写真・映像をベースにしたクリエイティブスタジオ、株式会社bird and insect(バード アンド インセクト)(本社:東京都世田谷区、代表取締役:細川俊太郎)は、『みようみまねで自分らしい表現にたどりつく写真解体新書』の予約販売を開始しました。2023年2月28日(火)に玄光社より出版いたします。









『みようみまねで自分らしい表現にたどりつく写真解体新書』

販売URL : https://www.amazon.co.jp/dp/4768317332





写真の「センス」と「見る力」を養う本



本書は、写真における「自分らしさ」を見つけて、表現するための実用書です。

表現といっても難しく考える必要はありません。あなたの「こんな写真を撮りたい」という希望を、フォトグラファーの視点から分解し、表現にどうつなげるかを解説します。



やり方は簡単、作例を見ることから始めて試してみる、“みようみまね”でいいのです。紙面には30を超えるワークを用意しており、課題にチャレンジしながら、「見る力」と「センス」を磨き、あなたらしい写真へと導きます。



〈こんな方にオススメ〉

・テクニカルな上手い写真に物足りなさを感じている

・写真で個性を表現したい

・自分には「センス」がないかも…と悩むことがある





本書の章構成



1 「好き」を深掘りしよう

2 「光」を読もう

3 「色」を考えてみよう

4 「構図」と「フレーミング」の考え方を理解しよう

5 「レンズ」の基本をマスターしよう

6 「表現」の幅を広げよう

7 「写真表現」にチャレンジしよう











































書籍情報



書 名:みようみまねで自分らしい表現にたどりつく写真解体新書

発 売 日:2023年2月28日(火)

著 者:bird and insect

出 版 社:玄光社

定 価:2,200円(本体2,000円+税)

仕 様:単行本(A5判) / 160ページ / オールカラー

登録情報:ISBN-10:‎4768317332 / ISBN-13:978-4768317334

販売URL:https://www.amazon.co.jp/dp/4768317332



【会社プロフィール】





bird and insect(バード アンド インセクト)

写真・映像をベースにしたクリエイティブスタジオ。

「面白い!」を作り、想いを共に描く image branding partner として企業や時代に相応しいブランドイメージを、写真・映像・デザインなどの面からサポートしている。自社のブランドづくりの一環として、写真や映像の制作に関する知識をYouTubeでも解説しており、チャンネル登録者数は約37,000人。(2023年1月時点)「



website:https://bird-and-insect.com

YouTube:https://www.youtube.com/c/birdandinsect

Instagram:https://www.instagram.com/bird_and_insect/

Facebook:https://www.facebook.com/birdandinsect



