総勢60名を超えるアーティストたちが参加するVRアートフェアが、奈良市の歴史建築『藤間家住宅』とサテライト会場の大阪『ナニゴトヤ』で開催!VRギャラリーやライブイベントはオンラインでもご覧頂けます!!



デジトーマ2022は、360°VRギャラリー(提供:NFTown(R))のプロジェクションを主体としたアートフェアです!

60名を超えるオールジャンルのアーティストが参加し、12/23(金)~12/27(火)の期間、奈良市の藤間家住宅と大阪今宮戎のアートスペース・ナニゴトヤで展示を行います。会期中、VRギャラリーは特設ティザーサイトまたはYouTubeから24時間ノンストップのライブ配信(提供:24/7 STREAM(R))でも鑑賞が可能です。

12/23(金)ナニゴトヤではアーティストトークやライブイベントが企画され、一部のイベントは外部配信サイト・StreamticketやClusterからオンラインでご視聴頂けます!

https://tomaunrestored.com/digitoma2022/

https://www.stream-ticket.com/brand/469.html





デジトーマ 2022(文化庁ARTS for the future! 2補助対象事業)



【デジトーマ2022とは】

デジトーマ2022は、奈良市の中心にあるとても古い家『藤間家住宅』から生まれた仮想世界のアートフェアです。総勢60名を超える様々なジャンルのアーティストたちがVR空間で作品の展示と販売を行います。



ピクセルで作られた藤間家住宅から始まり、謎めいた絵巻のように現れる作品群は、観る者の心象風景を次々に書き換えていきます。一見脈絡のない作品同士が響き合い、あなただけの物語として想像された時、あなたはデジトーマの世界に立っているでしょう。



両会場で行われる作品及びグッズ販売、ライブイベント有料配信の売上は、藤間家住宅の保全費用に充てられるとともに、アーティストたちの活動資金として還元されます。









【開催概要】

名称: デジトーマ2022/DIGITOMA 2022

日時: 2022/12/23(金)~12/27(火)10:00~19:00

※ナニゴトヤは12/23(金)18:00~25:00|12/24(土)18:00~24:00 のみ

会場: 藤間家住宅(630-8301奈良県奈良市高畑町1325-1-1)

ナニゴトヤ(556-0013大阪府大阪市浪速区戎本町1-1-14)

入場: 藤間家住宅 500円/人

ナニゴトヤ 1,000円+1ドリンクオーダー

主催: 一般社団法人高畑トラスト

協賛: 一般社団法人産業人文学研究所

後援: 奈良県

協力: 株式会社ゼノトゥーン

株式会社亜裸眼

株式会社トーン

参加アーティスト:

EXCALIBUR、MuSuHi、白石覚也、Tamuraryo、ヘルミッペ、ache._、Junya Wataboo Ishii、Genki、mico、keija、nas、Yusuke Isao、ハードン、渋田薫、江原彩子、kumoxel、両岡健太、hin、巧-ᴛᴀᴋᴜᴍɪ、奥田栄希、内海拓、Toru Izumida、宗像裕作、平山匠、横山麻衣、SAKI OTSUKA、田村洋子、中絲悠、有本健司、SUI THE TOKYO、水落大、高山康平、GORO ISHIHATA、好地匠、あかさび、GengoRaw (石橋友也+新倉健人)、ERINA MUKAIJO、Dan Urai、guruguruhyena、shogo8802、コパトトモ、Heart hope、榊原伸予、naomaria、Futureman、azzu、神仏絵師・昌克、鈴木愛、瀧千尋、濱田路子、soar、松山真理、ツツミアスカ、TAKUROMAN、高石圭人、地軸回転機構 /ちじく かいてん きこう ▼、久保雄基、Eri Harigai、にせんちめんたる、古澤龍、浦上和久



藤間宮曼荼羅 (C)EXCALIBUR 2022





【ライブイベント】

会場: ナニゴトヤ ※入場時1,000円/人+1ドリンクオーダーが必要となります。

日時: 2022/12/23(金)18:00~

名称:



