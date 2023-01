[株式会社グランプラス]

グランプラス バレンタインコレクション 2023



グランプラスの 2023 年のバレンタインコレクションは、香り豊かで、口どけなめらか ひとくち食べると笑顔になる、また食べたくなるアイテムを揃えました。











今年のバレンタインは、毎年大人気の「ミニトリュフ」と「バトンショコラ」の 2023 年バレンタイン新作に加え、通年人気の秀逸なピール3種類(伊予柑・柚子・檸檬)に期間限定の特別なオレンジコンフィを詰め合わせた「シェフズ スペシャリテ」、定番人気のペカンナッツショコラのバレンタイン新作3品 「ペカンナッツショコラシーズナルアソート」「ペカンナッツショコラスタンドパック」の他、上質なドライフルーツをホワイトチョコレートで包み、さらに砂糖をコーティングしてパステルカラーに仕上げた「フルーツドラジェ」が揃います。

大切な人への贈り物、日ごろお世話になっている方への感謝のギフト、ご自身のちょっと贅沢なひとときのお供として、見た目に楽しく、食べて美味しい、眼福満腹なグランプラスの 2023 年バレンタインコレクションを贈ってみてはいかがでしょうか。

グランプラス 公式オンラインショップ:https://www.grandplace-shop.jp/





グランプラス バレンタインコレクション 2023 のご紹介



*Mini Truffe 2023(ミニ トリュフ 2023)









毎年 大人気!ひと箱でいろいろと楽しめる Mini Truffe の 2023 年バレンタインコレクションは、人気のショコラに新作フレイバー4 種類(ラムレーズン・ピスタチオ・ライチローズ・ベルガモット紅茶)を加えた 10 種類のアソート。

味のバリエーションもキュートな見た目もさらに磨きがかかりました。ベルギー産クーベルチュールと厳選素材を使用し、マスカット・林檎・いちごみるく・ピスタチオ・ライチローズ・ベルガモット紅茶・ラムレーズンなど豊かな香りと口溶けを味わえるフレイバーを取り揃えました。サイズはキュートでも味は本格派。グランプラスの魅力を余すところなく詰め込んだアイテムです。

パッケージは、ベルギー ブリュッセルのグランプラス広場の華やかなフラワーカーペットをイメージ。キュートなショコラに花を添えます。





(左から)ビター73・マスカット・マンゴーパッション・ラムレーズン・りんご・いちごみるく・ピスタチオ・ライチローズ・ベルガモット紅茶・ベルジャンラテ

ミニトリュフ 2023 10 個入り ¥1,836(税込)





*Baton Chocolat 2023(バトンショコラ 2023)







ショコラと相性の良いグラノーラ、ナッツ、フルーツ等を絶妙な組み合わせで配合した 9 種類のフレイバーのアソート。それぞれ異なる味、香り、食感、口どけのハーモニーが楽しめます。見た目の華やかさとロングサイズのボリューム感も人気の理由。

2023 バレンタインコレクションには、人気のピスタチオとシャインマスカットが仲間入り。装いも新たに新登場いたします。 1 本をお好きなサイズカットして一時にいろいろな味を楽しめるのも魅力のひとつ。



*かりっとした食感と噛むほどに味わいの深さを楽しめるグラノーラ 3 種類

グラノーラ&ナッツ:フルーツグラノーラとローストしたナッツを組み合わせカリッとした食感がアクセント。

グラノーラ&マスカット:フルーツグラノーラとマスカットレーズンを使用。ホワイトチョコレートのコクのある甘みとマスカットレーズンの爽やかな味。

グラノーラ&ベリー:フルーツグラノーラ・苺・クランベリーを苺のチョコレートと合わせて程よい甘みのホロホロ食感に仕上げました。



*食感・香り・口どけを楽しむプラリネ3種類

苺:サクッとした食感を楽しめるクラッシュ苺の酸味とホワイトチョコレートの甘みが絶妙なバランスで立体的に仕上げました。

檸檬:愛媛県産レモンを砂糖に漬けじっくりと熟成させたピールを練りこんだ、酸味と甘みのバランスが絶妙なチョコレート。

ピスタチオ:コクのあるピスタチオペーストをふんだんに使用し、酸味のあるクランベリーと苺を忍ばせ、サクサクとした食感も楽しめます。



*香り豊かで滑らかな口どけが魅力チのョコレートガナッシュ3種類

りんご:みずみずしい国産の紅玉ピューレを使用したすっきりとした味わいのガナッシュをホワイトチョコレートでコーティング。

バナナパイン:バナナピューレとパイナップルピューレを 使用し濃厚ですっきりとした味わいのミルクチョコレートガナッシュ。

シャインマスカット:シャインマスカットを使用した甘みと酸味のバランスが絶妙なすっきりとした後味のホワイトチョコレートガナッシュ。





バトンショコラ 2023 6 本入 ¥2,268(税込)





