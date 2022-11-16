在留外国人向け「初めてのふるさと納税」セミナーを開催
［株式会社ラグジュリーク］
日本初、英語版ふるさと納税サイト「ふるさとジャパン」の特徴も紹介
株式会社ラグジュリーク（本社：東京都港区南麻布、代表取締役社長：眞野ナオミ）は、日本で納税をしている在留外国人にも安心して利用可能な英語対応のふるさと納税サイト「ふるさとジャパン」を、2022年10月1日（土）に開設しました。有田焼で世界的にも注目を集める佐賀県の「有田町」からは、人間国宝の指導による陶芸教室、北海道の「倶知安町」では、オリンピック選手によるスキー教室など特色溢れる返礼品をご用意しています。
今回より多くの在留外国人の方に「ふるさと納税」をご利用いただくために、「ふるさと納税」のシステム解説や「ふるさとジャパン」の特徴をご紹介するライブ配信セミナーを2022年11月17日(木)に開催いたします。
＜実施概要＞
◼︎タイトル：在留外国人向け「はじめてのふるさと納税セミナー」
◼︎開催日時：2022年11月17日(木) 18:30～19:15
◼︎開催場所：オンライン開催 （ビデオ会議ツール「Zoom」）
※お申込みいただいた後、視聴URLとパスワードをお送りします
◼︎参加費：無料（事前登録制）
◼︎お申込みURL：https://www.furusato-japan.com/others/webinar
◼︎プログラム：・ふるさと納税とは
・ふるさと納税のメリットに関して
・寄付金額の計算方法に関して
・国内唯一の英語版「ふるさとジャパン」の紹介
・質疑応答
◼︎対象者：在留外国人の方
◼︎登壇者：１.｜谷口パートナーズ国際会計・税務事務所 代表
２.眞野ナオミ｜株式会社ラグジュリーク 代表取締役社長
※セミナーの内容は変更となる場合がございますので予めご了承ください。
＜ふるさとジャパンについて＞
「ふるさとジャパン」は、政府の納税制度「ふるさと納税」を支援するプラットフォームです。ふるさと納税の一部を全国の自治体に「寄附」し、そのお礼として返礼品を受け取ることができます。
英語と日本語でわかりやすくサポートする初の多言語サイトで、他の言語も順次対応予定です。また、自治体と連携し、「ふるさとジャパン」限定の体験型返礼品を企画・開発する取り組みも行います。これらの体験は、日本の魅力の再発見につながるとともに、地域社会のために持続可能な国内観光を推進するものです。日本古来の伝統を守り続ける人間国宝の方々や、代々その技を受け継いできた熟練の職人の方々と一緒に作り上げる返礼品をご用意いたします。“人と人とのつながりを大切にすることが、有意義で思い出に残る体験を生み出す鍵になる”という理念のもと、「ふるさとジャパン」では、自治体と協力し、職人の方々の技術支援や日本の文化財の保護に貢献しながら、日本についての比類ない洞察を提供する、一生に一度の体験をお届けします。
WEBサイト：https://furusato-japan.com
FURUSATO NOZEI FOR FOREIGNERS IN JAPAN
FREE ONLINE WEBINAR
on Thursday, November 17, 2022
Furusato Japan (www.furusato-japan.com), Japan’s only English-language Furusato Nozei platform, launched on October 1st, 2022. The site specialises in providing exclusive local experiences as Return Gifts for those who prepay their residential and income taxes through the site. Gifts offered include pottery lessons with a Living National Treasure in Arita and skiing lessons from an Olympian in Kutchan. To help foreigners navigate this tax benefit, Furusato Japan is hosting a free Zoom webinar.
＜Event schedule＞
The webinar will cover the basics of Furusato Nozei, with expert advice from Ikuo Taniguchi, Managing Partner of Taniguchi Partners International Accounting & Tax Office.
◼︎DATE: Thursday, November 17, 2022
◼︎TIME: 18:30-19:15 JST
◼︎PLACE: Online (Zoom)
◼︎SIGN UP: https://www.furusato-japan.com/others/webinar
The webinar will outline:•What is Furusato Nozei and are you eligible?
•What are the benefits?
•Expert advice about how to calculate your donation
•An introduction to Furusato Japan, the only English-language Furusato Nozei platform
•An opportunity to ask all your Furusato Nozei questions
SPEAKERS:
Ikuo Taniguchi
Ikuo Taniguchi is a Managing Partner at Taniguchi Partners International Accounting & Tax Office where he provides tax advisory services to both Japanese and English speakers. The Cornell University graduate started his career at PricewaterhouseCoopers and Credit Suisse Securities before setting up Taniguchi Partners in 2012.
Naomi Mano
Naomi Mano is the President and CEO at Luxurique Inc, a luxury hospitality, event management and consulting firm. A US-born Japanese national, Naomi has been in the marketing, branding, and hospitality industry for over 25 years. With her expertise in providing consulting advisory services to Japanese NPOs, City Governments, traditional venues and cultural artists, she recently launched Furusato Japan, a bilingual platform that supports foreign residents in Japan who want to contribute to the Furusato Nozei tax system.
＜About Furusato Japan＞
Furusato Japan is a platform that supports the government’s Furusato Nozei hometown tax system. Through this platform, you can “donate” a portion of your tax payments to your choice of local governments across Japan and receive a Return Gift as thanks. In contrast to similar platforms, Furusato Japan provides an English language option to support foreigners in benefitting from and contributing to the programme. The site offers meaningful Return Gifts in the form of exclusive experiences for them to include in their catalogues.
