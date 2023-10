[MINUS BLUE株式会社]

10月1日からの発売開始を記念して、Minus Blue マイナスブルー 下北沢店にて、先着100名様に1,000円分の割引チケットをプレゼント!



東京のシーシャ Minus Blue マイナスブルー下北沢では、10月1日より、トリュフとシーシャのコラボを発売します。最高級のトリュフと100種類を超えるフレーバーから作ったオリジナルミックスを一つのシーシャにまとめました。大人のラグジュアリーな味わいをお楽しみいただけます。







◯トリュフとシーシャ夢のコラボ!





シーシャとは、水たばこのことで、煙を吐き出す際に香りを楽しむことができる嗜好(しこう)品のこと。通常のタバコとは違い、ニコチンは少量で、煙を水に潜らせるため、やわらかい味わいになるのが特徴。20代女性の間でも試しやすいと大人気です。



東京のシーシャでインフルエンサーに圧倒的な人気を誇るMinus Blue マイナスブルー下北沢は、ラグジュアリーなインテリアデザインをベースとした店内で、彩り綺麗なフルーツシーシャ、オリジナルシーシャ、ノーマルシーシャとさまざまなシーシャや本格的なドリンクが楽しめる東京のシーシャ業界においても異色な、デートやカップルにおすすめ大人の隠れ家スポットです!



大人気のフルーツを贅沢に使用した本格カクテルと、100種類を超えるフレーバーの中から選べるミックスシーシャを片手にくつろぎのひとときを過ごすことができます。



東京のシーシャ Minus Blue マイナスブルー下北沢は、カラフルなカクテルと外国のようなスタイリッシュな店内は、SNS映えもバッチリ。シーシャに精通した知識が豊富なスタッフが、初めてシーシャを体験する人でも利用しやすいお店づくりをしております。



○気になるトリュフシーシャとは?







東京のシーシャ Minus Blue 下北沢にて最高級のトリュフと100種類を超えるフレーバーから作ったオリジナルミックスを一つのシーシャにまとめ上げました。







日本人にはあまりなじみのないトリュフ(Truffle)。世界三大珍味に数えられる高級食材として名前だけは知っているという人も多いでしょう。トリュフはキノコの一種で、正確には胞子を生み出す「菌類の子実体」。胞子は子嚢(しのう)という小さな袋の中にあって、形はさまざまです。胞子が育つとトリュフは香りを放ち、菌食性の生き物を呼び寄せます。

その代表がブタで、特にフランスでは古くから“トリュフ狩り”の頼れるパートナーとして活躍してきました。ブタは嗅覚が鋭く、トリュフが大好物。頭もよく、トリュフハンターとしての能力は高いのですが、大好物のトリュフを見つけたら思わず食べてしまうのが難点。トリュフを見つける嗅覚はブタの方が優れていますが、犬は訓練が可能で、主人のためにトリュフを見つけるという使命にまい進してくれます。イタリアではトリュフ狩のお供といえば犬でしたが、フランスでも犬をパートナーとするようになっています。







トリュフの歴史は長く、古くは紀元前1780年から1760年にシリア東部にあった古代都市で見つかった大量の文書の中に、当時の王が献上されたトリュフの品質について不満を述べている記載が見つかっています。古代ギリシアでは、トリュフは「奇妙な植物」という扱いで、媚薬として使用されていたと伝えられております。

4世紀後半か5世紀初頭に書かれたと思われる有名な料理書「料理大全」には、トリュフのレシピが6つ含まれています。中世まではパンやワインのように人の手で加工された食品に価値を置き、自生する野生の植物や地下に生える根菜などは格の低い植物とされていましたが、地中に自生するトリュフは、栽培ができず希少性が高いことから、例外的に高い価値のある食物とされていました。貴族や富裕層の間で媚薬的効果が期待され、人気を博していたといいます。





トリュフの魅力は、なんといってもその素晴らしい香り。そして、「ほかの食材に香りが移りやすい」という大きな特徴があります。生卵を入れたボウルにトリュフを1つ置いておけば、殻を通して中身にまでしっかりと香りが移るほど。運よくフレッシュなものを入手できたなら、お米やパスタなどの近くに一晩置いて、しっかりと香りが移すといいでしょう。

