戦略広報コンサルティングの株式会社ジェイード(東京都中央区:代表取締役社長 穐吉 なな子)は、ビジョン・ミッション・バリューを新たにいたしましたのでお知らせします。









【ジェイードの新しいビジョン・ミッション・バリュー】

□ビジョン

広報の力で時代を超えて愛される企業を世界中に。



□ミッション

わたしたちは企業の素晴らしい価値を発掘し、より多くの方に心震える瞬間をお届けします。

時代を超えて愛され尊敬される企業を世界中に増やし、次世代が「早く大人になりたい」と思うような未来をバトンパスします。



□バリュー

Be Excellent

あらゆるタッチポイントに魂を込め、期待値を超え続ける

Be Diverse

多様性を自ら体現。多様なメンバーで挑み、多様な価値観を発信する

Be Honest

そのアクションは自身や次世代に誇れるか? すべての行動・サービスに高い倫理観を

Be Brave

人と人の温もりを大切にしながら、世界最先端の手法に挑戦する

Be Passionate

この仕事を心から愛し、楽しむ



【背景】

コロナによる影響から世界は着実に歩みを始め、ジェイードでも海外企業との連携が再び活発化してきています。そうした国内外での協業を通じて痛感したのは日本の国力の衰退、諸外国のいち早い回復・躍進でした。広報という私たちの最大の強みを使って何とか日本を元気にする一助になれたら、との思いを強く抱いています。

その実現のため、新たなメンバーを迎え少しずつ事業の拡大に向けて進み始めている現在。事業として何を目指し、何を大切にしていくのか。より強固なメンバーシップを実現しようと、ビジョン・ミッション・バリューの策定をいたしました。



【戦略広報ジェイードについて】

私たちは戦略広報(Strategic Public Relations)を中心としながら情報をターゲットに届けるためのあらゆるソリューションを提供しております。



□ジェイードのサービス 6つの柱

・広報戦略策定

・メディアリレーション

・危機管理対応

・原稿執筆

・クリエイティブ

・マーケティング



この6つを柱に、国内外の上場企業、ユニコーンからスタートアップまで幅広い顧客の広報活動を支援しています。



なお、創業時から今までに関わりのあったお客様の39%が、日本国外にルーツを持つ企業。日本国内にある大手メディアとのリレーションを生かして、広報活動を行っています。



【働く場としてのジェイード】

ジェイードは、性別、国籍、宗教、年齢、障がいの有無、性的指向 あらゆる面での差別や待遇差を許しません。また、働く場所、働く時間を限定せず、さまざまな働き方・働く価値観を尊重します。



【戦略広報ジェイードのSNS、ブログ】

□Instagram

ネコマンガで学ぶ広報の基礎♪ 可愛い新人広報ネコ子&先輩ミ美と一緒にスーパー広報を目指すジェイード公式アカウント♪

https://www.instagram.com/nekokoho/



□note

戦略広報コンサル×グローバル教育ママ

広報について・女性起業家日記・2人の子どものグローバル教育/インターナショナルスクールについて、思いついたままに発信中

https://note.com/jayid_nanako/



社名:株式会社ジェイード

本社所在地:東京都中央区晴海1-6-1

事業内容:企業の広報・ブランディング活動の支援

主な取引先:プライム市場上場企業・日本国内進出済外資大手企業・国内外ユニコーン企業

公式ホームページ:https://jayid.co.jp/



