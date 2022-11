[熊本ヴォルターズ]

オリジナル 黒Tシャツ を来場者全員に無料配布!売上の一部を熊本城の復興に寄付予定チケットは11月29日より先行発売開始!



Bリーグ2部に所属する熊本ヴォルターズ(熊本バスケットボール株式会社/熊本県熊本市中央区)は、クラブ創設10周年の記念企画として、2023年のお正月から開催されるホームゲーム4試合にて「BLACK VOL FES(ブラック ヴォル フェス)」と題した“黒”をテーマにしたイベントを開催します。

「BLACK VOL FES」は、熊本を象徴する“熊本城”の“黒”をモチーフにしたイベントで該当の4試合で、来場者全員に黒色のTシャツを無料配布し、会場一体を黒に染めあげます。また、オリジナルグッズの販売や募金箱の設置も行い、当イベントの売上の一部を未だ復興の途中である熊本城復興に寄付します。

熊本ヴォルターズは、クラブ創設10周年を皮切りに、今まで以上に熊本と共に歩んでいきます。当イベントは毎年恒例のイベントとして少しずつ大きく、有意義なものに育てていきます。



■イベント特設サイト : https://www.volters.jp/lp/black-volfes/2023









対象試合





2023年1月1日(日)14時 TIP-OFF / vs 愛媛オレンジバイキングス

2023年1月2日(月)14時 TIP-OFF / vs 愛媛オレンジバイキングス

2023年1月7日(土)17時 TIP-OFF / vs バンビシャス奈良

2023年1月8日(日)14時 TIP-OFF / vs バンビシャス奈良





会場はすべて 熊本県立総合体育館



チケット販売(該当4試合 同時発売)





ファンクラブ先々行 11月29日(火) 12時~

ファンクラブ先行 11月30日(水) 12時~

一般販売 12月 1日(木) 12時~







BLACK VOL FES の概要





来場者全員にオリジナル・ブラックTシャツを無料配布





BLACK VOL FESのイベントロゴが胸に入った、スタイリッシュなTシャツを来場者全員に無料で配布します。

背面には熊本城のシルエットがはいります。いつもは赤いスタンドを、この4試合は黒く染め上げ、よりひとつになる空間を演出します。







(※Tシャツのサイズは選べません。予めご了承ください。)







熊本城の復興支援



1.該当4試合のチケット売上、グッズ売上の一部を熊本城の復興に寄付します。

2.試合当日は、熊本城関連のブース出展や募金箱の設置を行います。

3.12月にヴォルターズの選手数名が熊本城を訪問し、歴史や地震からの復興状況を学ぶ機会をつくります。

4.12月18日(日)には、熊本城周辺にてファン参加型の清掃活動を予定しています。

※3.4.は決定次第発表し、取材のご案内をお送りいたします。





写真提供:熊本城総合事務所





BLACK VOL FES オリジナルグッズを販売



「BLACK VOL FES」 限定のタオルやステッカーなどのグッズを販売します。売上の一部は、熊本城の復興支援に寄付します。













新年会・新成人向け特別ボックスシート



最大4名1組のボックスシートを設置。年末年始で久しぶりに帰省した家族や友人と過ごす場や、新成人のお祝いの場をつくります。BLACK VOL FESとともに新年や新成人をお祝いし最高の年明けを迎えられる時間をご提供します。

アルコール1杯無料、4名様用オードブルやソフトドリンク飲み放題がついています。

1ボックス4名様までで、20,000円。





イベントワクワク割/ふるさと納税企画 対象試合



1.経済産業省の「イベントワクワク割」

ご来場時に新型コロナウイルス感染症に関するワクチン接種証明または陰性の検査結果のご提示、またWEBでの購入で、観戦チケットが20%OFFになる「わくわり」を行います。



2.熊本県ふるさと納税招待事業

熊本県との取り組みで、企業版ふるさと納税を活用した招待企画を実施。1月1日・2日の試合は、抽選で確日40名様限定でご家族2名以上を2回自由席にご招待。申し込みは12月16日から。





イベントに込める想い





2012年、「熊本ヴォルターズ」は誕生しました。それから10年、多くの変化の中で熊本ヴォルターズは今、発足10年の節目のシーズンを戦っています。10年の歴史の中でも、2016年の「熊本地震」はチームにとって大きな試練でした。地震が発生したシーズンは、リーグ戦に復帰することはできず、チームの存続さえ危ぶまれました。また、昨今の「新型コロナウイルス」の影響も大きく受け、入場者数を制限せざるを得ない状況が続き、声を出しての応援もできなくなってしまいました。

そんな苦難の中でヴォルターズを支え続けてくださっているのは、言うまでもなく、熊本の皆様です。

その熊本に対して、クラブとして区切りの10年目をきっかけに少しずつ恩返しをしながら、これまで以上に熊本と共に歩んでいきたいと考えています。

このような想いの中で生まれたのが、今回の「BLACK VOL FES」です。イベントを通じてファンの皆様とよりひとつになり、まだ途中段階である地震からの復興にクラブとして今まで以上に寄与していきます。

12月16日・17日には、地震で大きな被害を受けた益城町で熊本地震以来はじめてホームゲームを開催します。このような取り組みとも連携しながら、「BLACK VOL FES」をきっかけにクラブの想いを発信し、ファンとよりひとつになる時間をつくりたいと考えています。





なぜブラックか







熊本を象徴する「熊本城」。

熊本城は強さを表す「黒」を基調としており、敵を寄せ付けない「石垣(武者返し)」や攻めにくいつくりで、まさに“最強の城”として熊本の中心部に君臨しています。





(写真提供:熊本城総合事務所)







熊本城はヴォルターズにとっても象徴的な存在です。ホームアリーナの熊本県立総合体育館は、熊本城の麓にあります。また、選手たちが公式戦で着用しているユニフォームには、毎年、熊本城の石垣がデザインされており、まさに熊本城と共に毎試合を戦っています。

この熊本城の姿・魂を会場全体で表現し、黒く染まった客席により、いつも以上にコート上の選手達が浮かび上がる空間を演出。難攻不落のヴォルターズが、いつも以上に強く戦い、勝利を目指します。



その熊本城は2016年の熊本地震からの復興を目指す途中にあり、まだまだ道半ばです。当イベントの売上の一部は、熊本城の復興のために寄付いたします。また、ヴォルターズとして今まで以上に熊本城の復興に関わり、活動を継続していきます。





https://castle.kumamoto-guide.jp/fukkou/



