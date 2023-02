[イサオスタジオ]

映像制作・オンラインイベント・ウェビナーの技術支援を行う株式会社イサオスタジオ(本社:東京都千代田区、代表取締役 知名 功)は、Zoom Video Communications,Inc. (本社:アメリカ合衆国カリフォルニア州、CEO:Eric S. Yuan, 以下 Zoom) (https://zoom.us/)とISVパートナープログラム(以下「ISVプログラム」)に参加し、

Zoom Developer PlatformのAPIを活用した「イサオスタジオウェビナー Powered by Zoom」の提供を2023年2月24日(金曜日)より開始いたします。





オンラインでのイベントやウェビナーが広く浸透してきました。これからはリアルとオンラインが融合しハイブリッドでのウェビナー・イベント開催が益々増えてくるものと想定されます。

弊社では映像制作会社のノウハウと、Zoomの特長を活かしたウェビナー・オンラインイベントを数多くサポートしており、今回、Zoom社とISVプログラムを締結し「イサオスタジオウェビナー Powered by Zoom」のサービスを提供します。



本提携によりZoomへ送る映像や音声、ハイブリッド型イベントで必須となる主会場の映像・音響設備との連携など、弊社の得意とする技術支援分野にZoomウェビナーアカウントを内包することを実現しました。これまでお客様に個別で用意いただいていたZoomアカウントは不要となり、イベント毎に弊社にてZoomウェビナーアカウントを発行します。



ご要望に応じた細部のZoom設定まで弊社で行うため、これまでウェビナーやオンラインでのイベントを見送っていた皆様にも簡単にご利用いただけるサービスです。ウェビナーアカウントのみのご利用もできますし、弊社の様々な技術サポートメニューと組み合わせて利用することもできるのが大きな特長です。





「イサオスタジオウェビナーPowered by Zoom」の提供内容について



・提供開始日:2023年2月24日(金)~・提供内容:Zoomウェビナーアカウントを弊社サービスとしてイベント毎に発行※オプションで弊社スタジオ利用や、映像・音声技術全般のサービスを提供できますのでお気軽にお問い合わせください。ISV ビジネスデベロップメントマネージャー 佐野 健 氏からのコメント



株式会社イサオスタジオ様の「イサオスタジオウェビナー Powered by Zoom」の提供開始を心より歓迎いたします。今回のISVプログラムを通じたパートナーシップにより、「イサオスタジオ Powered by Zoom」で数多くのお客様に Zoom Webinars をより簡単にご利用いただけるようになると確信しております。【株式会社イサオスタジオ 会社概要】代表者 :代表取締役 知名 功本社所在地 :東京都千代田区鍛冶町2-5-4 CREA神田ビル 41事業内容:1.各種映像コンテンツ全般の企画、制作、販売2.学会・セミナー・会議等の映像記録商品の制作・販売3.インターネット等を利用した情報配信・広告サービス4.ホームページ・Webサイト及びWebコンテンツに関する企画、制作、保守、管理、運営及びこれらの販売5.デジタルコンテンツ(テキスト・音声・静止画・動画)の企画、制作、配信並びに それらに関するコンサルタント業務6.テレビ・ラジオ・CM・映画・映像等の企画、制作、販売7.出版物・CD・DVD・ビデオテープ等記録メディアの企画、制作、編集、発行、コンサルタント 並びにプロデュース8.企業内・店舗向け映像システムの設計、施工、販売9.各種イベント・研修・セミナー・講演会・学習室等の企画、運営10.前各号に付帯関連する一切の業務URL :https://www.isaostudio.jp









企業プレスリリース詳細へ (2023/02/25-16:45)