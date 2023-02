[株式会社FoR]

美容コスメ領域を中心に、複数ジャンルで領域特化型のメディアプラットフォームを運営する株式会社FoR(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:高橋知暉)が、イシン株式会社が 運営している “これから成長が期待されるベンチャー企業100社” を選ぶ、2023年度『ベストベンチャー100』に選出されたことをお知らせします。









■『ベストベンチャー100』について

これからの成長が期待されるベンチャー企業100社が厳正な審査のもと選出され「ベストベンチャー100」として紹介されます。



【審査基準】

「ビジョン」「成長理由」「売上高」「営業利益」の4つの指標において、一定の基準を満たしたベンチャー企業を対象とし、1.経営者の資質 2.ビジネスモデルの独自性 3.成長性をもとに、審査委員会による面談や書類審査などによって選出されます。







経営者の資質

・社会貢献性の高いビジョンを掲げ、ビジョン実現に向けて全社一丸となって取り組んでいる

・経営者が中長期的視座を持ち、売上が右肩上がりとなっている

ビジネスモデルの独自性

・商品及びサービスに独自性がある

事業の成長性

・ ITや介護医療、環境などの成長マーケットで事業展開している

・ アジア新興国などへの海外展開を積極的に推し進めている





■社員数5人で売上10億円突破。6期目にしてベストベンチャー100に選出

創業6期目、少数精鋭で事業を進めてきた株式会社FoRは、5期目で売上10億円を突破した急成長中のベンチャー企業である。

社員数15名(インターン含む)という人数規模ながら、各領域でのサービス成長が評価され「ベストベンチャー100」をはじめ、求人媒体Wantedlyの「2022年度 Wantedly BEST 100」や「未来を創るスタートアップ100」にも選出。2023年度は、マーケティング力を武器にした新規領域でのメディアサービス展開が期待される。



■株式会社FoR その他受賞実績

・株式会社FoR|Wantedly が選ぶ「Wantedly BEST 100」に選出

https://f-o-r.co.jp/306/



・株式会社FoR|KEYPLAYERS が選ぶ「未来を創るスタートアップ100」に選出

https://f-o-r.co.jp/245/



・株式会社FoR|アクセストレードアワード2022「EC部門」を受賞

https://f-o-r.co.jp/336/



■株式会社FoRについて





化粧品(コスメ・スキンケア)や美容医療などの「美容」、暮らし・生活などの「ライフスタイル」、その他「ヘルスケア」や「エンタメ」など幅広いジャンルで領域特化型のメディアサービスを展開。

独自システムによる、機械学習の学習効率を高めた精度の高いユーザーとコンテンツのマッチングをすることで、Web広告を活用したメディアにおける集客を強みにしつつ、ユーザー口コミ・サイト内検索機能・独自のアルゴリズムを生かしたサジェスト機能などの開発にも着手。

ユーザーニーズを起点にした各領域で使われることが当たり前になるような「次世代のメディアプラットフォーム」をつくることをビジョンに掲げる、創業6期目のベンチャー企業。



■お問い合わせ

・採用情報 ※事業拡大につき積極採用中

https://www.wantedly.com/companies/company_5686896



・お問い合わせ

https://f-o-r.co.jp/contact/



■会社概要

社 名 株式会社FoR/FoR INC.

所在地 東京都渋谷区円山町20番1号 新大宗道玄坂上ビル4階

代表者 代表取締役CEO 高橋知暉

URL https://f-o-r.co.jp

事業内容 メディアプラットフォーム事業

ONEcosme https://onecosme.jp

WeChoice https://we-choice.com

Garnet https://garnet-clinic.com

ピッタメ https://pittame.com

YOURDRIVER https://yourdriver.jp

SlimMagazine https://slimmagazine.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/02-23:40)