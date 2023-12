[一般社団法人 Social Eight]

SDGs2023 温故知新 learnig new from the past



2023年11月10日(金)~2024年1月31日(水)の期間「天」「空」「奏」「想」をテーマにイベントを開催中。観光地を中心に姫路城や神社や寺などのデジタルスタンプラリー、ドローン体験会、ピアノリサイタル、絵画コンテストを実施。





「わくわくは、SORA(天・空・奏・想)にある」

【天】デジタルスタンプラリー

(期間)2023年11月10日(金)~2024年1月31日(水)

【ご利益コース(8スポットの社寺仏閣巡り)】

・ちょっと足を延ばしてコース

・姫路城周辺テクテクコース

【見学・体験コース(姫路・播磨】

【歴史・アートの学びコース】

*ツアーの参加にはアプリが必要です。観光ツアーアプリをインストールしてツアーコードを検索してください。

12言語対応のデジタル観光ツアーアプリ「SpotTour (スポットツアー)」

https://www.spottour.jp

(スタンプラリー特典)

スタンプラリーのスポット地点で、スタンプを獲得したら、コンプリートしたら、写真をとって投稿しよう!

「#Social_waku_sora」のタグをつけて投稿。インスタ、Facebook OKです。

投稿された写真の中から、テーマの「わくわくは、SORA(天・空・奏・想)にある」に、ふさわしい写真がホームぺージなどで紹介されます。

さらに、選ばれた投稿の中から、11月・12月・1月の3か月の間、毎月1名の方に賞品がプレゼントされます。

(参 照)https://social-eight.com/event/5198/



【空】ドローン体験教室



(開催日)2023/12/10(日)10:00~12:00

(会 場)姫路市立白鷺小学校体育館

(対 象)小学生とファミリー

(参加料)無料

(参加方法)先着順(人数制限あり)

(参 照)https://social-eight.com/event/5080/



【奏】山中歩夢ピアノリサイタル





(開催日)2024/1/20(土)15:00~17:30

(会 場)イーグレひめじ アートホール

(参加料)無料

(申込方法)申込フォームよりお申し込み下さい。

(参 照)https://social-eight.com/event/5075/



【想】未来の絵コンテスト



(期間)2023年11月10日(金)~2024年1月31日(水)

(応募部門)

・キッズ部門:~小学6年生まで

・学生部門:中学生・高校生

・大人部門:18歳以上

(応募テーマ)

未来の姫路城

未来の姫路ツアー体験

未来の姫路のまち

(応募案内)募集キットは、下記の案内所またはツアー先にあります。(11/10より設置してあります。)

姫路観光案内所(JR姫路駅)

(参 照)https://social-eight.com/event/5073/



主催 : 一般社団法人 Social Eight

後援 : 兵庫県中播磨県民センター

この事業は、姫路市提案型協働事業補助金交付事業です。



