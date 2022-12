[関西NGO協議会]

今年はハイブリッド開催。大阪YMCA会場・特設サイトでのオンライン配信どちらからでも参加できます



ワン・ワールド・フェスティバル for Youth(ワンフェスユース)は、日本最大級の、高校生による、国際協力・SDGs・多文化共生のフェスティバルです。12月18日(日)、大阪YMCAと特設サイトのハイブリッド形式で開催します。会場では身近な社会課題をテーマにした高校生実行委員やNGOからのプログラムや、NGO交流ブースも設置します。特設サイトにて、国際協力に関心のある高校生や、関係者の方からのお申込み受付中です。(完全申込制)









2014年から始まったこのフェスティバルも2022年で9回目。関西地域を中心に様々な学校から集った高校生実行委員会が、社会課題を一緒に考えてくれる全国の高校生に向けてプログラムを企画しています。



2022年は高校生実行委員会が、「より多くの高校生が、自身の関心外の社会問題にも興味を持つきっかけを提供したい」という思いで、難民・貧困・核問題・震災・LGBTQ⁺をそれぞれテーマとしたプログラムを企画しています。また、アドボカシー・アジアの水問題・人権などをテーマにしたNGO企画のプログラムも複数実施します。また、常設ブースとしてNGO職員と交流できるスペースも設置します。



ぜひ、ワンフェスユース2022に参加して、世界中のユースと繋がり、あなたの「最初の一歩」を踏み出しましょう!





【開催概要】

ワン・ワン・ワールド・フェスティバル for Youth 2022~私たちが描く持続可能な社会の未来図~

■開催日時

2022年12月18日 (日)9:30~17:00

■開催場所

大阪YMCA( 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目5-6)・ワンフェスユース公式HP特設サイト

■参加方法(参加無料)

お申込みはこちらから(完全申込制)https://owf-youth.com/2022/index.html#









主催 ワン・ワールド・フェスティバル for Youth 運営委員会、特定非営利活動法人 関西NGO協議会

協力 公益財団法人大阪YMCA、持続可能な社会に向けたジャパンユースプラットフォーム(JYPS)、ワンフェスユースOV会、ワン・ワールド・フェスティバル for Youth 高校生実行委員会

運営事務局 特定非営利活動法人 関西NGO協議会

後援 外務省、文部科学省、独立行政法人国際協力機構 関西センター(JICA関西)、大阪府教育委員会、ESD活動支援センター、近畿地方ESD活動支援センター、公益財団法人大阪府国際交流財団、認定NPO法人開発教育協会(DEAR)、朝日新聞社、関西SDGsプラットフォーム

助成指定寄付 外務省NGO事業補助金事業、独立行政法人環境再生保全機構(※ユース提言セクション)、一般財団法人日本国際協力システム



