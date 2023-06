[合同会社ForTwo]

2Dメタバースの可能性を最大限に引き出し、新たなビジネス展開を促進



「わくわくメタバース活用EXPO2023」は、24時間で総来場者数10,794人が参加し、出展コンテンツ数は89ブースに及びました。各ブースには平均で277人が訪れ、最も注目を集めたブースでは1,903人が訪問。これらの数字は、2Dメタバースの魅力と無限の可能性を物語っています。





合同会社For Two/株式会社REBFLEET/株式会社 LocalSquare 3社共同開催の『24時間1万人のわくわくメタバース活用EXPO2023』を開催しました。



メタバースの可能性を追求する我々の主催した「24時間1万人のわくわくメタバース活用EXPO2023」は、多様なビジネスの舞台を2Dメタバース上に展開しました。



大手企業から中小企業まで、多種多様な出展社が集まり、トランス・コスモス株式会社、株式会社マネーフォワード、株式会社日本M&Aセンター、ソフト・オン・デマンド株式会社などがその一部です。







本イベントでの我々の役割は、ブースの制作、出展者のディレクション、そしてイベントの運営全般を担当しました。企業の魅力を最大限に引き立てるための展示方法や、各出展者との連携を通じて、最良のユーザー体験を提供することに力を注ぎました。



このEXPOを通じて、2Dメタバースを用いたイベントや新規ビジネスの支援には無限の可能性があることを再確認しました。



これからも我々は、メタバースの可能性を最大限に引き出し、企業のビジネス展開をサポートし続けます。メタバースの魅力をより広く伝えるために、我々の挑戦は続きます。



■合同会社For Twoについて



当社は、2Dメタバースを活用したイベントや新規ビジネスの支援を手掛けている企業です。経験と知識を活かし、お客様がメタバースの世界で成功を収めるための全力サポートを提供します。



本イベント「わくわくメタバース活用EXPO2023」では、出展者と密接に連携し、それぞれのビジネスやサービスがメタバース上で最大限に活きるようサポートしました。



また、我々はビジネスの成功だけでなく、より広い範囲でメタバースの魅力を伝えることを目指しています。

そのために、企業のビジネス展開だけでなく、一般のユーザーにもメタバースの可能性を伝える様々なイベントや展示を企画・実施しています。



あなたの企業が2Dメタバースの可能性を最大限に引き出したいと考えているなら、ぜひ私たちにお問い合わせください。一緒に未来を切り開いていきましょう。



■法人概要

名称

合同会社For Two

ビジョン

Build the next -we can only draw-

設立

2022年7月6日

代表

水口 龍弥

所在地

大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12-12

公式サイト

https://for-two.net/

事業内容

メタバースを活用したイベント支援や、コミュニティ形成の支援。



■お問い合わせ先

合同会社For Two

〔担当者〕高本

〔E-mail〕info@for-two.net



