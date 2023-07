[株式会社丸留]

~ 2023.7.12(Wed)- 8.30(Wed) ~



株式会社丸留(大阪府大阪市)は、シーズンイベント『サマーカーニバル』を2023年7月12日(水)~8月30日(水)の期間、MARUTOME the Juicery Parfaiteria(マルトメ・ザ・ジューサリー パフェテリア)全店舗で開催します。



イベント期間中は、暑い夏に食べたくなる、とびきりのスイーツやドリンクを限定販売。

ポスターなどのキービジュアルは、レトロ可愛い作風で人気のイラストレーターmameさんの描き下ろしイラストです。

気だるい夏をポップに乗り切る美味しいスイーツとスッキリ爽やかなドリンクを、是非お楽しみください!







■商品紹介(一例)

プレミアム桃パフェ





商品説明:みずみずしいフレッシュな桃を贅沢に使い、ヨーグルトアイスで爽やかに仕上げた特別なパフェです。

価 格:1,793円(店内利用)※税込

※価格変動の可能性有り



プレミアム桃サンド





商品説明:ふわふわのホイップクリームの間には甘い桃がゴロゴロ! 半玉以上惜しげもなくサンドしました。

価 格:994円(お持ち帰り)/ 1,012円(店内利用)※税込

※価格変動の可能性有り



バタフライピーのクリームソーダ





商品説明: 鮮やかなブルーが爽やかなクリームソーダが登場。レモンを絞って色の変化もお楽しみ下さい。

価 格:Rサイズ826円(お持ち帰り)/ 842円(店内利用)※税込

Lサイズ1,123円(お持ち帰り)/ 1,144円(店内利用)※税込

※価格変動の可能性有り

※写真はLサイズ



■取り扱い

販売期間:7月12日(水)~8月30日(水) ※なくなり次第終了

取扱店舗:全国のMARUTOME the Juicery Parfaiteria(マルトメ・ザ・ジューサリー パフェテリア)



■イラストレーター紹介



mame(まめ)

山形県在住。女の子と食べ物が好き。

一枚の絵に物語を詰め込める様に描いてます。

2023年1月に作品集『愛してるっていってよね』(翔泳社)を刊行



■店舗紹介

MARUTOME the Juicery Parfaiteria(マルトメ・ザ・ジューサリー パフェテリア)

運営会社:株式会社丸留

概 要:明治45年に大阪で創業した老舗の高級果物店「丸留」が手掛けるこだわりのスイーツ店

H P:https://marutomethejuicery.com/

Instagram:https://www.instagram.com/marutome_the_juicery/#



