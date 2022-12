[株式会社 スペックス]

ポルシェ専門店「SPEC’S (スペックス)」が手がけるアウトドアを楽しむためのオフロード車両 BY S 987CがCORSO SAPPORO(コルソ札幌)に展示販売を行います。



長年のポルシェ生活経験を活かした「SPEC’S」のカスタム車両『By S 987C』は、2シーターでもアウトドアを楽しめるオフロード仕様のスポーツカーとして誕生。2人乗りスポーツカーのポルシェ ケイマン987をベースにした本モデルは、車高をあげてオフロード向けのファットタイヤを装着。山道や砂利道での走行性を大幅に改善し、高低差が多い都心の縁石にも対応。オリジナルの専用ルーフラックも開発することでスマートなアーバンアウトドアをサポートします。





BRAND INFORMATION







ポルシェ専門店SPECSが手がける新ブランド"By S "「車を通して人々の生活を豊かにする」を信条に、名車たちをSPECSの確かな技術力と遊び心を加えて世に送り出します



(BY S HP)

https://specs911.com/bys/



PRODUCT INFORMATION



都会を優雅に駆けるだけじゃない。

一台で都会も自然も楽しむ、欲張りなプレミアムスポーツカー。



遊べるポルシェをコンセプトにポルシェの走る楽しさを残したまま、

日常使い~アウトドアライフまでオールラウンドにこなすプレミアムスポーツカーにグレードアップ。



RSV(Recreation Sport Vehicle)の誕生



スペックスオリジナルセッティングの足回りを基軸にマッスルタイヤを組み合わせ最大110mmリフトアップ。

都市部での段差や急斜面で車体下部を擦るスポーツカーの悩みを解決。

さらに未舗装の道や轍、河原の砂利道を通らなければいけないアウトドアでの使用も可能にした。

シティでもアウトドアでもクールで目を引く新しいアーバンスタイルRSV(RECREATION SPORT VEHICLE)

が、あなたのライフスタイルに新たな可能性を押し広げていく。



By S 987C

参考車両本体価格:458万円(税込)

(平成19年式、当社在庫の走行距離6万キロのベース車両の場合)

サイズ:全幅×全幅×全高 4340×1800×1305(mm)

ホイルベース:2415mm

車両重量:1390kg

排気量:2687cc[Front] Front









CORSO SAPPORO



選り抜きのアイテムを、50,000種類・250,000点を超えるビッグスケールで!

より豊かな人生のための「フィッシング」と「アウトドアライフ」を、

トータルにご提案いたします。



コルソ札幌は、上質なフィッシング&アウトドアライフスタイルを提案する、

楽しさとこだわり満載のプロショップです。

フィッシング派、アウトドア派、どっちも挑戦したい派にかかわらず、

ビギナーから上級者までのすべてのニーズに、きめ細かくお応えします。

50,000種類・250,000点を超える圧巻の品揃えだけでなく、

知識と経験豊富な腕利きスタッフが充実しているのも、コルソ札幌ならでは。

あなたの心を満たす、新しい釣りと外遊びの感動体験が、ここから始まります。



住所 札幌市手稲区富丘3条4丁目11-1(国道5号線沿い)

電話番号 011-590-0992

(CORSO SAPPORO HP)

https://corso-sapporo.com/



SPEC’Sとは....









全日本GT選手権やル・マン24時間レースに参戦していたレーサーの羽根幸浩が代表を務める「SPEC’S (スペックス)」は、クラシックカーの販売、レース車両及び一般車両の整備やレストア業務、部品販売を行う、ポルシェに特化したカー専門店。

コンセプトは、“人生を走り続けたい貴方へ”。整備を通して、オーナーが気持ちよく走り続けられる豊かなカーライフをサポートします。



〒462-0063

愛知県名古屋市北区新沼町145番地

TEL:052-901-0808

営業時間:10:00~19:00

定休日:水曜日

SPEC’S HEAD OFFICE

〒462-0063

愛知県名古屋市北区丸新町41

TEL:052-901-0808



【SPEC’S HP】

https://specs911.com



【問い合わせ先】

株式会社SPEC’S (スペックス)

〒462-0063

愛知県名古屋市北区丸新町41

TEL:052-901-0808



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/12-11:16)