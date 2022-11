[株式会社横浜アニメーションラボ]

グリーンランド国際サンタクロース協会公認サンタクロース・パラダイス山元(文)/ ソリマチアキラ(絵)



2022年12月5日(月)YAMAVICO HAUS(株式会社 横浜アニメーションラボ)は、クリスマスやサンタさんを知りたいお子さまに読んでほしい絵本『サンタさんみっけ!』(文:パラダイス山元/絵:ソリマチアキラ)を刊行します。

また、リリース記念イベントは都内2か所、熊本、大阪、奈良で順次開催。公認サンタクロース試験のこと、絵本制作の裏話を語るトークイベントやサンタさんとの写真撮影会、原画展など、絵本に加えてサンタさんの世界をたっぷり楽しめる内容です。

















『サンタさんみっけ!』は、日本の公認サンタクロースであるパラダイス山元さんを著者に、ソリマチアキラさんがイラストを描きました。グリーンランド国際サンタクロース協会による、毎年、夏のデンマークで開催される公認サンタクロースになるための試験をもとに『サンタさんは世界中にいるんだ』と子どもたちの好奇心を膨らませる物語絵本です。











●ためしよみページ:https://hanmoto.tameshiyo.me/9784991050633



また、本書の帯コメントは「夢眠書店・店主」の夢眠ねむさんからいただきました!







<夢眠ねむプロフィール>

芸能界引退後、下北沢にて本好きを育てる「夢眠書店」を開業。 そのほかにも「たぬきゅんフレンズ」をはじめとしたキャラクタープロデュースを手がけている。多摩美術大学卒業。みえの国観光大使。





著者プロフィール









文:パラダイス山元(ぱらだいすやまもと)

1962年、北海道札幌市生まれ。1998年グリーンランド国際サンタクロース協会より、アジア初の公認サンタクロースとして任命。音楽ユニット「東京パノラママンボボーイズ」としても活動。NHK おかあさんといっしょ 「たこやきなんぼマンボ」の作曲・演奏を手がける。趣味はマン盆栽、特技は餃子つくり。ANA機内誌 翼の王国「パラダイス山元の快適な空だけの旅」でもイラストレーター ソリマチアキラと連載中。









絵:ソリマチアキラ(そりまちあきら)

1966年、東京都生まれ。どこか懐かしく、スタイリッシュな画風や時に軽妙なタッチのイラストでファッション誌の挿絵、広告を中心にイラストレーターとして幅広く活動。愛猫家。







書誌情報



・書名:サンタさんみっけ!

・定価:2,200円(本体2,000円+税)

・判型:B5変型判

・サイズ:260mm x 191mm

・ページ数:32ページ

・ISBN:978-4-9910506-3-3

・発売日:2022年12月5日

・発行:YAMAVICO HAUS

・発売:株式会社 横浜アニメーションラボ

・協力:グリーンランド国際サンタクロース協会

・書誌紹介ページ:https://yamavico.com/artist/santa_paradise/book04/



※商品の店着状況により店舗ごとに販売開始日が異なります。

取り扱い書店:https://note.com/yamavicohaus/n/ne8254422ceba





『サンタさんみっけ!』刊行記念で連動企画イベントを開催します







■蔦屋書店 嘉島(熊本)

絵本『サンタさんみっけ!』発売記念 サンタさん来店イベント

「サンタさんにお手紙を渡そう!」やサンタさんと一緒に写真が撮れる絵本のお渡し会を開催します。

日時:2022年12月4日(日)

場所:蔦屋書店 嘉島 特設スペース

熊本県 上益城郡嘉島町 大字上島字長池2232

第1部 お申込み :https://tsutaya-santa-paradaise1.peatix.com/

第2部 お申込み : https://tsutaya-santa-paradise2.peatix.com/







■夢眠書店(東京)

夢眠書店で「サンタさんみっけ!」サンタさん来店イベント

日時:2022年12月10日(土)

※夢眠書店は住所非公開・完全予約制です。

お申込み:https://airrsv.net/yumemibooks/calendar



■代官山 蔦屋書店(東京)

『サンタさんみっけ!』刊行記念 パラダイス山元 × ソリマチアキラ × 夢眠ねむトークイベント&サイン会

イベント内「公認サンタクロースに質問しよう!」コーナーでは、サンタクロースの山元さんが皆様の質問にお答えします。サンタさんに聞いてみたいことがあれば、代官山蔦屋書店1号館2階に設置されている<サンタクロースへの質問箱>まで投函ください。



日時:2022年12月11日(日)

場所:代官山 蔦屋書店 3号館2階 イベントスペース/ オンラインライブ配信(Zoom)

東京都渋谷区猿楽町16-15

特集ページ:https://store.tsite.jp/daikanyama/event/kids/30157-1647451114.html

お申込み:https://peatix.com/event/3417957/



■子どもの本屋ぽてと(大阪)

絵本『サンタさんみっけ!』刊行記念 ソリマチアキラ原画展

日時:2022年12月10日(土)~12月25日(日)

場所:大阪市中央区淡路町1-1-8 1階101号室(FOLK old book storeの隣)

営業時間:火-金:13:00-19:00 / 土日:13:00-18:00 ※月曜定休



■GIVE ME BOOKS!! WINTER2022(奈良)

絵本『サンタさんみっけ!』購入予約特典 お話会&サンタさんと撮影会(先着25名)

「~本を作る人、売る人、読む人が奈良の都に集まる本の祭典~GIVE ME BOOKS!!」では、事前に指定のオンラインサイトにてサイン本をご購入いただいた方に、サンタさんと一緒に写真撮影会を開催します。



日時:2022年12月17日(土)・12月18日(日)10:00~16:00

場所:奈良県コンベンションセンター コンベンションホールB・C (入口は奈良 蔦屋書店の向かい)

奈良県奈良市三条大路1-691-1

特集ページ:https://store.tsite.jp/nara/event/shop/30319-1637001124.html

お申込み:https://yamavico.square.site/product/1217event/43

申込み期間:12月1日(木)~12月15(木)23:59まで

※12月17日(土)13:00~14:00間のみ、パラダイス山元さんが来場されます





※イベント内容が予告なく変更・中止になる場合がございます。

最新の開催情報は各イベントの公式HPおよびSNSをご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/30-08:46)