DANCE / コンテンポラリーダンスパフォーマンスby ache._, Junya Wataboo Ishii, Genki, mico, keija and nas

INTERVIEW / インタビュー & 映像作品上映 with 高山康平

GAME / ファミコン・デモプレイ & アーティストトーク with 奥田栄希

I LOVE “GOD OF BEDTOWN” / ベッドタウンの神様 in 低俗の森 presented by 内海拓

TOMA PRESENTS EDITION / 地軸回転機構▼リモート VJ ライブ fromアクシスギア [VVVW]

GORO瞳孔ヒラキッパーズの大阪アルマゲドン / ライブ in DIGITOMA 2022









【オンライン有料配信】

会場: オンライン配信プラットフォーム・Streamticket

日時: 2022/12/23(金)23:00

名称: TOMA PRESENTS EDITION / 地軸回転機構▼リモート VJ ライブ fromアクシスギア [VVVW]

参加: オンライン配信鑑賞チケット 1,100 円

イベントページURL: https://www.stream-ticket.com/brand/469.html

内容:

ドット絵世界のバーチャルバンド/ピクセルアーティスト『地軸回転機構 /ちじく かいてん きこう ▼』が12.24 (土)21時よりナニゴトヤでプレイするリモートVJライブを、ナニゴトヤ会場またはオンライン有料配信でご覧いただけます。参加特典としてデジトーマ2022アバターや、限定ポスターをプレゼントいたします。









【メタバースライブ】

会場: メタバースプラットフォーム・Cluster

日時: 2022/12/23(金)22:00

名称: GORO瞳孔ヒラキッパーズの大阪アルマゲドン / ライブ in DIGITOMA 2022

参加: 無料

内容:

GORO ISHIHATAと瞳孔ヒラキッパーズによるメタバースライブイベント。Clusterアプリをインストールの後、12/23(金)21時に私たちのTwitterアカウント(https://twitter.com/toma_unrestored)より発表されるURLにアクセス下さい!!





【一般社団法人高畑トラストとは】

2017年7月、かつて春日神官たちが住み継いだ町である奈良市高畑町で当時倒壊が危ぶまれていた江戸後期の建造物「藤間家住宅」を保全するために発足。改修工事は奈良県文化資源活用補助金や朝日新聞文化財団の文化財保護助成などの助力を得て年々進められ、2020年に本屋の基礎工事、2021年に表門と土塀の修復工事を完了した。また団体の活動においては、建築を保全し、過去の歴史と現代の文化が交差するアートスペースとして活用していくことを目指し、国内外のアーティストによる展示や滞在制作を支援している。藤間家住宅では改修工事も建築の歴史を構成する重要な要素の一つとして捉え、「改修途上のギャラリー」をコンセプトに改修中の建築内で実験的な展示を行うなど、当初より発信面にも力を注いでいる。

URL: https://tomaunrestored.com/









【株式会社ゼノトゥーンとは】

会社名: 株式会社ゼノトゥーン(Xenotoon.inc)

所在地: 東京都渋谷区恵比寿1-15-9 日宝恵比寿ビル403

代表者: 川瀬 好一

設 立: 2019年12月9日

U R L : https://xenotoon.com/

Animation for the Metaverseを掲げ、WEB3・メタバースに向けてアニメーションをREINVENTION(再発明)し、アニメーションの資金調達・制作・視聴体験をアップデートするスタートアップ。アニメクリエイターの契約・制作・ライセンス管理サポートを中心としたクリエイターエコノミー構築、テレビ・劇場用アニメーション企画・プロデュース、VR空間・VTuber開発・モーションキャプチャー制作などの映像事業に加え、YouTubeでの24時間ライブ配信クラウドサービス「24/7STREAM(R)︎」や地方創生のNFT事業支援サービス「NFTown(R)︎」等を展開する。



<Special Thanks>

亜裸眼株式会社 https://instagram.com/akiyoshimishima

株式会社トーン http://www.to-ne.co.jp/



