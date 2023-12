[吉原C.ファーム]

忙しい毎日に寄り添うプレミアムなプロテイン&パウダーが登場。新年からのすこやかな新習慣に。



宮崎県で無農薬モリンガの栽培を行う吉原C.ファーム(所在地:都城市中原町、生産責任者:中藤瞬一郎)は、宮崎産モリンガをベースとした新セルフケアブランド「SHINSE(シンス)」を2023年12月15日(金)にローンチいたします。初月は、モリンガプロテインとモリンガアサイーパウダーを発売。期間限定10%OFFの予約販売キャンペーンを行います。









SHINSE オフィシャルサイト:https://shinsejapan.com/



ABOUT SHINSE - ブランドについて

古くより「神々が降り立った地」と言われ、数々のパワースポットを有する宮崎県。SHINSEは、そのパワーが宿る宮崎のスーパーフード「奇跡の木 モリンガ」をベースとした、セルフケアブランドです。

忙しい毎日に、Made in Japanの良質なケアを手軽に取り入れていただくことで、美と健康への意識を高めポジティブなマインドセットを促します。



KEY MATERIAL - 奇跡の木・モリンガ



●世界が注目するスーパーフード・モリンガ

モリンガは、その栄養価の高さから「奇跡の木」の別名を持つほど、世界で注目されているスーパーフード。ストレス社会における健康維持に人気のGABAをはじめ、ビタミン、食物繊維、鉄など、美容や健康に不可欠な90種類以上もの栄養素をカバー。年齢に左右されない健康的な体づくりのために世界各国で愛用されています。毎日のキレイや元気をサポートする様々な働きは研究論文でも多数報告されており、WHOなどの国際機関も注目。途上国の栄養補助食品としてモリンガの摂取を推奨しています。



●SHINSEのモリンガ

吉原C.ファームでは、農薬・化学肥料を一切使わずに育てた、栄養価が特に高い1年目のモリンガのみを商品化しています。雑草対策や台風被害など、厳しい自然と向き合いながら試行錯誤を重ね、栽培方法を確立。宮崎の豊かな大地で育ったモリンガパワーをそのままに届けるため、管理・加工方法にもこだわっています。



COMMITMENT - SHINSEの取り組み

●品質にこだわりぬいたものづくり

毎日摂るものだからこそ、体への負担を考え、できる限り自然の恵みを生かしたシンプルな設計を追求。モリンガの無農薬栽培、認定工場での加工に加え、原材料は全て滅菌処理済み、非遺伝子組み換えのものを採用しています。



●真のウェルビーイングをサポート

美容と健康に対する新たな視点や習慣をもたらし、心身にポジティブな変化を促すきっかけとなるように。仕事・家事・育児など、自分のケアが後回しになりがちな忙しい世代にこそ届くよう、手軽で上質なプロダクトを提案します。姉妹ブランド「ひなたモリンガ」のお客様からいただいた「健康スイッチが入る」「朝摂ると1日を意識的に過ごせる」という声が着想源となっています。



●SDGsへの貢献

一般的な植物の約20倍ものCO2を吸収すると言われるモリンガを育てること、そして、それを摂ること。SHINSEに関わることが、サステナブルな環境保全につながります。吉原C.ファームはじめグループ全体の主要な指針のひとつであるサステナビリティ精神を大切に、社会課題の解決に貢献します。



PRODUCT - 商品展開

初月はインナーケアアイテム2種「モリンガプロテイン」「モリンガアサイー」を発売。ブランドローンチ記念のキャンペーンを実施します。







モリンガプロテイン

税込価格:3,728円 (300g/約15日分)<栄養士監修>

美容やダイエットで人気のプロテインに、スーパーフード・モリンガがタッグ。

WPI製法ホエイ&ソイを両配合した良質なたんぱく質と、90種の栄養素を効率よく摂れる、プレミアムプロテインです。

■たんぱく質含有率75%以上、低脂質

■人工甘味料、人工着色料、精製糖、保存料、増粘剤、成長ホルモン剤不使用

■グルテンフリー、GMOフリー

■ミネラル豊富な沖縄産黒糖で、毎日飲みやすいやさしい甘み

■原材料と安心安全に手間暇かけたプレミアム仕様



モリンガアサイーパウダー

税込価格:3,418円 (60g/約30日分)

90種の栄養を誇る「奇跡の木」モリンガと、美容に嬉しい鉄、ポリフェノール、食物繊維、ビタミンなどの栄養素がバランスよく含まれ、「奇跡のフルーツ」の別名を持つアサイー。奇跡と称されるWスーパーフードを一度に。すこやかな美に内側からアプローチ。体よろこぶピュア製法のパウダーです。

■人工甘味料、人工着色料、精製糖、保存料不使用、GMOフリー

■ミネラル豊富な沖縄産黒糖使用

■原材料と安心安全に手間暇かけたプレミアム仕様



【10%OFFキャンペーン】

ブランドローンチを記念して、期間限定で全品10%OFFの予約注文を受け付けいたします。

一部、お得なセット割もご用意しております。

SHINSE オンラインショップ: https://shinsejapan.com/





OUR FARM - 吉原C.ファームについて

吉原C.ファームは、南国の地・宮崎で、モリンガを筆頭にブルーベリーやゴマなどの農作物を無農薬・無化学肥料で育てる農園です。経営母体である吉原建設株式会社は、従業員の健康と安全を第一にしており、2021年~2023年の健康優良法人に認定されました。当ファームの根底にも刻まれた「健康は全ての礎」という考えを大切に、「いきいきとした暮らしをサポートしたい」という思いで、生産製造に取り組んでいます。



生産農園:宮崎県北諸県郡三股町 / 事務所:宮崎県都城市中原町(吉原建設株式会社 農業事業部)



【SHINSE ブランド、商品に関するお問い合わせ先】

吉原C.ファーム info@shinsejapan.com