Through Furusato Japan, you can further immerse yourself in your adopted home while contributing to the continued preservation of its hidden cultural treasures.
Website: https://furusato-japan.com
企業プレスリリース詳細へ （2022/11/16-20:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
特集
PR TIMES
猫ちゃんとの夢の同居生活は想像以上にハードモード！？『詠人さんはそれでも猫が好き』がマンガアプリPalcyにて連載開始！(11/16 20:46)
【LINEリサーチ】好きなアイドルグループに関する情報源は「テレビ番組」「公式YouTube」「YouTube（公式以外）」が上位 1年以内に購入したグッズのジャンルは「オフィシャルグッズ」が7割超(11/16 20:46)
井口裕香のむ～～～ん ⊂（ ＾ω＾）⊃ 番組イベントを12月4日開催、配信チケットを販売中!! グッズ情報を公開！！(11/16 20:46)
オリジナルグッズ作成・販売サービス「SUZURI byGMOペパボ」、デジタルコンテンツの取り扱いを開始(11/16 20:46)
「２０２２年ボージョレ・ヌーヴォー」１１月１７日解禁！(11/16 20:46)
世界の自動車着色フィルム市場に関する調査は、2022年の市場のランドスケープを理解するために実施されました。(11/16 20:46)
リソグラフィシステム市場に関する調査は、2022 年の状況を理解するために実施されました。(11/16 20:46)
澄みわたる肌へ。新世代ブライトニング、誕生。 クレ・ド・ポー ボーテ 新生「セラムコンサントレエクレルシサンｎ」発売 2023年2月21日（火）発売(11/16 20:46)
フォートナイトへたくそおじさん主催『第3回 親子大会 featuring Fortnite』開催決定のお知らせ！(11/16 20:46)
【グランドプリンスホテル広島】「ホテルなのにこたつ!?」冬の女子旅や卒業旅行にもぴったり！自宅のように“まったり”とホテルでプライベートパーティーを「こたつでプライベートパーティーステイプラン」を販売(11/16 20:46)
高槻市長VS島本町長 中将棋対局 第3局、12/3（土）ニコニコ生放送で配信決定！(11/16 20:46)
蝸之殼スタジオより、「ASSASSIN アサシン 1/12スケール 完成品アクションフィギュア」が登場。初回生産限定購入特典としてイラスト色紙が付属！あみあみにて予約受付中。(11/16 20:46)
TVアニメ『ブルーロック』より、劇中のエゴい選手達をデフォルメしたミニフィギュアの「vol.1」「vol.2」が登場。「あみあみ」にて予約受付中。(11/16 20:46)
『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』メインストーリー第2章「導かれし出会い」開幕！(11/16 20:46)
「機械式時計」の「機能美」にこだわり、高級感のあるデザインと圧倒的なコストパフォーマンスを誇る日本の腕時計ブランド『SONNE(ゾンネ)』から優雅な新作2種が11月18日(金)に同時発売！(11/16 20:46)
デューレン×ブノワ・ピエール・エメリー、「メイルミューズコレクション」がエストネーション六本木ヒルズ店にてローンチ(11/16 20:46)
宝塚歌劇月組公演『応天の門』、ポスタービジュアル解禁！「くらげバンチ」にて 原作漫画50話無料公開中！！(11/16 20:46)
業界初！披露宴演出に特化した BGM サービスパッケージ『WEDDING MUSIC BOX』 USEN、レコチョクとの協業で本格提供を開始(11/16 20:46)
株式会社ナビットは、11月16日（水）～11月29日（火）まで「【売上300%UPの事例紹介】インフルエンサー活用セミナー～Instagram徹底解説～」を2週間限定配信いたします。(11/16 20:46)
緊急時にも使えるフリーWi-Fi！利用者の心の声とは？(11/16 20:46)
眠る時間を、夢の時間に。「ワコール 睡眠科学」より寝具アイテムを「Makuake（マクアケ）」にて先行発売します。(11/16 20:46)
エイチ・ツー・オー リテイリングとロイヤリティ マーケティング データマーケティングで協業(11/16 20:46)
さとふる×PayPay、新サービス「PayPay商品券」をふるさと納税のお礼品として提供開始(11/16 20:46)
水泳にも対応！MONSTERが贈るスポーツ用完全ワイヤレスイヤホン(11/16 20:46)
【参加者の91％※が“満足”と回答！】12/3（土）『type エンジニア転職フェア ONLINE』コインチェック 執行役員 CTO 松岡氏による特別セミナーも同時公開！(11/16 20:46)
マルチな機能を搭載したCDプレーヤー『CD-P750』12月3日より販売開始(11/16 20:46)
「ぼーっとする時間」ポジティブ派が7割 一方で、「時間は効率的に使いたい」意見も(11/16 20:46)
オンライントークイベント「Will For Peace～おいでやすこがと学ぶ世界の食料問題～」開催決定！(11/16 20:46)
株式会社ダスキンと協定を締結～災害時の衛生対策の確保のために～(11/16 20:46)
海洋ごみ問題について学ぶESD教材を開催！回転すし「スシロー」の特別授業も開催しました！(11/16 20:46)
コラム・連載