんの人たちに自信を持って「Look At Me」と言って欲しいと願っています。



2022年12月下旬よりWeb広告、店頭POP、SNSなどでキービジュアルの展開を予定しています。





DR ZERO(ドクターゼロ)リデニカルシリーズ



注目のスカルプケア成分 リデンシル配合









【DR ZERO(ドクターゼロ)リデニカルシリーズ 男性用 / 女性用】

注目成分Redensyl(R)※配合。男女の薄毛の原因と毛髪トラブルの違いに着目したスカルプケアシリーズ。



■ヘア&スカルプシャンプー 400mL 販売価格:1,980円(税込)

■ヘア&スカルプコンディショナー 400mL 販売価格:1,980円(税込)

■スカルプエッセンス 60mL 販売価格:3,608円(税込)



※Redensyl(R)(リデンシル)はGivaudanの商標登録原料です。水、グリセリン、ピロ亜硫酸Na、グリシン、塩化亜鉛、セイヨウアカマツ球果エキス、チャ葉エキス(スカルプケア成分)





DR ZERO(ドクターゼロ)ダークヴァンスシリーズ



スカルプケア×黒髪成分ダークニル※配合







【DR ZERO(ドクターゼロ)ダークヴァンスシリーズ 男性用 / 女性用】

毛髪補修成分「ヘマチン」とDARKENYL™※を贅沢配合。今ある黒髪のツヤを美しく保つスカルプケアシリーズ。



■ダークヴァンスシャンプー 300mL 販売価格:2,618円(税込)

■ダークヴァンストリートメント 220g 販売価格:2,618円(税込)

■ダークヴァンスエッセンス 60mL 販売価格:3,608円(税込)



※ DARKENYL™(ダークニル):アセチルチロシン、ラリックスエウロパエア木エキス、チャ葉エキス、グリセリン、水、ピロ亜硫酸Na、グリシン、塩化亜鉛(スカルプケア成分)





DR ZERO(ドクターゼロ)クリアゲインシリーズ



スカルプケア×ふけ・かゆみ







【DR ZERO(ドクターゼロ)クリアゲインシリーズ 男性用 / 女性用】

ふけ・かゆみのもとになる角質や頭皮バリアの乱れに着目したスカルプケアシリーズ。頭皮環境を整え、健康な髪の土台に導きます。



■クリアゲインシャンプー 300mL 販売価格:2,618円(税込)

■クリアゲイントリートメント 220g 販売価格:2,618円(税込)











【EWI Lab 株式会社について】

会社名:EWI Lab 株式会社

所在地:〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-1 小島ビル 401

公式Webサイト:https://dr-zero.com/

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/drzero.official/

公式Facebook:https://www.facebook.com/drzero.japan

公式Twitter:https://twitter.com/DrzeroOfficial