ただし、生のトリュフの素晴らしい香りが持つのは1週間ほど。また、いったん加熱されると、その芳香がほとんど飛んでしまうため、フレッシュトリュフは薄くスライスし、パスタやリゾットなどのトッピングとして使われます。特に卵と相性がいいので、スクランブルエッグやオムレツに合わせるのも人気です。

そのほか、伝統的な料理では、チキンや七面鳥、フォアグラの調理の前に、薄くスライスしたトリュフを載せて、一晩風味を移してから焼くこともあります。秋冬に旬を迎える黒トリュフは、同じく秋からシーズンが始まるジビエのパテの風味づけにも使われ、季節限定の味覚として心待ちにしている人々も多いようです。







◯東京のシーシャ Minus Blueのおすすめオリジナルシーシャ











東京のシーシャといえばMinus Blue マイナスブルーには、ココだけしか味わえないユニークなシーシャメニューが100種類あります。



一番人気のお風呂シーシャは、よく見るとなかに小さなアヒルが浮かんでいて、とってもキュートです。







◯初心者でも安心のシーシャの吸い方をレクチャーします







1.深呼吸をするように、水がごぼごぼと音を立てるくらいに大きくゆったりと時間をかけて息を肺いっぱいに入れます。



2.次に、あくびをするときのように口を丸く開け、ゆっくりと吸い込んだ息を吐き出しましょう。



3.コツはリラックスしてゆっくり楽しむこと。女子会をしながら、カップル、友人と一緒に、おしゃべりやPC作業をしながらなど、幅広いシーンでおすすめです。



4.東京のシーシャ Minus Blue マイナスブルーでは、スタッフさんは初心者でもわかりやすく、吸いやすいようにしっかりとレクチャーしますので、安心してご来店くださいませ。





○一度は飲まずにはいられない!オリジナルカクテル、マイナスブルー!







左からBerry Moscow Mule -ベリーモスコミュール-、Minus Blue -マイナスブルー-、Mango Yohgurt -バカンスヨーグルト-、Citrus Solty dog -柑橘ソルティドッグ-、Apple Tea Cocktail -アップルティーカクテル



東京のシーシャ Minus Blue マイナスブルーのおすすめドリンクは、フルーツをふんだんに使ったマイナスブルー、オリジナルカクテル、ノンアルコールカクテルです。アルコールが苦手な人でもノンアルコールカクテルのモクテルがおすすめです。特にヨーグルト系のドリンクは、売り切れ必至なのでぜひお試しあれ。







○有名外国人デザイナー監修による店内の雰囲気













■店舗名:Minus Blue マイナスブルー 下北沢

■運営元:OURSPACE株式会社

■電話:03-5787-6234

■住所:東京都世田谷区下北沢2-19-12 白川ビル2階

■HP:https://www.minusblue-shisha.com

■Instagram:https://www.instagram.com/minusblue_shimokita/









Minus Blue マイナスブルーは、東京のシーシャ、水タバコのカフェ・バーです。シーシャ愛好者が喜ぶ、ヨーロッパ産の最高級シーシャ本体、マイスターによる100種類を超えるオリジナルフレーバーミックス、有名デザイナーがインテリアデザインをしており、東京で一番人気がある、観光名所、遊び場、隠れ家です。

有名人、芸能人が多数来店しており、ジャスティンビーバー、ブルーノマーズ、レディーガガ、ビリーアイリッシュ、BTSなども楽しまれました。また、お酒とアートのコラボイベント、現代アートの展示会、ご友人、カップル、デート、パーティーでの利用などたのしんでいただけます。



■ MINUS BLUE

■TOKYO’s famous and finest shisha and hookah cafe bar

■For reservations DM or call 03-5787-6234

■ Shirakawa Building 2F, 2-19-12 Shimokitazawa, Setagaya-ku

* Go up the stairs behind the second-hand clothing store Dylan



Minus Blue is famous and finest shisha and hookah cafe bar in TOKYO. It is the most popular sightseeing spot, playground, and hideaway in TOKYO, with the highest quality shisha body from Europe, over 100 original flavor mixes by meisters, and interior design by famous designers.

