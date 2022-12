[Zixag Limited]

無重力バックパックとして話題の香港発のバックパックブランド『ABLE CARRY(エイブルキャリー)』(本社:九龍長沙湾長義街10番昌隆工業ビルA棟10階/代表取締役:ジュリアン・チョウ)はこのたび、顧客の声を反映し、改良した2つのプロダクト「Daily plus(デイリープラス)」と「Daybreaker 2(デイブレイカー2)」の新作バックパックを2022年12月1日(木)から2022年12月8日(木)の期間、b8ta Tokyo – Yurakuchoへ出品、予約販売いたします。

これを記念し、ポップアップ期間中は既存4種類のデザインを含めた対象商品を10% offで販売いたします。また、b8ta Tokyo – Shinjuku Maruiでは12月9日(金)より常設でこの新作商品を出品、予約販売致します。





現行モデルで一番人気の「Daily(デイリー)」を改良した「Daily plus(デイリープラス)」と、軽量でアウトドア向きの「Daybreaker(デイブレイカー)」を改良した「Daybreaker 2(デイブレイカー2)」は共に、今までご購入いただいたお客様からのレビューを元にデザインを改善し、機能を追加しより一層使い勝手が良くなりました。



背負った際に身体にかかるボディ重量が約50%大幅に軽減されるよう、1本の肩紐ストラップをバック底面でA字型にクロスさせエイブルキャリーで独自に開発した、「A-Frame(エイフレーム)」による軽さや、撥水加工などエイブルキャリーの特徴は残しつつ、より快適で機能的に使えるよう改良いたしました。



Daily Plus(デイリープラス) [価格未定]











デイリーと比べ、デイリープラスは縦横1cmずつ広げバックパック上部の幅を大きくすることで1L容量を増やしました。また、PCホルダーには2つのポケットが追加され、iPadや書類など収納しやすくなりました。バックのサイドには大きめのボトルも収納できるボトルホルダーも追加。エイブルキャリーのシグネチャーでもあるA-frame(エイフレーム)を採用しているので容量に関わらず抜群のバランス力と軽さは維持。より大きい容量で物を持ち運べるので、通勤時はもちろんお出かけの日もたくさんの物を持ち運べます。



※Daily Plus は来春販売予定です。Pop-up期間中は出品のみのお取り扱いです。

カラー:ブラック・オリーブグリーン



Daybreaker2(デイブレーカー2) [19,800円(税込)]





前モデルと比較し、さらに柔らかく、丈夫で、より快適な背負い心地となったデイブレーカー2。開口部がさらに広がったため、物の出し入れがしやすく、収納している物もすぐ見つかります。ボトルホルダーは外と中に一つずつあり、雨の日に折り畳み傘を入れるのにも最適です。パソコンホルダーの後ろにある二つのポケットを追加したことで、より小物を持ち運びやすい形になりました。背中のクッションを縦につけることで、通気性の良いバックパックにモデルチェンジしました。また、旅行などにも使いやすいように背中のクッションを取り外し、畳める仕様となります。



※デイブレーカー2は予約販売にてご購入いただけます。

カラー:ブラック



【b8ta Tokyo – Yurakuchoポップアップ概要】

会場:b8ta Tokyo – Yurakucho

https://b8ta.jp/pages/shoplist

(〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル1階)

日時: 2022年12月1日(木)から2022年12月8日(木)



対象商品:

デイブレーカー2

デイリー バックパック

マックス バックパック

サーティーン

エイブルクーラー

スタッシュポーチ

ジョーイポーチ



【エイブルキャリーについて】

エイブルキャリーとは、「あなたの1日をより豊かにする、最高のデイリーバッグ」をコンセプトに、背中へのフィット感、収納性、頑丈な作りを重視した香港初のバックパックブランド。エイブルキャリーで独自に開発した、「A-Frame」は背負った際にボディ重量が大幅に軽減されるように、1本の肩紐ストラップをバック底面でA字型にクロスさせ軽くさせるような構造を採用し、動画クリエイターなどを筆頭にSNS上で「無重力バック」として話題になっています。



【b8taについて】

b8taは2015年に体験型ストアを米サンフランシスコ近郊のパロアルトでオープン。

Retail as a Serviceのパイオニアとして約6年間新しいソリューションを先導。

ミッションとして「リテールを通じて人々に“新たな発見“をもたらす(Retail Designed for Discovery.)」を掲げています。実店舗への出品をまるでオンライン広告を掲載するのと同じくらい手軽なものにし、消費者に世界中のイノベーティブな製品を発見、体験、購入できる場を提供します。



