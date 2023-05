[レシップホールディングス株式会社]



レシップホールディングス株式会社(本社:岐阜県本巣市、代表取締役社長:杉本眞)の連結子会社LECIP INC.(本社:米国イリノイ州、CEO:藤井章夫)は、米国テキサス州ヒューストンの公共交通機関Metropolitan Transit Authority of Harris County(以下METRO)向け運賃収受システムの納入に関して、発注の内示を受けました。



本システムは、METROが運営する全てのバス(全1,236台)を対象とするもので、INIT Innovations in Transportation, Inc.が開発と導入の統括及び電子決済部分のシステムを担当し、当社はサブコントラクターとしてバス用運賃箱約1,400台(予備品込)を含む、現金収受及び現金に関わる集計システム部分を担当します。また、契約期間5年(追加オプション期間8年)に渡る、保守・運用支援も請け負います。



METROは、米国テキサス州に本拠地を置く公共交通機関であり、ヒューストンを中心としたテキサス州南部エリアにて、路線バス、LRT(路面電車)などを運行しています。路線バス事業は101路線、保有台数1,236台、2022年度の輸送人員は約4,000万人です。



レシップグループは、引き続き北米市場における公共交通機関向けAFC(運賃収受システム)事業を強化し、さらなる実績獲得に努めます。







<METRO概要>

会社名:Metropolitan Transit Authority of Harris County

本社所在地:アメリカ合衆国・テキサス州

業種:公共交通機関運営(路線・高速バス、LRT)

設立:1979年(President&CEO:Thomas C. Lambert)

2022年度輸送人員:4,097万人(路線バス)



<INIT概要>

会社名:INIT Innovations in Transportation, Inc.

本社所在地:アメリカ合衆国・バージニア州

業種:公共交通機関向け交通システム開発

設立:1999年(President&CEO:Roland Staib)

親会社:init innovation in traffic systems SE

親会社資本金:10百万ユーロ

親会社連結売上高:1.91億ユーロ(2022年12月)



