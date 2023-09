[株式会社 アルティマ・イゾラ・リゾート]

2023年最新ルック公開







宮古島のスーベニアショップ「ABA ISLAND SOUVENIR CLUB」はコロナ禍のプレオープンを経て2023年夏、ついに本格オープンしました。 アートディレクションはYOSHIROTTENが担当。

島の人と観光客の出会いや繋がりを大切にしながら、カルチャーを発信する新しい宮古のコミュニティスポットを目指します。

ABA ISLAND SOUVENIR CLUBは毎年、国内外で活躍中の様々なクリエイターによってグラフィックが施された限定Tシャツやグッズを公開しています。HP▶ https://aba-isc.jp/



ABA 2023 NEW LOOK



今シーズンもYOSHIROTTEN率いるクリエイティブスタジオYARがアートディレクションを担当したルックを公開。イラストレーターSaoriが描く宮古島の生物たちがあしらわれたTシャツの他に、帽子やキーホルダーも展開されています。 前年のコレクションと共にハイサイソースやバスソルトなど沖縄らしいお土産も充実。



ルック撮影はアートディレクションを大西碧(YAR)、フォトグラファー丸山達也によって実際に宮古島を回りながら行われました。

宮古島の青色の中で、自由気ままに遊ぶモデルとそこで起こる自然現象が写されています。



STORE



ABA ISLAND SOUVENIR CLUBは、島内最古の商店街、西里商店街のアバビルに入居していた弁当屋「かりゆしフードセンター」の跡地に唯一の店舗を構えています。

元お弁当屋の看板「かりゆしフードセンター」は残したまま、外壁には宮古島の石灰石を使い、店内にはネオンサインやステンレス、ガラスのショーケースを配して近未来的なデザインに仕上げています。

音響にもこだわり、スピーカーは沖縄のオーディオメーカーTINA-AUDIOのものを使用しています。夜になると店内がネオンカラーに照らされムーディーでポップな雰囲気に様変わりします。



ITEM

・2023 New Item



・Souvenir Item







店舗名: ABA ISLAND SOUVENIR CLUB / アバ・アイランドスーベニアクラブ

電話: 050-6876-8845

住所: 〒906-0012 沖縄県宮古島市平良西里220 アバビル1F

HP https://aba-isc.jp/

Instagram https://www.instagram.com/abaislandsouvenirclub/

Email:info@aba-isc.com

営業時間:16時~22時 (詳しくは公式インスタグラムをご覧ください)

定休日:不定休・台風



