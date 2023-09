[有限会社 Office MAMA.]

からっぽになったら優しさが溢れ出した。救いたい想いと、あいする想いと、かけがえのない想いはからっぽのハートをめぐる。めぐる想いもう少しだけ歌わせて。



■平原綾香の20周年アニバーサリーツアー"Walking with A-ya" 松任谷正隆さんとの共同演出プロデュース。



■平原綾香20周年アニバーサリーアルバム「A-ya!」(フィジカルアルバム)コンサート会場またウェブサイトで販売。

2023年9月23日(土) / 3,000円(税込) OMCD-1002 制作・発売 : Office MAMA. / A-ya Records



様々なタイアップの楽曲に加え、今回新たにレコーディングした新曲を合わせて収録した平原綾香特望のニューアルバム。

世界的フォトグラファーであるレスリー・キー撮り下ろしによる別冊PHOTOBOOK付きの豪華仕様。









■平原綾香20周年アニバーサリーアルバム「A-ya!」アルバム(フィジカル)曲

[楽曲解説]



1. Back to Life

バンダイナムコ エンターテインメント『テイルズ オブ』シリーズ スマホ向けアプリゲーム「テイルズ オブ ザ レイズ リコレクション」タイアップソング



平原綾香が作詞・作曲を手がけたタイアップ楽曲。作品世界をうまく表現していると、ゲームファンの間でも話題となる。“生き返ってよ”とリフレインする歌詞は、聴く人それぞれの想いに寄り添う。平原綾香×ゲーム音楽の親和性は高く、発売当時から17年経った今もなお世界中で熱烈な楽曲ファ ンを持つ「大神」のテーマソング、平原綾香が歌う「Reset」と同じように愛され続ける楽曲になることを願う。



2. Don’t Cry



歌い出しの“Dear papa”から楽曲の世界観に引き込まれていく。歌詞は平原綾香本人が手がけた。作曲はロサンゼルスで活躍中のAIKAをはじめ、 ヒットソングを生み出してきたソングライターたちが名を連ねる。プロデュースは、最近では世界でNo.1セールスを獲得したTWICEのサブユニット「MISAMO」の楽曲を手がけるNicoTheOwlが担当。Budapest Art Orchestraの奏でるストリングス の響きが特徴的。新たな名曲が誕生した。



3. It's You (여러분) feat. Ayaka Hirahara

Jack Lee & Nathan East Album『Heart And Soul』Special Guest



エリック・クラプトン、マイケル・ジャクソン、スティーヴィー・ワンダー、 ホイットニー・ヒューストンまでをサポートしてきた伝説のベース・プレイヤー、ネイザン・イーストと韓国のスーパースター・ギタリスト、ジャック・ リーから熱烈なラブコールを受け、2人のアルバムにスペシャルゲストで参加。有名なゴスペルソングをカバーし、今回のアルバムにも特別収録し た。



4. This is Me~A-ya Version~

Gap × Leslie Kee ダイバーシティプロジェクト オリジナルテーマソング



Gap×世界で活躍するフォトグラファーLeslie Kee氏が手がけたプロジェクトのために制作された楽曲。今回は平原綾香のSolo Versionを特別レコー ディング! 平原綾香のラップは、今や定番となった。世界中で楽曲提供やプロデュースなどを手がけるNicoTheOwlプロデュースによる最高にポップな楽曲だ。



5. Disney Music Parade Theme Song feat. Ayaka Hirahara

音楽ゲームアプリ『ディズニー ミュージックパレード』ゲームテーマソング



ディズニー音楽と共に、3D空間で再現されたディズニー作品の名場面をかけめぐる音楽ゲームアプリ『ディズニー ミュージックパレード』。サービス開始から1.5周年を迎えたことを記念し、特別カバーのオファーを受けた。オリジナルは複数の男性女性が歌い壮大なコーラスを聴かせるが、今回は、それを平原綾香がたったひとりで多重録音!必聴だ。



6. Lone Star

RPG『メメントモリ』 キャラクター「ルーク」のラメント



日本のみならず、世界中で話題となっているスマートフォン向け大人気 RPG『メメントモリ』。その中で登場するキャラクター【孤高の女騎士 ルーク】のためのラメント(キャラクター専用曲)を、平原綾香が歌唱。 死神と呼ばれ孤独に生きてきた少女の壮絶な人生と決意を、壮大なオーケ ストラアレンジと共に平原綾香が歌い上げる。



7. Wedding Day

平原綾香 ×「ハカタギ グランヒューリ」 MVテーマソング



「ハカタギ グランヒューリ」と平原綾香とのコラボレーションが実現。新郎新婦・ゲストにとっても記憶に残る “ゲストファーストウェディング” を 表現した新MVのために制作された。大切な記念日にこそ聴きたい、新たなウェディングソングのスタンダードが誕生した。歌詞は平原綾香の姉で、 世界中に楽曲提供をしているロサンゼルス在住のシンガーソングライターAIKAとの共作である。



