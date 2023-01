[株式会社Rバンク]

第1弾として、南千住で空き家を再生!



株式会社Rバンク(本社:東京都目黒区上目黒2-6-11/代表:小泉雅彦)は、オーナー様がお持ちの物件を借り受け、または運営委託を請け負い、市場調査やターゲット設定、改修・改装・家具のコーディネートなどを行い、「ガレージ付き賃貸」として運営する事業を2023年1月27日より開始します。







コロナ禍で密を回避するための移動手段としても注目され、ここ数年、活況をみせているバイク業界。特に2020年以降、自動二輪免許を新たに取得し、乗りはじめる20代などの若い世代の参入も目立っており、販売台数が伸びています。Rバンクでは、個人向けバイク需要が高まれば、バイクを駐車するスペースの需要も高まることに注目。



「ガレージ付き賃貸」第1弾は、南千住駅徒歩10分の立地に昭和36年に建築された築60年以上経つ木造戸建てをシェアハウスに改装しました。Rバンクでこれまでに培ってきた約60棟のシェアハウスコーディネート実績を礎として、新しいタイプのシェアハウスを企画・運営いたします。ガレージ付きシェアハウスとしてリノベーションする前は、数年間空き家となっており、空き家活用の手段としても有効です。





第1弾物件 「南千住 with ガレージ B share」のコンセプト





~BikeとBicycleと、share house 一緒に、ガレージ付き。~

大切なパートナーだからこそ、側に。Bike(バイク)やBicycle(自転車)を大切に想う、が分かり合える同士が、ひとつ屋根の下で、人生を語り合い、分かち合う。そんな暮らしができたら。を形にしました。

味のある戸建てをリノベーションし、暮らしのなかにBike(バイク)やBicycle(自転車)が存在する。隠れ家的な雰囲気が、より一層、わくわく感くすぐる空間に仕上がりました。

共有部は、限られたメンバーで程よくshareし合える無駄のない空間。個室は柔らかな陽が降り注ぎ、お気に入りの自分だけの穏やかな空間。

全体的に、モク(木)の温かみを感じられ、休日に大好きな走りをして帰宅した心と身体を優しく包み込み「今日もいい一日だった」と和ませてくれるdesignです。

本物件の立地は、日光街道へも至近。水戸街道、千住大橋、隅田川、荒川までも程よい距離で、気軽にツーリングに出かけられます。ガレージには、もちろん、安心の防犯カメラが設置されており、嬉しいWi-Fi、宅配ボックス、個別ポストが設備としてついて、安心の建物24時間サポートも付加されています。

仕事も趣味もと、人生を大切なパートナーと一緒に謳歌したい方にぴったりなシェアハウスです。



「ガレージ付き賃貸」事業について

1.事業スキーム

Rバンクが物件オーナーから物件を借り受け、または運営委託契約を締結し、市場調査やターゲット設定、改修・改装・家具のコーディネートなどを行い、シェアハウスとして運営します。さらに、物件を購入希望のオーナーには、売買の仲介から行うことが可能です。また、オープン後の募集管理はRバンクが行います。



2.特徴

京急グループがリノベーション費用を負担するプランも可能

リノベーション費用のご負担が難しい場合は、京急グループが費用を負担する「カリアゲール」のスキームをご利用いただくことも可能です。

カリアゲールについて:https://r-bank.co.jp/lp-kariage/

※収益性とのバランスを見て判断いたします。



3.対象物件

戸建て、長屋、ビル等

※シェアハウスの場合は「寄宿舎」として改修できる物件





第一弾物件 「南千住 with ガレージ B share」の概要











(1)名称 「南千住 with ガレージ B share」

(2)内見開始日 2023年1月27日(金)

(3)所在 荒川区南千住6丁目

(4)アクセス JR・東京メトロ日比谷線「南千住」駅 徒歩10分、都電荒川線「三ノ輪橋」駅 徒歩8分

(5)構造 木造地上2階建て

(6)面積 敷地面積:85.35平方メートル (25.8坪)、延床面積81.37平方メートル (24.6坪)

(7)個室数 4室 7.5~9.9平方メートル (4.6~6.1畳)

(8)お問い合せ Rバンクのお部屋探しサイト「R-mix」

(https://r-mix-house.com/house/minamisenjyu-garage/)よりお問い合わせください。

※そのポータルサイトにも順次掲載いたします。



「南千住 with ガレージ B share」企画・運営会社

会社名:株式会社Rバンク(京急グループ)

所在地:東京都目黒区上目黒2-6-11

代 表:小泉雅彦

URL:http://www.r-bank.co.jp



