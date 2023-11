[株式会社常磐植物化学研究所]

研究論文が「薬理と治療」に掲載



株式会社常磐植物化学研究所は、同社オリジナル素材のラフマ葉抽出物「VENETRON」(ベネトロン:同社登録商標)の臨床試験を新たに実施し、健常成人女性の月経に伴う不定愁訴の改善を確認しました。月経前・月経中の不調と月経前の睡眠の質をまとめて改善したのは「VENETRON」が世界初です(当社調べ)



本研究の論文が「薬理と治療」(11月29日発行)に掲載されました







睡眠改善の機能性表示食品対応素材として当社が製造・販売するラフマ葉抽出物「VENETRON」は、かねてより月経前の不調を感じている女性から、不調が改善したとのお声をいただいておりました。

そこで、健常成人女性を対象とした臨床試験を実施した結果、月経に伴う精神的・身体的状態を評価する質問票であるMDQにおいて、月経前・月経中の不調の改善を確認しました。更にOSA-MAによる睡眠体感のアンケートから、月経前の起床時の睡眠に対する満足感向上を確認しました。月経前・月経中の不調と月経前の睡眠の質をまとめて改善するのは「VENETRON」が世界初です(当社調べ)。

現在、臨床試験の結果をもとに、新規ヘルスクレームで機能性表示食品へ届出を行っております。



今後は睡眠改善に加え、月経の不調を解消する素材として新規市場への展開を進め、多くの女性の健康とQOL向上に寄与して参ります。



********************************



タイトル:Effect of Apocynum venetum Leaf Extract (VENETRON(R)) on Unidentified Complaints Relating Menstruation in Healthy Female Subjects-A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Parallel-group Comparison Study-

(健常女性の月経に伴う不定愁訴におけるラフマ抽出物(VENETRON(R))の改善作用:ランダム化二重盲検プラセボ対照並行群間試験)



著者:

Tomoko Kuniyoshi1), Yukiko Kobayashi1), Jinwei Yang1), Naoko Suzuki2), Tsuyoshi Takara3)

1) TOKIWA PHYTOCHEMICAL CO., LTD.

2) ORTHOMEDICO Inc.

3) Medical Corporation Seishinkai, Takara Clinic.



雑誌:Jpn Pharmacol Ther (薬理と治療) 51(11), 2023



▼「VENETORN」の詳細については当社HPをご覧ください

https://www.tokiwaph.co.jp/functionality-venetron/



▼本プレスリリースの文書(PDF)はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d133573-1-098790870c0c771adfce8c9f56a159ab.pdf





《 株式会社常磐植物化学研究所 》

所在地(本社・工場) : 〒285-0801 千葉県佐倉市木野子158番地

ホームページ: https://www.tokiwaph.co.jp/

Facebook : https://www.facebook.com/tokiwaph

医薬品原薬・機能性食品原料・化粧品原料・研究用試薬の製造販売を行う、

植物化学(ファイトケミカル)製品の専門企業です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/29-20:16)