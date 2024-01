[株式会社 I&I]

キャットタワーでもあり、キャビネットでもあり、デスクでもあり、パーテーションにもなる「ワタシとペットの、新たなくらし」2024年2月22日(木)販売開始予定



ペット用品卸大手のエコートレーディング株式会社のグループ会社としてペット用品の販売促進業務を中心に活動する株式会社 I&Iは、新規事業として「あったらいいね」というお客様のウォンツを叶える商品をお届けすべく『ShareZ(シェアーズ)』ブランドを立ち上げ、このたびオリジナル第一弾商品として「シェルフ&タワー with Cat」の販売を2月22日(木)より開始します。







■ 「ワタシとペットの、新たなくらし」ShareZ「シェルフ&タワー with Cat」





ShareZは、ペットと一緒に暮らす日々の悩みごとを解消し、人とペットが快適に共生(Share)することで絆(kiZuna)を深め、幸せがずっと(Zutto)続くことを願うブランドです。

今回第一弾商品として発売する「シェルフ&タワー with Cat」は、使用用途はキャットタワーでもあり、キャビネットでもあり、デスクでもあり、パーテーションにもなり、様々な用途にお使いいただけます。

「シェルフ&タワー with Cat」では、2つのタイプの商品が展開されます。付属のフタで穴の位置を変えることで猫が様々なルートでくぐったり昇り降りができ、遊び心をくすぐる設計で収納&ディスプレイの間に猫が顔を出す新発想のふれあい家具の「TSUMIKI(ツミキ)」と、下から上にかけて徐々に高さが低くなっており、猫の足にも優しい階段状の設計でデスクワークの脇で猫が自由に駆け上がったりくつろいだりすることが出来る「STAIRS(ステアーズ)」となります。

デザイン面もお部屋のインテリアになじみやすい無垢の天然木(ラバーウッド集成材)を使い、猫が遊んでも剝がれたりすることなく、長く使っていただけるようにクオリティを保つ仕上げになっています。また、デスク部は開けると段差なしのフラットになるなど、細部にもこだわった上質な仕上げを施しております。

※ShareZプロモーション動画を下記から確認いただけます。

https://youtu.be/nRP6dKnZrT0



■商品概要/ブランド公式サイトURL:https://www.share-z.jp/



TSUMIKI(ツミキ)



カラー: ホワイトまたはナチュラル ※左記写真は「ホワイト」

向き: 左向きまたは右向き ※左記写真は「左向き」

サイズ: 幅約120cm×奥行約29cm(脚部約44cm)

×高さ約109cm

材質:ラバーウッド無垢集成材/ウレタン塗装仕上げ(背面パネルのみ合板)

生産国:ベトナム

STAIRS(ステアーズ)



カラー: ホワイトまたはナチュラル ※左記写真は「ナチュラル」

向き: 左向きまたは右向き ※左記写真は「左向き」

サイズ: 幅約120cm×奥行約29cm(脚部44cm)×高さ約131cm

材質:ラバーウッド無垢集成材/ウレタン塗装仕上げ(背面パネルのみ合板)

生産国:ベトナム

【価格】:¥85,800-(税込)※【TSUMIKI】、【STAIRS】共通

【配送料】:全国一律¥11,000-(税込)

※ ただし、沖縄県・離島・一部遠隔地は別途追加料金を頂戴いたします。(詳細は直接お問い合わせください)

【完成品をお部屋までお届け】:完成品でお届けなので面倒な組み立ての必要がありません。さらに、専門の配送スタッフが設置するお部屋までお持ちしますので、すぐにお使いいただけます。

【1年間保証】:お買い上げ後1年間、通常のご使用で万が一破損してしまった場合には責任をもって補修または

新品にお取替えいたします。



■商品開発経緯

いざ「猫を飼いたい!」と思っても、キャットタワーやケージなど用意しなくてはいけないものが多くて、部屋が狭くなったしまったり煩雑になってしまったりするので飼うことを躊躇している人が多いはす。そのような人にも、すっきりコンパクトに猫との共同生活を楽しんでいただきたい、そのよう思いから製品づくりがスタートしました。

人間と猫が一緒に使え、満足できるものができあがりました。すっきりと上質な生活を保ちつつ、たとえ在宅ワーク中であっても猫がいつもそばにいるという、猫飼いさんたちが羨む暮らしを実現していただけると確信しています。



お部屋にあわせて使い方いろいろ



■株式会社 I&I(アイアンドアイ)について

※ShareZは、株式会社 I&Iが製造・販売する商品となります。



所在地 :

1.ビジネスクリエイション室

〒162‐0818 東京都新宿区築地町9番地 グラスハウス1F

2.プロモーション開発室

〒581‐0072 大阪府八尾市久宝寺6丁目7番19号

設立 :2018年4月1日

資本金 :10,000千円

代表取締役社長:豊田 実

主な事業内容 :

1.マーケティングコンサルティング

2.お客様の課題抽出~解決を根幹としたストーリー立案、マイルストーン作成

3.インストアマーケティング戦略(MD・VMD・VP等)

4.ブランドの構築~訴求・プロモーション販売促進の立案

5.ペット用品・食品の製造・販売



■エコートレーディング株式会社について(東証スタンダード市場・コード番号 7427)



所在地 :〒663‐8142 兵庫県西宮市鳴尾浜2丁目1番23号

設立 :1971年6月3日

資本金 :1,988,097千円

代表取締役社長:豊田 実

主な事業内容 :ペットフード・ペット用品の卸売事業、ペット関連教育事業