バトンショコラ 2023 9 本入 ¥2,970(税込)





*Chefs Spécialité 2023 (シェフズ スペシャリテ 2023)







厳選した素材を使用し丁寧に作り上げた秀逸なピール 3 種類(伊予柑・柚子・檸檬)に、さら期間限定のオレンジコンフィを詰め合わせた、芳醇なピールの食べ比べとオレンジコンフィが楽しめる特別なアソート シェフズ スペシャリテ 2023。

厳選した日本産の果物を使用し、製法にこだわった逸品 グランプラスのピールは、一度食べると「その味と風味の虜になる」、と年間を通じて人気の風味絶佳なアイテム。

ベルギーと日本の秀逸な素材を使用した伊予柑ピール・柚子ピール・檸檬ピールはひとくちで爽やかな香りが口いっぱいに広がります。 酸味のアクセントが絶妙なスペイン産バレンシアオレンジにホワイトチョコを纏わせたオレンジコンフィは、オレンジの香りとショコラのハーモニーが絶妙です。

*伊予柑ピールは、グランプラスブランド商品「伊予柑ピールチョコ 70g」が、モンドセレクション 2022 で7 年連続優秀品質金賞受賞しました。



*Iyokan Peel 伊予柑ピール:愛媛『星光農園』で採れた有機栽培の 香り豊かな伊予柑の皮(ピール)を程よく煮込み、丁寧にダークチョコレートでコーティング。 伊予柑の爽やかな香りと、ダークチョコレートの苦みがベストマッチ。お酒にもよく合います。

*Yuzu Peel 柚子ピール : 愛媛産の香り豊かな柚子の皮(ピール)をじっくりと煮込んで、ベルギー 産ミルクチョコレートでコーティ ング。柚子の爽やかな香りにミルクチョコレートの程よい甘さが ベストマッチ。

*Lemon Peel 檸檬ピール:瀬戸内の太陽と潮風をしっかりと浴びて育った愛媛産の香り豊かな無農薬栽培の檸檬をじっくり煮込んだ皮(ピール)は、柔らかい食感と、爽やかな味が口いっぱいに広がります。

*Orange Confit オレンジコンフィ : 酸味のアクセントが絶妙なスペイン産バレンシアオレンジにホワイトチョコレートを纏い、ちょっとオシャレに着飾った華やかで味わい豊かな贅沢なコンフィ。







シェフズ スペシャリテ 2023 ピール 3 種類 各 3 本 オレンジコンフィ 1 枚 ¥2,484 (税込)





*Pecan Nuts Chocolate (ペカンナッツショコラ)







グランプラスの大人気商品! 大粒のペカンナッツを、油を使わずにそのままローストしベルギー産クーベルチュールで丁寧に包み込みました。

その豊富な栄養素からスーパーフードと言われることもあるペカンナッツの香ばしさとチョコレートの絶妙な甘さのバランスで、幅広い層に人気のベストセラー。カリッとしたペカンナッツがチョコレートと相まってすっと溶ける驚きの食感と味わいです。一度食べたら忘れられない至福の味わいを誇るペカンナッツショコラの 2023 年バレンタインコレクションは 6種類での展開。贈り物や手土産に好適アイテムです。



ペカンナッツは、アメリカで生産されているクルミ科のナッツ。 アメリカではポピュラーですが、日本ではまだまだ珍しいナッツ。 クルミよりも渋みが少なく柔らかいのが特徴です。不飽和脂肪酸やビタミンEを多く含んでおり※、高い抗酸化作用があることがアメリカの研究で紹介されています。

※巻末に参考文献記載。



ペカンナッツショコラ フレイバーのご紹介

キャラメル:人気 No.1。 ローストしたペカンナッツをホワイトチョコレートでコーティング、キャラメルパウダーをまぶしました。 ペカンナッツの香ばしさとキャラメルの風味が絶妙のバランス。

ココア:ローストしたペカンナッツをミルクチョコレートでコーティング、ココアパウダーをまぶしました。 カカオの香りに程よい甘さと 柔らかさが幅広い層に人気。

アールグレイ: ローストしたペカンナッツをアールグレイを練りこんだミルクチョコレートでコーティング、仕上げに粉糖をまぶしました。華やかな香りとコク深い味わいが特長。

ピスタチオ(新):ローストしたペカンナッツをピスタチオペーストを練り込んだホワイトチョコレートでコーティング。ビタミンカラーが目にも鮮やか。

カフェモカ(新):ローストしたペカンナッツをフルーティな酸味のエチオピア モカコーヒーパウダーを練り込んだミルクチョコレートでコーティング。コーヒーの豊潤な香りがリッチな一品。

