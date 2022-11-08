11月19日運行！「京阪バザール電車」
［アートエリアB1］
京阪電車がバザールに！似顔絵、スイーツ、雑誌、植物、イラスト、プロダクト、鉄道レアグッズまで！
“京阪バザール電車”は、走行する電車を街の通りに見立て、アーティストをはじめ様々な人・モノ・コトが出店する特別電車です。ぜひご乗車のうえ、アーティストグッズやスイーツ、ZINのワークショップなど、様々なモノやコトのお買い物をお楽しみください。
※ご乗車の際には、事前にイベントチケットの購入が必要です。
●運行日時
2022年11月19日（土）
14:54「中之島駅」発→（樟葉駅折り返し）→16:27「中之島駅」着
受付時間：14:00～14:40
受付場所：京阪電車・中之島線「中之島駅」改札口外
※16:27「中之島駅」到着後～17:30までは、本イベントのチケットをお持ちでない方も、1,000円分の買物券をご購入いただくことで入場が可能です。
●MC
contact Gonzo（アーティストユニット）
dot architects（建築家ユニット）
●効果音
荒木優光（アーティスト、サウンドデザイナー）
●出店
ホンマタカシ（グッズ）*
江崎將史（石）
IN/SECTS（本）
グリーンスペース（植物）
MASAGON（イラスト）
金井悠（陶器）
井上写真館（記念撮影）
ミミヤマミシン（ オリジナルグッズ＆手相）
Good Job! Center KASHIBA（グッズ）
おこぶ 北淸（食品）
graf（焼き菓子、プロダクト）
木村耕太郎（似顔絵・グッズ）
VOU（グッズ）*
サウナの梅湯（グッズ）*
kikiluac（焼き菓子）*
TANSANAFABRIK（アナログゲーム）*
TANK酒場（グッズ）
京阪電気鉄道株式会社（鉄道グッズ）
クリエイティブアイランド中之島（インフォメーション）
*…出品のみ
※出店を予定しておりました鈴木裕之氏は諸事情により出店できなくなりました。
●運賃
一般 4,000 円（2,000 円分の買物券付）
学生 3,000 円（1,000 円分の買物券付）※要学生証提示
未就学児無料
※16:27「中之島駅」到着後～17:30までに入場される場合は、中之島駅特設受付にて1,000円分のお買い物券ご購入でご入場いただけます。
●チケット購入（クレジット／コンビニ決済）
https://densha2022.peatix.com
●WEB
https://artareab18.wixsite.com/artareab1/train220212
※画像は、出店イメージ一部（実際の販売物とは異なる場合があります）
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文化庁委託事業「令和４年度戦略的芸術文化創造推進事業」
〈主催〉
アートエリアB1
クリエイティブアイランド中之島実行委員会
文化庁
〈協力〉
京阪電気鉄道株式会社
企業プレスリリース詳細へ （2022/11/08-09:46）
データ提供
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