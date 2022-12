[株式会社ハーモニー]

第一弾として、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS様の目黒本社オフィスへの導入をサポート致しました



また、本日の「スペシャルティコーヒー導入支援プログラム」のリリースに合わせて、本日から2023年1月31日までに2年契約で1ヶ月あたり2kg以上の購入をした先着100社様に対して、エスプレッソマシーンの2年間の無償リースキャンペーンを実施中です。





2022年12月17日

株式会社TCR(旧称:ハーモニー、変更登記申請中)



法人様向けスペシャルティコーヒー導入支援プログラムを開始











Terra Coffee Roastersは、レストランやベーカリー等の飲食店様向けにスペシャルティコーヒーの導入、料理メニューとのペアリングのためのコンサルティング、アドバイスの提供から、エスプレッソマシーン等の必要な機材のリース等を総合的に支援する「飲食店様向けスペシャルティコーヒー・ペアリング支援プログラム」をして参りました。



本日募集を開始する「法人様向けスペシャルティコーヒー導入支援プログラム」では、企業様のオフィス内におけるコーヒースタンドの導入に際して、企業様のニーズに応じて、企業カルチャーやブランディング観点でのスペシャルティコーヒー豆の選定から、焙煎方法のカスタマイズ、オフィス内での抽出や提供方法などに至るまで、アドバイス及びサポートを致します。設置場所等の制約条件の応じて水回りのいらない生缶コーヒー形態でのご提供も可能です。



法人様に導入をいただくコーヒーについては、その味やブランドイメージに適合するようなスペシャルティコーヒーを豆の選定から焙煎の仕方、オフィス内での抽出や提供方法などに至るまで、ニーズやビジョン、課題等をヒアリングさせていただきながらアドバイスいたします。



また、実際にスペシャルティコーヒーの導入する際に必要になるエスプレッソマシーンやグラインダー等の必要な機材についても、低リスク、低コストでのリースプランをご用意しております。



Terra Coffee Roastersのコーヒーは、企業理念としての、高い品質基準とサステナビリティを掲げています。コーヒー豆については、一定の品質管理を徹底しており、サステナブルな基準を設けて農場を経営している、「顔の見える」生産者様としか取引をしていません。ロースタリーにおける品質チェックにも独自の基準を設けて、高頻度で実施しております。



本プログラムにより、導入いただく企業様にとって、従業員満足度を高めて企業としての生産性向上に貢献するのみならず、高品質でサステナブルなコーヒーを導入することによる企業としてのブランド価値の訴求にも貢献することを目指して参ります。







なお、本事業は、株式会社TCRが提供する「TCR WORKS」事業の一環であり、Terra Coffee Roastersの運営を通して培ってきたコーヒー及び関連する知見や経験を、より多くの皆様に、ライフスタイルや職場環境のご提案を含めてご提供するというミッションを持っています。「飲食店向けスペシャルティコーヒーのペアリング支援プログラム」に続く、「TCR WORKS」事業の第2弾のリリースとなります。



USEN-Next Holdings様本社に導入







「法人様向けスペシャルティコーヒー導入支援プログラム」導入第一弾として、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS様(東京都品川区、代表取締役社長CEO 宇野 康秀)の目黒本社オフィスへの導入をサポート致しました。



USEN-Next Holdings執行役員 住谷 猛様:

"USEN_NEXT HOLDINGSでは、企業価値を創出し、事業を推進する従業員やパートナー企業の皆様、クライアント企業の皆様、将来USEN-NEXT HOLDINGSを一緒に気づいていく学生さんにとって、働きやすく、そこっで働きたくなるようなオフィスの環境構築に、常にこだわってきました。それが、目黒本社ビルのオフィスから、全国のグループ各社のオフィス、大学前に設置し大学生が無償で利用できるカフェ、さらに、直生の飲食店に至るまで、その設計に、コンセプト作りから、実際の導線作り、設計に至るまで、積極的に関わってきました。



この様な背景から、そのスペシャルティ・コーヒーとしての味や香りのみならず、企業として顔の見えるコーヒー豆生産者によるサステナビリティな生産工程へのこだわりや、焙煎し、最終的に提供する飲料としてのコーヒーの味やその体験に至るまでの品質に徹底的にこだわる姿勢に共感して、Terra Coffee Roasters様のコーヒーのオフィスでの提供を決めました。



今回の導入では、執務エリアでの提供から始まります。目黒本社オフィスは、オープンアドレスでカフェのような設計であり、従業員満足度を高めるために特別に設計されたオフィスです。



ですが、前述のような考え方から、今後は従業員のみならず、取引先様等が来社された際にも提供できるレセプションエリアに設置して行ければと考えています。これにより、たくさんの飲食店様と共に歩んできたUSEN-NEXT HOLDINGSとして、こだわりのコーヒーを、目黒の本社オフィオスに来る全ての人に提供することができると考えています。"









1年契約(50kg以上のご契約)でエスプレッソマシーンとグラインダーを無償リース



本日の「スペシャルティコーヒー導入支援プログラム」のリリースに合わせて、本日から2023年1月31日までに2年契約で1ヶ月あたり2kg以上の購入をした先着100社様に対して、エスプレッソマシーンの2年間の無償リースキャンペーンを実施中です。



スペシャルティコーヒーとは









スペシャルティコーヒーとは、「コーヒーが持つ独特な特徴、性質を持つ、市場において明確な付加価値を有するコーヒー」です。私たちは、コーヒー豆のTERRA(栽培環境、流通過程など私たちの手元に届くまで)を感じる豆を扱い、素材本来の風味を最大限に引き出す焙煎を行います。コーヒーはただ「黒くて苦い」だけじゃない。ユニークな味わいと体験をもたらしてくれる私たちのスペシャルティコーヒーを、是非試してみてください。

go on a journey コーヒーと共に旅にでよう



USEN-NEXT Holdingsについて







DXで社会の進化を加速させる



USEN-NEXT GROUPは生活のあらゆるシーンのDXに取り組んでいます。そこでは単純に新たな便利さをもたらすだけでなく、人にしか創造できない価値を生むお手伝いをしたいと考えています。DXが身近な生活のあらゆるシーンに浸透し、街、そして社会に広がっていく。USEN-NEXT GROUPは「ソーシャルDX」により、社会の進化を加速させ豊かな未来を創造していきます。



未来を今に近づける3つの事業



USEN-NEXT GROUPは未来を今に近づける“ソーシャルDX”カンパニーとして、「店舗・施設支援」「通信・エネルギー」「コンテンツ配信」という3つの事業に取り組んでいます。



株式会社USEN-NEXT HOLDINGS

〒1418205

東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア

代表取締役社長CEO 宇野 康秀

設立年月日:2009年2月3日

https://usen-next.co.jp/



Terra Coffee Roastersについて









全てのコーヒーには、特別なテロワールがあります。テロワールとは、コーヒー豆が生産者から消費者の手元にやってくるまでの背景そのものです。



Terra Coffee Roastersのミッションは、コーヒーの持つテロワールの風味を最大限に引き出し、感じてもらうことです。まるで生産地へと赴いているかのような体験をしてほしい。適切にロースト(焙煎)することでコーヒーの持つテロワールを最大限に引き出します。



good coffee is justice 本物のコーヒーを世界に発信しよう



株式会社TCR(旧称:株式会社ハーモニー、変更登記申請中)

〒565-0875

大阪府吹田市青山台3丁目34番12号

代表取締役 西村 紀彦

設立年月日:2018年09月07日

https://tcr.works/



