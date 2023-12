[株式会社WELL-ESSENCE]

株式会社WELL-ESSENCE(本社:東京都渋谷区)は、香りを通じて自分らしさを表現してほしいという想いを込めたブランド「NOWHERE NOWHERE」*(ノーウェア ナウヒア)を立ち上げます。

*正式表記はWHEREとHEREにアンダーバー



様々な形で「香り」が日常に溶け込んだ現代、香りを使う目的は多様化しています。

その中で、「自分らしくいられるように」「わたしらしい香り」を探し、日々の生活に取り入れることで、自己表現をかなえてほしい。



私たちは、香りを通じて自己表現をすることも、アートのひとつではないかと考えます。

その日の予定や行く場所、気分で服やメイクを変えるように香りを纏う。

自宅でほっと一息つく時間を、自分らしく過ごせる香りで彩る。

「自分らしさ」や「わたしの好き」は私の心の中にしかありません。



「NOWHERE NOWHERE」は、香りを通じて、

自分自身に向き合う旅路へと導きます。

公式ティザーサイトはこちら



CONCEPT







コンセプトムービーはこちら



PRODUCTS LINE UP









ボディフレグランスオイル(左)

1滴で豊かな香りに包まれるボディフレグランス。

そっと優しく香り、あなたの一日に寄り添います。

30ml/¥5,500



オードパルファン(右)

コーディネートの最後の仕上げに、私を彩る香りのベールを纏う。

わたしが、わたしらしくあるために。

30ml/¥16,500





















ルームフレグランスオイル(右)

必要な時に必要なだけ、場所や時間にとらわれず、香りで彩りを。

自分だけの空間を完成させる12色のフレグランスオイル。

20ml/¥3,850



アロマオーナメント(R)N(左)

アートのようなデザインアロマブランド「BALLON」とのコラボレーションで生まれたアロマオーナメント(R)。

NOWHERE NOWHEREを象徴する無機な佇まい。

ルームフレグランスオイルをそっと浸み込ませ、空間に香りの彩りを。

¥5,500















フレグランスディフューザー

空間と自分を調和させる香りのアクセントを。

わがままに圧倒的存在感を放つのではなく、空間にそっと彩りを与えるさりげない佇まいのフレグランスディフューザー。

香りだけでなくお好きなボトルやリードの組み合わせを選んで、カスタマイズもしていただけます。

300ml/¥13,200~

※カスタムの内容次第で価格が変わります













FRAGRANCE



あなたらしさを彩る12色の香り。

NOWHERE NOWHEREの香りのパレットの上では、多種多様の個性を持ち合わせた香りたちが混ざり合っています。

それぞれの個性や、時には”癖”とも称される特徴さえも、最大限に生かした色彩豊かな香りを。

自分らしくいられるように、わたしらしい香りで自己表現へと結びつけていく。

香りを通して、自分自身と向き合う旅路へ。







POP-UP INFORMATION



2024年1月9日(火)~1月21日(日)



ルミネ新宿 LUMINE1-2F Gallery1にて期間限定POP-UPショップをオープンし、先行販売を行います。

POP-UP限定のノベルティもご用意しております。



また、公式オンラインストアでの販売開始は、1月18日(木)を予定しております。







