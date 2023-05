[ピクニックルーム]

横浜スタジアムのフィールドワークを通じて「こんなイベントがあったらいいな」という企画アイデアをベイスターズ職員と共に考えます野球に関わる仕事を楽しく学びながら、一緒に試合日のイベントを創り出しましょう



株式会社横浜DeNAベイスターズ(代表取締役社長 木村洋太)が運営する会員制シェアオフィス&コワーキングスペース「CREATIVE SPORTS LAB(以下CSL)」では、8月4日(金)、5日(土)、6日(日)に横浜スタジアムで行われる阪神タイガース戦で開催する『キッズSTAR☆NIGHT 2023 Supported by J:COM』に向けたイベント企画のお仕事を体験していただく小学生(高学年)を募集します。

参加者のみなさまから出していただいたアイデアのタネは『キッズSTAR☆NIGHT 2023 Supported by J:COM』での実現に向けて、横浜DeNAベイスターズが本気で検討します!

選手だけではない、野球に関わるお仕事を楽しく学びながら、一緒に試合日のイベントを創り出しましょう!

株式会社ピクニックルームが2020年度から株式会社横浜DeNAベイスターズ、株式会社オンデザインパートナーズ(代表取締役 西田司)からの委託により協働で取り組んでいる子ども事業も今回3回目となりました。

クリエイティブな思い出づくりに、ぜひご参加ください。







横浜スタジアムでのフィールドワークを通じて「こんなイベントがあったらいいな」という企画を考え、ベイスターズの職員と共に、アイデアを考えるワークショップを行ないます。

【DAY1】学ぶ・発見

スタジアムツアーでは、企画アイデアのタネを探しながら、自分たちがどんなイベントを作りたいか演出のテーマを考えます。

【DAY2】企画

ワークショップでは、決まったテーマをもとに、子どもたちのためのイベントのアイデアのタネになりそうなことを見つけ、どんなイベントがあればもっと試合日が楽しくなるかを考えます。

【DAY3】発表

職員や球団OBとともに、アイデアを煮詰め、みなさまの素敵なアイデアをプレゼンしていただきます。



参加球団OB:松井 飛雄馬氏(2020年現役引退)、古村 徹氏(2020年現役引退)



企画アイデアコース担当:株式会社ピクニックルーム(代表取締役 後藤清子)

横浜関内にて子育て支援/子ども/保育事業を包括的に行うベンチャー企業。

保育事業を行うナーサリー事業部とともに、地域-企業がつくる子育て支援環境の媒介者として運営されている。

スクール事業部;放課後の学習指導・居場所づくり、長期休み向け事業、地域のアーティスト・クリエイターたちとの交流事業や社会実験への参加等、子どもと地域を結んだ学びを積極的に行うことで、まちづくりにも繋がる循環形成を意図として取り組んでいる。



●日時

【DAY1】2023年5月20日(土) 9:30~12:30

CREATIVE SPORTS LAB 〒231-0021横浜市中区日本大通34 THE BAYS 2階

【DAY2】2023年6月3日(土) 9:30~12:30

関内新井ビル6階 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町1丁目8 6階

【DAY3】2023年6月11日(日) 9:30~12:30

関内新井ビル6階 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町1丁目8 6階



●参加費

11,000円(税込み)



●参加資格

小学4~6年生(高学年)

*野球をプレイする/しない、スポーツが得意/不得意に関わらず、ご参加いただけます。



●定員

30名



●服装

動きやすい服装でご参加ください。



●申込方法

外部サイト イベント管理システム Peatixよりお申込みください。

https://creativesportslabevent064.peatix.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/02-18:16)