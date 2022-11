[株式会社ラグジュリーク]

日本初、英語版ふるさと納税サイト「ふるさとジャパン」の特徴も紹介





株式会社ラグジュリーク(本社:東京都港区南麻布、代表取締役社長:眞野ナオミ)は、日本で納税をしている在留外国人にも安心して利用可能な英語対応のふるさと納税サイト「ふるさとジャパン」を、2022年10月1日(土)に開設しました。有田焼で世界的にも注目を集める佐賀県の「有田町」からは、人間国宝の指導による陶芸教室、北海道の「倶知安町」では、オリンピック選手によるスキー教室など特色溢れる返礼品をご用意しています。

今回より多くの在留外国人の方に「ふるさと納税」をご利用いただくために、「ふるさと納税」のシステム解説や「ふるさとジャパン」の特徴をご紹介するライブ配信セミナーを2022年11月17日(木)に開催いたします。







<実施概要>

◼︎タイトル:在留外国人向け「はじめてのふるさと納税セミナー」

◼︎開催日時:2022年11月17日(木) 18:30~19:15

◼︎開催場所:オンライン開催 (ビデオ会議ツール「Zoom」)

※お申込みいただいた後、視聴URLとパスワードをお送りします

◼︎参加費:無料(事前登録制)

◼︎お申込みURL:https://www.furusato-japan.com/others/webinar

◼︎プログラム:・ふるさと納税とは

・ふるさと納税のメリットに関して

・寄付金額の計算方法に関して

・国内唯一の英語版「ふるさとジャパン」の紹介

・質疑応答

◼︎対象者:在留外国人の方

◼︎登壇者:1.|谷口パートナーズ国際会計・税務事務所 代表

2.眞野ナオミ|株式会社ラグジュリーク 代表取締役社長

※セミナーの内容は変更となる場合がございますので予めご了承ください。













<ふるさとジャパンについて>

「ふるさとジャパン」は、政府の納税制度「ふるさと納税」を支援するプラットフォームです。ふるさと納税の一部を全国の自治体に「寄附」し、そのお礼として返礼品を受け取ることができます。

英語と日本語でわかりやすくサポートする初の多言語サイトで、他の言語も順次対応予定です。また、自治体と連携し、「ふるさとジャパン」限定の体験型返礼品を企画・開発する取り組みも行います。これらの体験は、日本の魅力の再発見につながるとともに、地域社会のために持続可能な国内観光を推進するものです。日本古来の伝統を守り続ける人間国宝の方々や、代々その技を受け継いできた熟練の職人の方々と一緒に作り上げる返礼品をご用意いたします。“人と人とのつながりを大切にすることが、有意義で思い出に残る体験を生み出す鍵になる”という理念のもと、「ふるさとジャパン」では、自治体と協力し、職人の方々の技術支援や日本の文化財の保護に貢献しながら、日本についての比類ない洞察を提供する、一生に一度の体験をお届けします。

WEBサイト:https://furusato-japan.com





FURUSATO NOZEI FOR FOREIGNERS IN JAPAN

FREE ONLINE WEBINAR

on Thursday, November 17, 2022



Furusato Japan (www.furusato-japan.com), Japan’s only English-language Furusato Nozei platform, launched on October 1st, 2022. The site specialises in providing exclusive local experiences as Return Gifts for those who prepay their residential and income taxes through the site. Gifts offered include pottery lessons with a Living National Treasure in Arita and skiing lessons from an Olympian in Kutchan. To help foreigners navigate this tax benefit, Furusato Japan is hosting a free Zoom webinar.



<Event schedule>

The webinar will cover the basics of Furusato Nozei, with expert advice from Ikuo Taniguchi, Managing Partner of Taniguchi Partners International Accounting & Tax Office.



◼︎DATE: Thursday, November 17, 2022

◼︎TIME: 18:30-19:15 JST

◼︎PLACE: Online (Zoom)

◼︎SIGN UP: https://www.furusato-japan.com/others/webinar



The webinar will outline:•What is Furusato Nozei and are you eligible?

•What are the benefits?

•Expert advice about how to calculate your donation

•An introduction to Furusato Japan, the only English-language Furusato Nozei platform

•An opportunity to ask all your Furusato Nozei questions



SPEAKERS:



Ikuo Taniguchi

Ikuo Taniguchi is a Managing Partner at Taniguchi Partners International Accounting & Tax Office where he provides tax advisory services to both Japanese and English speakers. The Cornell University graduate started his career at PricewaterhouseCoopers and Credit Suisse Securities before setting up Taniguchi Partners in 2012.



Naomi Mano

Naomi Mano is the President and CEO at Luxurique Inc, a luxury hospitality, event management and consulting firm. A US-born Japanese national, Naomi has been in the marketing, branding, and hospitality industry for over 25 years. With her expertise in providing consulting advisory services to Japanese NPOs, City Governments, traditional venues and cultural artists, she recently launched Furusato Japan, a bilingual platform that supports foreign residents in Japan who want to contribute to the Furusato Nozei tax system.



<About Furusato Japan>

Furusato Japan is a platform that supports the government’s Furusato Nozei hometown tax system. Through this platform, you can “donate” a portion of your tax payments to your choice of local governments across Japan and receive a Return Gift as thanks. In contrast to similar platforms, Furusato Japan provides an English language option to support foreigners in benefitting from and contributing to the programme. The site offers meaningful Return Gifts in the form of exclusive experiences for them to include in their catalogues.

Through Furusato Japan, you can further immerse yourself in your adopted home while contributing to the continued preservation of its hidden cultural treasures.

Website: https://furusato-japan.com





企業プレスリリース詳細へ (2022/11/16-20:46)