8. MOSHIMO (如果说) Japanese & Chinese Version

平原綾香 × 洛天依 日中国交正常化50周年記念スペシャルコラボレーション



中国No.1バーチャルシンガー洛天依(ルォ・テンイ)との話題のデュエット。 日中国交正常化50周年記念のスペシャルコラボ。楽曲のMVは、最新XRテクノロジーを世界に発信しているLATEGRAが制作、プロデュース、CG制 作、撮影、映像制作を担当。人間とボーカロイドが “ハグ” をするシーンは 世界初とのこと。平原綾香の公式YouTubeチャンネルで公開中。



9. からっぽのハート



平原綾香の今の気持ちがそのまま歌になったこの曲は、ツアーメンバーの大貫祐一郎とのデュオで、映画音楽のような広がりを持つ。この楽曲の響きはまさ に“ふたりのオーケストラ”だ。ふと平原綾香が目標にしている彼女の父 サックスプレーヤーの平原まことを思い出した。この楽曲に感銘を受けたフォトグラファーのレスリー・キーがMVの制作を提案、多数の有名アーティストやタレントたちが友情出演してくれることになり、ただいま制作中とのこと。大切なものを失い、からっぽになっても、その空白を埋めるように、たくさんの人が平原綾香を支えているのだと知った。



・・・・・・・・・・・・・



■ツアー情報 : Ayaka Hirahara 20th Anniversary Concert Tour "Walking with A-ya"

以下の会場でお待ちしております!



9/23 (土祝) 埼玉県 和光市民文化センター(サンアゼリア)大ホール 開場15:45 開演16:30 ¥7,500 和光市民文化センター tel:048-468-7771



9/24 (日)東京都 たましんRISURUホール(立川市市民会館)大ホール 開場17:00 開演17:30 ¥7,500 たましんRISURUホール tel:042-526-1311



9/30 (土) 群馬県

太田市民会館 ホール

開場16:30 開演17:00 ¥7,500 桐生音協 tel:0277-32-3880



10/1 (日) 神奈川県 相模女子大学グリーンホール 大ホール 開場17:00 開演17:30 ¥7,500 KMミュージック tel:045-201-9999



10/9 (月祝) 千葉県 市川市文化会館 大ホール

開場16:15 開演17:00 ¥7,500 (公財)市川市文化振興財団 tel:047-379-5111



10/14 (土) 愛知県 豊川市文化会館 大ホール 開場15:45 開演16:30 ¥7,500 豊川市文化会館 tel:0533-84-8411



10/15 (日) 兵庫県

神戸国際会館 こくさいホール 開場16:15 開演17:00 ¥7,500 神戸国際会館 tel:078-231-8162



10/21 (土) 埼玉県 サンシティ越谷市民ホール 大ホール 開場16:15 開演17:00 ¥7,500 チケットポート tel:03-6327-3710



10/28 (土) 埼玉県 羽生市産業文化ホール 大ホール 開場16:30 開演17:00 ¥7,500 桐生音協 tel:0277-32-3880



11/4 (土) 広島県

ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ 大ホール 開場16:00 開演17:00 ¥7,500 リ―デンローズチケットセンター tel:084-928-1810



11/6 (月) 福岡県

キャナルシティ劇場

開場16:30 開演17:30

SS席 ¥11,500 / S席 ¥9,500 / A席 ¥8,500 / U-22 ¥5,000 キョードー西日本 tel:0570-09-2424



11/12 (日) 長野県

東御市文化会館 サンテラスホール 開場16:30 開演17:00 ¥7,500 東御市文化会館 tel:0268-62-3700



11/18 (土) 栃木県 とちぎ岩下の新生姜ホール(栃木文化会館)大ホール 開場16:15 開演17:00 ¥7,500

桐生音協 tel:0277-32-3880



11/19 (日) 神奈川県 茅ヶ崎市民文化会館 大ホール 開場17:00 開演17:30 ¥7,500 KMミュージック tel:045-201-9999



11/24 (金) 宮城県 東京エレクトロンホール宮城 開場17:30 開演18:00 ¥7,500 EDWARD LIVE tel:022-266-7555



11/25 (土) 茨城県

水戸市民会館 グロービスホール

開場16:30 開演17:30 ¥7,500

LuckyFM 茨城放送イベント事業部 tel:029-243-4111



12/3 (日) 新潟県

長岡市立劇場 大ホール

開場16:15 開演17:00 ¥7,500 サンライズプロモーション北陸 tel:025-246-3939



12/9 (土) 愛知県

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

開場16:00 開演17:00 ¥7,500 サンデーフォークプロモーション tel:052-320-9100



12/15 (金) 静岡県 静岡県コンベンションアーツセンター グランシップ 中ホール・大地

開場17:45 開演18:30 ¥7,500 グランシップチケットセンター tel:054-289-9000

12/16 (土) 東京都

東京国際フォーラム ホールA

開場17:00 開演18:00

SS席 ¥9,900 / S席 ¥8,000 ホットスタッフ・プロモーション tel:050-5211-6077



12/24 (日) 大阪府

フェスティバルホール

開場16:00 開演17:00 ¥7,500 キョードーインフォメーション tel:0570-200-888



●止むを得ず開場時間・開演時間を変更させていただく場合が ございます。必ず公演にご確認下さいませ。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/23-15:16)