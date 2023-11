[株式会社Dia]

2023年11月22日にMIYASHITA PARKにて展開する複合型エンターテイメント施設ORにて開催







イベント名称

KEN ISHII 30TH ANNNIVERSARY『KEN ISHII & FRIENDS』

開催日

2023年11月22日(水) 祝前日 22時~5時

前売り券 2300円

https://onl.tw/p1w5mrd



開催場所

MIYASHITA PARK OR

https://www.ortokyo.com/



日本が世界に誇る東洋のテクノゴッド"KEN ISHII"のデビュー30周年を記念したパーティー『KEN ISHII & FRIENDS』が開催決定。 日本のテクノシーンを共に支えてきたアーティスト達が集結する。



KEN ISHII & FRIENDS," a party commemorating the 30th anniversary of the debut of Japan's world-class techno god of the Orient, KEN ISHII, will be held. Artists who have supported the Japanese techno scene together will gather.



出演者

CO-FUSION (DJ WADA & WALL5) / DJ SAIMURA / DJ SODEYAMA / DRUNKEN KONG / DR.SHINGO / HIDEMI / HIROYUKI ARAKAWA JUN / KEN ISHII / MOODMAN / Q’HEY / RISA TANIGUCHI / SEIMEI & CARPAINTER / TAICHI KAWAHIRA / TSUTOMU (A→Z)





-Comment from KEN ISHII-

1993年にアーティスト/DJとしてデビューして今年で30周年。

とても嬉しいことにそれを記念したパーティーが MIYASHITYA PARK OR で開催されることになりました。

題して『KEN ISHII & FRIENDS』。 学生時代テクノやハウスに目覚めた頃からの仲間、’90年代から共に日本のシーンを作り、歩んできた仲間、そして現在進行形のシーンを動かしている仲間が集まってくれます。 その数14組16名。この特別な夜を皆さんとエンジョイできることを願っています。是非ともお越しを!



KEN ISHII https://kenishii.com/

Artist / Music Producer / Techno DJ



アーティスト、DJ、プロデューサー、リミキサーとして幅広く活動し、1年の半分近い時間をヨーロッパ、アジア、北/南アメリカ、オセアニア等、海外でのDJで過ごす。 '93年、ベルギーの R&S Records からデビュー。イギリス音楽紙 NME のテクノチャートでNo.1を獲得、’96年には『Jelly Tones』からのシングル「Extra」のビデオクリップ (映画「AKIRA」の作画監督/森本晃司監督作品)が、MTVヨーロッパの Dance Video of The Year を受賞。 '98年、長野オリンピック・インターナショナル版公式テーマを作曲し、世界70カ国以上でオンエア。2000年アメリカのニュース週刊誌 Newsweek で表紙を飾る。 '01年、映画「WHITEOUT」のサウンドトラック・プロデュースで第24回日本アカデミー賞優秀音楽賞を受賞。

'04年、スペイン・イビサ島で開催の DJ AWARDS で Best Techno DJ を受賞し、名実共に世界一を獲得。’05年には「愛・地球博」で政府が主催する瀬戸日本館の音楽プロ デュース及び12.2サラウンドシステム開発を担当。

'17年には NINTENDO SWITCH Presentation に出演。全世界配信され、数百万人の人達がそのDJプレイを目の当たりにした。更にはベルギーで行われている世界最大の音楽 フェスティバル Tomorrowland にも出演を果たす。

'19年には13年振りとなるオリジナル・アルバム『Mobius Strip /メビウス・ストリップ』をリリース、そして'20年、世界的名ゲーム PAC-MAN の生誕40周年世界キャンペーン の公式テーマ「JOIN THE PAC」を制作。 その後も世界各国のレーベルからのEPリリースを続けながら、VR、ゲーム、フィルム・サウンドトラックなど様々なプロジェクトに携わっている。



MIYASHITA PARK OR https://www.ortokyo.com/









企業プレスリリース詳細へ (2023/11/09-12:16)