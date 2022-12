[在日スペイン商工会議所]

NTT DATA, INC.、スペインと日本のビジネス関係強化に貢献



在日スペイン商工会議所(SpCCJ)は、2022年11月25日(金)、駐日スペイン大使、フィデル・センダゴルタ・ゴメス・デル・カンピージョが出席し、東京エディション虎ノ門にて第7回「Spain Japan Business Contribution Awards(以下SJBCA)」の受賞企業NTT DATA, Incを発表しました。









2016年SpCCJの理事会によって設立されたSJBCAは、スペインと日本のビジネス関係の成功を表彰するものであり、日本におけるスペインと日本のビジネス界で最も重要なイベントの一つになっております。



第7回目では、SpCCJの理事会は、2022年の賞がNTT DATA, Incに授与されたことを発表致します。これは両国間の商業関係の4つの主要な分野における貢献を認めたものです:

· スペインへの直接投資

· スペインのデジタルトランスフォーメーションにおける役割

· ヨーロッパとラテンアメリカの市場にアクセスするためのスペインの戦略的価値

· スペインで創出された雇用の質



2014年、NTT DATAはマドリッドに本拠を置くeveris Groupを買収してスペインに焦点を当て、ヨーロッパでのビジネスを強化し、ラテンアメリカでより強力な足跡を残そうとしました。



スペインとのコミットメントは、2021年9月にNTT DATAがNTT DATA EMEA(欧州、中東、アフリカ、中南米)を設立し、everis GroupとNTT DATA EMEAの事業体を統合して更新され、マドリッドのオフィスから25か国の約38,000人の従業員を管理し、30億ユーロの収益を上げています。



2022年5月、NTT DATAは、NTT, Inc.の海外事業を統合し、グループ一体となってグローバル事業を展開することを発表しました。この発表の数日後、NTT DATA, Inc.は事業拡大計画を継続し、マドリッドのスペイン市場に最初のデータセンターを開設しました。



高可用性データセンターは、マドリッドの北西20kmにある同社のユーロポリス・ビジネス・アンド・テクノロジー・パークサイトにあり、ハイパースケーラーとエンタープライズクライアントに3600平方メートルのITスペースと最大6.3MWのIT容量を提供します。



NTT DATA, Inc.のスペインへの取り組みは投資だけにとどまらず、5G、AI、機会学習、自動化、データ分析に基づく革新的なアプリケーションを開発するために様々なスペイン企業と提携し、スペイン経済のデジタル化の変革に計り知れない影響を与えたコラボレーションも行いました。



また、NTT DATA EMEALは、多様性と包括性に関するポリシー、人材募集プログラム、および専門能力開発の機会を強調して、最も働きやすい企業の1社として7年連続で受賞しています。



NTT DATA EMEALは、現在、東京の豊洲に本社を置くNTT DATA, Inc.の傘下にあり、NTT DATA Groupのグローバル事業ガバナンス、戦力立案、施策の実行を担っています。



東京エディション虎ノ門で開催された授賞式とレセプションでは、日本スペインのビジネス界から100人以上の著名人が出席し、NTT DATA, Inc.の代表取締役社長兼CEOである西畑一宏氏が受賞しました。どんぐりを食べたイベリコハムの足、エキストラバージンオリーブオイル、スペインのブランドが提出する素晴らしいスペインのカヴァとワインを添えて、ゲストはスペインの風味にインスパイアされたディナーを楽しみました。



SJBCAは、幅広いSpCCJメンバー企業によってサポートされています。CVNE, Freixenet, Felix Solis, Garcia Carrion, Sukoruni Wineは、スペインの優れたカヴァとワインを惜しみなく後援し、Solan de Cabrasは象徴的なスペインのミネラルウォーターを提供し、Aceites Maevaは革命的なエクストラバージンオリーブオイルのスプレー形式と長年のスポンサーであるLladróで受賞企業のためにギャロップの美しいトロフィーを後援しました。



受賞企業からのコメント

NTT DATA, Inc. 代表取締役社長兼CEO西畑一宏氏

「このような名誉ある賞を受賞し、日本とスペインのトップ企業で構成される受賞企業グループに加わることができ、大変光栄です。今年はNTT Groupにとって特別な節目であり、NTT DATA, Inc.を発足させ、グループの全世界の事業会社を1社にまとめ、この記念すべき年に受賞しました。スペインは引き続きヨーロッパとラテンアメリカにおける当社のビジネスの重要なハブであり、当社のデジタルトランスフォーメーション機能を通じて、この地域のクライアントの成長に引き続き貢献できることを願っております。」



歴代SJBCA受賞企業

2016年度 LaLiga

2017年度 Rakuten, Inc.

2018年度 Gestamp Autotech Japan

2019年度 FAST RETAILING CO., LTD.

2020年度 Japan Airlines and Amadeus IT Group S.A. (Joint Award)

2021年度 Sports&Life (S&L)

在日スペイン商工会議所について

在日スペイン商工会議所(SpCCJ) は、日本とスペインでの利益を促進することを目的とし、様々な業種や業界に属する企業や個人プロフェッショナルの非営利団体です。これらの目標に沿って、SpCCJは、日本における日本及びスペインのビジネスコミュニティの活動を案内し、商業関係を促進するとともに、既存及び新規メンバーを支援するためのネットワークを開拓し、そのサービスカタログを通じて輸出入及び販売促進に関する問い合わせに対応します。



