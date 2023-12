[合同会社AZ]

多くの芸能人やアスリート、セレブや海外でも流行中、新感覚の3分間リカバリー「クライオサウナ」。新宿・渋谷から好アクセスのサロンです。睡眠の質の改善や疲労回復におすすめの冷凍サウナを隙間時間で体験してみませんか?







「クライオセラピー」は多くのアスリートが試合後に取り入れています。肘や膝などのアイシングやアイバスで運動や怪我による筋肉の炎症を正常な状態に回復させる療法のことです。筋肉疲労の緩和や術後の回復促進の目的として広く知られています。

筋肉を酷使したり傷めると起こす炎症を冷やすことで炎症の熱をとり、痛みや浮腫を緩和させることができるといわれています。

「CRYO Shinjuku by AZ」では液体窒素を使ってマイナス130℃~197℃に冷やされた冷却キャビンに入ります。たった3分で約800キロカロリーを消費し代謝が高まり、疲労回復・睡眠の質の改善・エイジングケアの効果が期待できます。



2分 初回限定¥5,000

※予約時に「PR TIMESを見た」とお伝え下さい。



■クライオセラピーの効能

1)美肌効果やダイエットにも期待大

血流が促進されることにより新陳代謝がアップ。15分マラソンを走った後と同じくらいのカロリー消費量(約800キロカロリー)に相当し、美肌効果やダイエット効果も期待できます。

2)冷却後の活性は48時間継続

施術後は「幸せホルモン」と呼ばれるエンドルフィンが分泌されます。やる気が出たり、幸福感を感じることができ睡眠の質の改善も期待できます。体を急激に冷やすことで細胞が活性化され代謝が上がりポカポカとする感覚が48時間持続します。

3)トータル施術時間20分の手軽さ

体や髪を濡らすことなく、シャワーを浴びる必要もないので仕事帰りや隙間時間に利用でき忙しい方にもおすすめです。

4)トレーニング前後のご利用もおすすめ

3分間で筋肉疲労の緩和や施術後の回復促進が期待できます。



■メニュー

〈クライオセラピー〉

2分 初回限定¥5,000

※予約時に「PressWalkerを見た」とお伝え下さい。

2分 ¥13,000(税込)

3分 ¥16,500(税込)

ーお得な回数券ー

〈2分 回数券〉

3回 ¥36,000(税込)【1回あたり¥12,000】

6回 ¥69,000(税込)【1回あたり¥11,500】

12 回 ¥132,000(税込)【1回あたり¥11,000】

〈3分 回数券〉

3回 ¥45,000(税込)【1回あたり¥15,000】

6回 ¥85,000(税込)【1回あたり¥14,166】

12 回 ¥155,000(税込)【1回あたり¥12,916】

ー更にお得な通い放題ー

〈2分 1ヶ月通い放題〉¥250,000(税込)

〈3分 1ヶ月通い放題〉¥290,000(税込)

ーギフトカードー

冷凍サウナ体験をプレゼントできます



〈2分〉

1回券 ¥13,000(税込)

3回券 ¥36,000(税込)

6回券 ¥69,000(税込)

12回券 ¥132,000(税込)



〈3分〉

1回券 ¥16,500(税込)

3回券 ¥45,000(税込)

6回券 ¥85,000(税込)

12回券 ¥155,000(税込)



▽オンラインショップからも購入可能

https://cryoshinjukubyaz.stores.jp





◎CRYO Shinjuku by AZ基本情報

※男女ともにご利用いただけるサロンです



店名:CRYO Shinjuku by AZ

住所:〒151-0051

東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目33番地17号

SG新宿南ビル4F (https://maps.app.goo.gl/ei8jwNxAjvTN7ajt8?g_st=ic)

営業時間:10:00~24:00

アクセス:JR新宿駅 東南口より徒歩5分

JR代々木駅東口より徒歩7分

都営新宿駅E8出口より徒歩2分

電話番号:03-4400-0222

メールアドレス:cryo.shinjuku@azcompany.co.jp

Instagram:https://www.instagram.com/cryoshinjukubyaz/

公式サイト:https://cryo-shinjuku.studio.site

X:https://twitter.com/CRYO_SHINJUKU

公式LINE:https://page.line.me/389ujfpj?oat_content=url&openQrModal=true