Many celebrities and entertainers have visited, including Justin Bieber, Bruno Mars, Lady Gaga, Billie Eilish, and BTS. In addition, you can enjoy collaboration events of alcohol and art, contemporary art exhibitions, friends, couples, dates, and parties.





■마이너스 블루(MINUS BLUE)

■도쿄의 최고급 시샤・물 담배 카페

■예약은 DM・전화 03-5787-6234

■세타가야구 시모키타자와 2-19-12 시라카와 빌딩 2층

*헌 옷가게 Dylan 뒷편의 계단 올라갑니다



마이너스 블루는 시샤, 물 담배 카페입니다. 시샤 애호가가 기뻐하는, 유럽산의 최고급 시샤 본체, 마이스터에 의한 100종류를 넘는 오리지날 풍미 믹스, 유명 디자이너가 인테리어 디자인을 하고 있어, 도쿄에서 가장 인기가 있는, 관광 명소, 놀이터, 은신처입니다 .

유명인, 연예인이 다수 내점하고 있어 저스틴 비버, 브루노마즈, 레이디가가, 빌리 아이리쉬, BTS 등도 즐겼습니다. 또한 술과 아트 콜라보 이벤트, 현대 미술 전시회, 친구, 커플, 데이트, 파티에서의 이용 등을 즐길 수 있습니다.



■ Moins bleu (MOINS BLEU)

■ Les meilleurs cafes a chicha et narguile de Tokyo

■Pour les reservations, DM ou appelez 03-5787-6234

■ Batiment Shirakawa 2F, 19/02/12 Shimokitazawa, Setagaya-ku

* Montez les escaliers derriere la friperie Dylan





Minus Blue est un cafe a chicha et narguile. C'est le lieu touristique, le terrain de jeu et le refuge les plus populaires de Tokyo, avec le corps de chicha de la plus haute qualite d'Europe, plus de 100 melanges de saveurs originaux par des meisters et un design d'interieur par des designers celebres. .

De nombreuses celebrites et artistes ont visite, dont Justin Bieber, Bruno Mars, Lady Gaga, Billie Eilish et BTS. De plus, vous pouvez profiter d'evenements de collaboration d'alcool et d'art, d'expositions d'art contemporain, d'amis, de couples, de rendez-vous et de fetes.



■ 减去蓝色 (MINUS BLUE)

■ 东京最好的水烟和水烟咖啡馆

■预订请私信或致电 03-5787-6234

■ 世田谷区下北泽2-19-12 白川大楼2F

* 从二手服装店 Dylan 后面的楼梯上去





Minus Blue 是一家水烟和水烟咖啡馆。它是东京最受欢迎的观光景点、游乐场和世外桃源,拥有欧洲最高品质的水烟壶体,超过100种大师的原味调酒,以及著名设计师的室内设计。 .

贾斯汀・比伯、布鲁诺・马尔斯、Lady Gaga、比莉・艾利什和防弹少年团等众多名人和艺人都曾造访过。此外,您还可以享受酒和艺术的合作活动、当代艺术展览、朋友、情侣、约会和派对。









■ Минус синий (MINUS BLUE)

■ Лучшие кальянные и кальянные в Токио

■Для бронирования пишите в Директ или звоните 03-5787-6234

■ Shirakawa Building 2F, 2-19-12 Shimokitazawa, Setagaya-ku

* Поднимитесь по лестнице за магазином секонд-хенд Dylan.



Minus Blue - это кальянная и кальянная. Это самая популярная достопримечательность, игровая площадка и укромное место в Токио, с корпусом кальяна высочайшего качества из Европы, более 100 оригинальных миксов вкусов от мастеров и дизайном интерьеров от известных дизайнеров.

Его посетили многие знаменитости и артисты, в том числе Джастин Бибер, Бруно Марс, Леди Гага, Билли Эйлиш и BTS. Кроме того, вы можете насладиться совместными мероприятиями алкоголя и искусства, выставками современного искусства, друзьями, парами, свиданиями и вечеринками.





企業プレスリリース詳細へ (2023/10/07-18:40)