[一般社団法人YOU MAKE IT]



一般社団法人YOU MAKE IT(本社:福岡県福岡市/代表理事:楳木健司)は、はじめて外国人採用に踏み出す企業と、留学生が安心して参加できる「やさしい合説」の提供を開始します。



留学生の内定率は、約35%に留まります。日本で働きスキルを活かしたい留学生が、日本の独特な就職活動を知らないことから、就職機会を損失している現状があります。

一方、外国人採用をしたい企業も、在留資格や採用手法が不透明なことや受け入れ体制が整っていない不安などの面から、一歩踏み出すことができず採用機会を逸している状況にあります。

「やさしい合説」は、多彩なスキルや知識、文化背景を持つ留学生と地域企業との接点を増やし、地域活性に取り組みます。



主催する一般社団法人YOU MAKE ITは、企業向け外国人採用支援や留学生に対する就活相談を提供しています。就活相談では年間約300名以上の留学生との接点を持ち、SNSのフォロワーは国内外から19万人にのぼります。多様な人材にアプローチが可能です。



「やさしい合説」では、留学生が安心して参加できる仕掛けとして、通訳者の配置や行政書士への在留資格相談ができるブースを設置します。また、参加企業にとってもやさしい説明会となるよう、求人票作成サポートなどを提供します。



■1回目のやさしい合説概要

日時:2023年7月7日 14:00-17:00

場所:福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目20-1 大博多ビル 11F

合説テーマ:総合職(経営、貿易、海外マーケティング)、通訳職

出展企業:3社限定(残2枠)

対象:2024年春卒業予定者



■企業出展の申し込み・お問合せ

一般社団法人YOU MAKE IT

事務局<jimukyoku@youmakeit.jp>宛にお問合せください



[会社情報]

名称:一般社団法人YOU MAKE IT

設立:2020年4月24日

代表理事:楳木健司(うめきけんじ)

所在地:福岡県福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next

企業HP:https://youmakeit.jp

登録支援機関:登録番号20登-003841







