［アートオリンピア実行委員会］

著名な美術関係者８名を審査員として迎え、公募を通じて才能あるアーティストを発掘・支援。



世界の才能あるアーティストを発掘し、その活動を支援することを目的とした国際芸術コンペティション『アートオリンピア2024』。「アートオリンピア」は、応募作品全てを得点制に、公正・公平に評価を行うアートの国際公募展で、今回は5回目の開催となります。



12/1(金)より応募開始。2年に1度の大型公募展。ぜひ、この機会に貴方も応募してみませんか？







アートオリンピアはHUB・Excavation・Practiceの三つのコンセプトを柱に実施しています。

『HUB』才能あるアーティストを発見し、相応しい場所へ紹介

『Excavation』グローバルアーティストとなる人材の発掘

『Practice』次世代に向けた新たなアートの創出





アートオリンピアの特徴

◻︎各方面で活躍する美術関係者による審査

幅広い分野で活躍する芸術関係者に作品を評価してもらう、数少ない機会の一つとなります。

※審査員は下部に記載



◻︎公平・透明性のある審査

完全なる公募制を採用しています。

全作品を審査員による点数制で採点、上位作品が最終審査に進みます。



◻︎若手アーティストの支援

アートオリンピアは学生部門を設けており、一般よりも費用を抑えた出品が可能です。

また、学生賞も用意しています。



◻︎多数の表彰

●金賞（1名） 賞金1000万円

●銀賞（1名） 賞金200万円

●銅賞（1名） 賞金100万円

●4位（1名） 賞金30万円

●5位（1名） 賞金20万円

●6位（1名） 賞金10万円

●審査員特別賞（8名） 賞金10万円

●学生賞（3名） 賞金10万円

●入賞（10名） 賞金1万円

●入選（53名） 賞状

さらに、上位500作品にランキングカードを進呈するなど、多くのアーティストを支援する表彰を用意しています。





アートオリンピア2024は作品画像による一次審査を実施。（受付期間：12月1日～3月31日）

5名の審査員が点数方式で全ての作品を審査します。

一次審査を通過した上位80作品の実作品を新たに3名を加えた8名の審査員で最終審査を行い、各賞を決定します。

最終審査後は静岡県熱海市「起雲閣」にて作品展示が行われます。







前回公募展の上位作品





最優秀金賞 「真っ黒な石が見ていた風景」/ 藤原 史江





銀賞 「展望 272 この世界の先に」/ 伊庭 広人





銅賞 「壊れた道路を直しています.」/ 真鍋 由伽子





4位 「Black,Yellow,White」/ 森下 進士





5位 「ひだ」/ 山口 弘彦





6位 「Period 21」/ ジョーンズ 美月





模倣や常識を超えた魅力的な作品をお待ちしています！





審査員

◻︎保科豊巳（画家、東京藝術大学 名誉教授）

◻︎北郷 悟（美術家、 秋田公立美術大学 学長）

◻︎遠藤彰子（画家、武蔵野美術大学 名誉教授）

◻︎Jack James（アーティスト、 早稲田大学 准教授）

◻︎Michael W. Schneider（版画家、東京藝術大学 准教授）

◻︎宮田亮平（金工作家、東京藝術大学 前学長、文化庁 前長官）

◻︎長谷川祐子（金沢21世紀美術館 館長、東京藝術大学 名誉教授）

◻︎高橋明也（東京都美術館 館長）





◆「アートオリンピア2024」

主催：一般財団法人山口文化財団

共催：熱海山口美術館

応募要項や過去の開催状況は、ホームページをご覧ください。

URL：https://artolympia.jp/





アートオリンピア実行委員会



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