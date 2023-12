[ヴァシュロン・コンスタンタン]

ヴァシュロン・コンスタンタンは指揮者・佐渡裕氏によるプレイリスト 「Less'ential - Vacheron Constantin by Yutaka SADO」をSpotify・Apple Musicにて12月27日より期間限定で配信します。









1755年の創業以来、一度も途切れることなく時計造りを続けているスイスの高級時計製造マニュファク チュール、ヴァシュロン・コンスタンタン(リシュモンジャパン株式会社)は、世界的に活躍する指揮者の佐 渡裕氏に、2023年のメゾンの年間テーマである“LESSʼENTIAL(レセンシャル)”をもとにプレイリストの作成を依頼。

「Lessʼential - Vacheron Constantin by Yutaka SADO」を、Spotify・Apple Musicにて 期間限定で配信いたします。



ヴァシュロン・コンスタンタンは、2021年12月の銀座本店のオープニングゲストとして佐渡裕氏を迎えて以 来、ともに伝統を継承し、現代的な解釈をなす者として関係を深めてきました。今回発表するプレイリストで は、メゾンが時計製造において大切にしている「クラシック ウィズ ア トゥイスト(伝統的でありながら遊び心のある)」の「遊び心」を佐渡氏が音楽にて独自に表現。

ヴァシュロン・コンスタンタンのタイムピースは、卓越した時計製造と洗練されたスタイルの誇り高き伝統を、何世代にもわたって受け継いできた熟練の職人たちによって忠実に受け継がれています。譜面から作曲者 の想いを汲み取り、さらに指揮台の上から奏者一人ひとりの奏でる音を統合し、純化させていく指揮者。時間芸術として今日も輝きを失うことなく、今では「クラシック」と呼ばれるクラシック音楽は、誕生時は先進的であり、後には普遍的な価値と美を内包するものとして、他ジャンルの音楽にも時空を超えて脈々と受け継がれてきました。1755年に創業したヴァシュロン・コンスタンタンは、270年近くにわたり製造を続けている世 界最古のマニュファクチュールであり、何世代にもわたる熟練した職人たちによって、卓越した時計製造と洗 練されたスタイルの誇り高き伝統を忠実に守り続けています。メゾンの職人たちは高度な熟練の技を駆使し、細部に至るまで美しさを極めます。細心の注意を払い精密に部品を組み上げ、完成させる時計製造の過程は、異なる楽器の一音一音に集中して向き合い、オーケストラと共に一つの作品を緻密に組み立てていく指揮者の 仕事と重なり、今回佐渡氏の心を動かしてプレイリストの制作に至りました。



「1755年の創業以来、一度も途切れることなく時計製造を続けているヴァシュロン・ コンスタンタンのために、メゾンの年間テーマである「レセンシャル」とメゾンが大 切にしている「クラシック ウィズ ア トゥイスト」からインスピレーションを得て、 今回プレイリストを作成しました。世の中に名曲は数々ありますが、私の中で大きな喜びと衝撃を与えてくれた曲ばかりが並びました。ぜひ最後までお楽しみください。」

佐渡 裕



佐渡氏の「遊び心」に溢れるプレイリストを最後までお楽しみください。



Less’ential - Vacheron Constantin by Yutaka SADO

限定配信: 2023年12月27日(水)~2024月3月31日(日)



Spotify はこちらから



Apple Music はこちらから





企業プレスリリース詳細へ (2023/12/27-18:46)