ストロベリー(新):ローストしたペカンナッツを苺パウダーを練り込んだホワイトチョコレートでコーティング。ふんわりと広がる苺の香りと上品な甘さが特徴。





ペカンナッツショコラ シーズナルアソートは、多彩なフレイバーに見た目もカラフルな欲張りアソート。

人気の定番フレイバー、キャラメル・ココア・アールグレイに加え、好評のピスタチオ・ストロベリー、カフェモカを加えた厳選6種類の多彩なペカンナッツショコラのフレイバーの食べ比べが楽しめます。







ペカンナッツショコラ シーズナルアソート 12 袋入(30g×12 袋入)¥3,564(税込)











ペカンナッツショコラ シーズナルアソート 6袋入(30g×6袋入)¥1,836(税込)





ジップ付きスタンドパックに入った、ペカンナッツショコラ スタンドパックは、通年販売の人気の定番フレイバー、キャラメル・ココアに加え、アールグレイそして、2023 年バレンタインコレクションの新フレイバー、ピスタチオ・カフェモカ・ストロベリーの 6種類をご用意いたしました。「一度食べると、また食べたくなるクセになる美味しさ」と評判のペカンナッツショコラの魅惑の味わいと感動の食感を、いつでも、どこでも、気軽に食べたい分だけ、カジュアルにお楽しみいただけます。







(左から)ココア・キャラメル・カフェモカ・ピスタチオ・アールグレイ・ストロベリー

ペカンナッツショコラ スタンドパック 70g 入 シーズナル 6種類 各 1 袋 ¥540(税込)





*Fruits Dragee (フルーツドラジェ)







上質なドライフルーツをホワイトチョコレートで包み、さらに砂糖をコーティングしてパステルカラーに仕上げたフルーツドラジェ。 表面のパリッとした食感と、甘みがぎゅっと凝縮された4種類のフルーツとチョコレートとのハーモニーが絶妙です。

バッグに入れても邪魔にならないサイズの華やかな柄と色づかいの缶に詰められた、パステルカラーがキュートでスイートなフルーツドラジェは見ても食べてもハッピーになれます。



フルーツドラジェ フレイバーのご紹介

苺:ほどよい酸味の苺を包んだ可憐なピンクのドラジェ。

白桃:華やかな香りと甘みの白桃を包んだ淡いピンクのドラジェ。

林檎:爽やかな香りの林檎を包んだ薄緑色のドラジェ。

マンゴー:トロピカルなマンゴーを包んだ黄色のドラジェ。





フルーツドラジェ 80g 入 (4 種類 ×20g) ¥1,350(税込)





*グランプラス浜離宮









直営店舗では、定番人気のペカンナッツショコラをはじめ、生菓子・焼き菓子などの他、期間限定商品・直営店舗限定商品等を多数取り揃えております。お近くにお越しの際には、ぜひお立ち寄りくださいませ。



〒105-0013

東京都港区浜松町 1 丁目 3 番 1 号パークコート浜離宮ザ・タワー1F

TEL:03-6809-1610

URL: https://grand-place.co.jp/grand-place-hamarikyu/





*株式会社グランプラスについて

文豪ヴィクトル・ユゴーが “世界で一番美しい広場” と賞賛したベルギーブリュッセルの広場の名を冠したグランプラス。 「本物の美味しさを伝えたい」という願いより、ベルギー・サファリアン社に古くから伝わる伝統と技術を受け継ぎ 1991 年に設立。 創業以来常に「伝統と革新」を調和させたものづくりを心がけ、みなさまに愛されるチョコレートを作り続けています。

グランプラスは、長年にわたり有名ブランドや一流ホテルなど多数の企業へ OEM としてチョコレートを提供する実績を誇ります。



*グランプラスのクーベルチュールについて

「グランプラス・クーベルチュール・チョコレート」は、グランプラスの誇るオリジナルクーベルチュールチョコレートです(※クーベルチュール(総カカオ固形分 35%以上、カカオバター31%以上、無脂カカオ固形分 2.5%以上、カカオバター以外の代用油 脂は使用不可といった厳格な規格がある)。 世界有数のクーベルチュールメーカーであるピュラトス社にグランプラスのオリジナルレシピを持ち込み世界有数の特産地から調達したカカオ豆をはじめとする選び抜かれた原料を使用。ベルギーの長い経験と技術で作り上げた、素材の良さを引き出すバランスに優れたクーベルチュールを製造しています。



*匠の技

グランプラスのチョコレートは、ベルギーチョコレートの伝統的な製法を受け継ぎながら、熟練された確かな技術と長年培った経験を活かし、日本人の味覚に合わせ日本人のショコラティエが作っています。 ベルギー産のクーベルチュールに、グランプラスこだわりの原材料をあわせて機械と手作業を融合した 「セミハンドメイド」で丁寧に作り上げています。



