[株式会社KJ Internacional]

日本在住の外国人材の採用に強い総合人材サービス企業である株式会社KJ Internacional(代表取締役:丸野 ケンジ、以下「当社」)は、外国籍の従業員も安心して利用できるヘルスケアサービス「WELL ROOM」を運営するWELL ROOM(ウェルルーム)株式会社(代表取締役:下田 拓海、三菱地所100%子会社、以下「WELL ROOM」)のサービスを導入・利用開始したことをご報告いたします。







■「WELL ROOM」導入の経緯

近年、少子高齢化による人材不足や優秀な人材の獲得のために、様々な業種で外国籍の方々の活躍が増えています。一方、日本で働く外国籍の方々は、仕事だけでなく「日本という異国」に住む上で日本人が感じ得ない多くのストレスを抱えていることが現状です。特に、メンタルヘルスの問題は顕著で、母国語で悩み事を相談できる医療機関やカウンセラーが日本ではまだ少ないこともあり、悩み事を抱えてしまうケースが多くあります。

KJ Internacionalには、派遣社員も含め外国籍の方々が多く在籍しているため、WELL ROOMを導入することで全社員のメンタルヘルスケアを多言語で行い、日本という異国で働きやすく住みやすい環境作りを実現します。





■KJ Internacionalの概要

KJ Internacionalは、関東全域において人材派遣を中心に事業展開している会社で、特に製造業において強みを持ち、外国籍人材の人材派遣・人材紹介に力を入れています。また、各言語に精通する営業担当者が派遣社員のサポートを行っており、日本での異文化適応をサポートすることで外国籍の方々が働いやすい環境の構築に力を入れています。



会社名 株式会社KJ Internacional

所在地 本社所在地 群馬県桐生市末広町7-21岡崎ビル西

大泉オフィス 群馬県邑楽郡大泉町西小泉5丁目13-5

設立日 2015年9月18日

資本金 1,300万円

事業内容 総合人材サービス (人材派遣・人材紹介)

代表取締役 丸野 ケンジ

企業HP http://kjinternacional.com/

対応エリア 関東全域

対応職種 製造・工場・物流・IT・エンジニアリング・飲食・接客・他







■WELL ROOMについて

WELL ROOMは、三菱地所の社内ベンチャー制度から生まれた新しいヘルスケアサービスで、1.健康診断・人間ドックサービス、2.メンタルヘルス相談サービス、3.産業医相談サービスの3サービスを多言語で提供し、外国籍/日本人関係無く、企業で働く全ての従業員の健康をサポートしており、以下3つのサービスを1社当たり5,500円から利用が可能です。

1.健康診断・人間ドックサービス

まだ日本では数の少ない「外国語対応可能な健診実施医療機関」の検索や予約管理がシステム上でできます。

2.メンタルヘルス相談サービス

多言語対応可能な臨床心理士や公認心理師に、通訳を介することなく従業員が直接日常の悩みをオンラインで相談ができます。

3.産業医相談サービス

多言語対応可能な産業医のスポット利用に加え、産業医のご紹介も行っています。



■会社概要

会社名 WELL ROOM株式会社(読み方:ウェルルーム 英語表記:WELL ROOM Co., Ltd.)

所在地 〒100-8133 東京都千代田区大手町一丁目1番1号

設立日 2021年4月9日

資本金 2億円(資本準備金を含む)

株主 三菱地所株式会社(100%子会社)

事業内容 在留外国人対応ヘルスケアポータルサイト「WELL ROOM」の企画・開発・運用

代表取締役 下田 拓海(事業提案者)

企業HP https://wellroom.jp

サービス紹介LP https://wellroom.jp/lp





■本件に関するお問い合わせ先

株式会社KJ Internacional

担当 丸野

連絡先 office@kjinternacional.com

TEL 0277-46-6299



