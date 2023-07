[コマーシャルブランディング&トランスポーテーション事業部]

3M(TM) ダイノック(TM) フィルムと3M(TM) ファサラ(TM) ガラスフィルムによる素材の体験



3M社は、2023年のミラノデザインウィーク(4月17日~23日)において、イタリア・ミラノのトルトーナ通りの中心で開催されたArchiproducts社の展示イベント「TERRA, inspired by Earth」に参加しました。





◆ミラノデザインウィーク2023における3M

ミラノデザインウィーク2023において、3Mは建築およびインテリア分野での革新的なソリューションの開発への取り組みを示すため、国際的に著名なデザインスタジオStudiopepeとコラボレーションし、Archiproductsの展示に参加しました。3Mのインターナショナル・ディレクター兼デザイン・ヘッドであるケビン・ギルボーは、「優れたデザインは、私たちの世界における場所、物、体験の意味をさらに深めます。3Mは、建築用仕上げ材の新しいコレクションの中で、アートとサイエンスを融合させ、ポジティブな変化をもたらすデザイナーの力を引き出す取り組みを行っています。今年もStudiopepeとのコラボレーションを通じて、ミラノデザインウィークを祝うことができて光栄です。」と述べています。







◆展覧会の様子:TERRA*, inspired by Earth (*TERRAはイタリア語で地球)

Studiopepeは展示会で、ダイノック(TM) フィルムとファサラ(TM) ガラスフィルムを使用して、ユニークな商業空間をデザインしました。これにより、居心地の良い、現代的で機能的な環境を実現しました。展示では、ダイノック(TM) フィルムとファサラ(TM) ガラスフィルムを象徴的な壁面のアートワークや表面装飾に使用し、高さ2メートルのトーテムポールの装飾としても使用しました。これらの仕上げ材は、「地球」をテーマにしたStudiopepeのコンセプトである「TERRA」を表現しており、自然について考える機会を提供し、責任ある態度を促すデザインアプローチとなっています。

展示された商業空間では、温かみのあるテラコッタや粘土の色合いの装飾や家具、温かみのある照明、天然素材を使用し、リラックスと快適さを追求した環境を作り上げました。空間の中央にはダイノック(TM) フィルム製のディスプレイ用平行六面体やブロンズメタル色のダイノック(TM) フィルムでリフォームされた棚、試着室、洋服掛け、木製テーブルなどを配置し、そのソリューションの無限の可能性を示しました。さらに、ファサラ(TM) ガラスフィルムを、フィッティングルームの鏡やドアに使用し、それらの要素が組み合わさり、地球とのつながりを感じる空間を表現しました。







◆3M のサステナビリティの取り組みについて

3M社は、循環型サステナビリティを促進するため、建築用装飾フィルムであるダイノック(TM) フィルムとファサラ(TM) ガラスフィルムを活用した店舗や小売店の内装改修に関するプロジェクトを発表しました。このプロジェクトの目的は、これらのフィルムを使用して顧客の体験を向上させ、商業空間の柔軟性を高める方法を実証することです。ダイノック(TM) フィルムとファサラ(TM) ガラスフィルムは、粘着剤が付いているため、既存の部材を取り外したり交換したりすることなく、簡単に既存の表面に貼ることができます。これにより、コストと施工時間を削減することが可能です。



3Mのコマーシャルソリューション事業部、ヨーロッパ地域のセールス&マーケティングマネージャーであるファブリオ ローレルは、「インテリアの設計や再開発は、機能性、快適性、細部へのこだわりといった要素を無視することはできません。ダイノック(TM) フィルムとファサラ(TM) ガラスフィルムは、その技術と適合性により、家具、カウンター、ドア、壁、天井、ガラス面など、あらゆる表面の改修に適しています。1000種類以上のデザインのあるダイノック(TM) フィルムとファサラ(TM) ガラスフィルムを使用することによって空間を完全に生まれ変わらせることができます。さらに、ビジネスを中断することなく工事を行うメリットもあります。」と説明しています。

この革新的なダイノック(TM) フィルムとファサラ(TM) ガラスフィルムの活用により、既存の躯体を解体することなく空間を一新し、より持続可能な社会の実現に貢献します。さらに、施工が容易で迅速なため、作業時間やコストを削減することができます。このように高いデザイン性と施工性の両方を実現し、幅広い空間づくりのニーズに応えつつ改修を行うことが可能です。





◆展示詳細

Archiproducts Milano | The place to Live, Work and Shop Design

場所:Via Tortona, 31, 20144 Milano MI, Italy

一般公開期間:2023年4月18-23日 午前10時- 午後8時





◆無料デザインセミナーの開催

ミラノサローネ 2023 のトレンドレポートについての無料デザインセミナーを開催します。

詳細は、お申し込みサイトをご確認ください。



セミナーは、全て同じ内容です。



お申し込みサイト:https://engage.3m.com/CSD_Webinar_MilanSalone_Request_2023





◆建築用仕上げ材―ダイノック(TM) フィルムとファサラ(TM) ガラスフィルムの製品情報

ダイノック(TM) フィルムとファサラ(TM) ガラスフィルムは、天然石から木材、大理石から金属まで、幅広いデザインとテクスチャーが用意されており、美しい外観と機能の幅広い選択肢を提供しています。ダイノック(TM) フィルムとファサラ(TM) ガラスフィルムは、屋内外の空間をデザインするための革新的で汎用性が高い製品です。その品質、耐久性、施工の容易さにより、ビジネスの時間の妨げることなく、持続的に空間を変えることを求める建築家、デザイナー、ビルオーナーにとって、ますます人気のある選択肢となっています。

※最新の製品情報はこちらからご確認ください:http://go.3m.com/dinoc/





