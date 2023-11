[Gamebase Digital Media株式会社]

150本のインディーゲームとともに日韓の大手企業が盛大に出展、年末のゲームの祭典のチケット販売開始!



ゲーム専用コミュニティの情熱を燃やそう!中、米、日、韓の開発者が第2回G-EIGHT神殿に集結!







「ゲーマーによって生まれ、ゲーマーだけのもの」G-EIGHTゲームショウはG8ゲームショウとも呼ばれます。昨年は初開催で来場者数が15,000人を超え、88のインディーゲームスタジオが出展しました。アジアを代表するインディーゲームイベントを目指し、今年は150本以上のゲームが出展されました。台湾のローカルスタジオだけでなく、日本、韓国、中国およびアメリカなどのゲーム開発スタジオやパブリッシャーが参加します。 同時に、主催者は出展者ブース、今年のフロアプランおよびステージ試合に関する情報も公開しました。



5つのカテゴリーのブースを一度で見ることができます。インディーゲーム、企業、ボードゲーム、インキュベーションおよび海外チームなど多様なブースを楽しんでいただけます。



今回は100以上のインディーゲーム開発スタジオが参加しています。出展ブースには赤燭遊戯社(Red Candle Games)《九日》、碎盾遊戯社(Shieldbreaking Games)《風暴馭使》、杯狗遊戯社(Cup Dog Games)《紅眼露比》、不或互動娯楽社(Buho Co., Ltd.)《大廚老陳》、Cicada Games《Isles of Sea and Sky》、7QUARK社《百剣討妖傳綺譚》、熊骨工作室(BearBone Studio)《沈没意志》、胖鸚鵡工作室(Panty Parrot)《傲慢的怪獸公主與名偵探使魔》、単人開発者 LPOMC《LonaRPG》などがあり、各スタジオから注目の新作をお届けします。



インディースタジオだけでなく、今回も様々な国のインディーゲームパブリッシャーが招待されています。例えば、台湾の「Mango Party」、「EROLABS」、アメリカの「Devolver Digital」、日本の「PLAYISM」や「make.ctrl.japan」そして中国インディ-ゲーム連盟の「CiGA」などです。この展示会で様々なインディーゲームが出展される予定です。



企業ブースの出展作品とテーマは以下の通りです。

● JUSTDAN 傑仕登:《即刻離職》、《Rabi-Ribi Platinum Edition》(拉比哩比白金版)、《将軍対決》など

●NEXON:《蔚藍档案》

●頂級豬排遊戯工作室(The King Pork):《鱗屋之中》

●遊戯基地(Gamebase):《Voice Love on Air》、《拾光酒館》、《咒》および《三国戦旅:乱世行》

●第九遊戯有限公司(Ninth Games):《Vtuber大師》

●GAME'NIR電玩酒吧:ProX Legend7Ds七代双駆動引擎無線手把現場体験

さらにマジック:ザ・ギャザリング、17LIVE、NEXON、Devolver Digitalなどの強力なラインナップが待ち構えます。





G8限定カードコレクション、サバイバートーナメントおよびゴッドファーザー投票!参加者全員を対象とした大会とステージイベントを初公開!

「G8トレーディングカード」は、G-EIGHTと出展社が共同で立ち上げた限定カードで、2022年の初回試行では9,000枚以上が配布され、大きな反響を呼びました。今年はその数が2倍に増え、オンラインコレクション版も追加され、G-EIGHTの公式Discordチャンネルで「book」などのコマンドでコレクターズブックを呼び出すことができます。ブースチャレンジを完了したプレイヤーだけが、リアルカードとバーチャルカードを入手できます!



「ゴッドファーザー時代」イベントは、来場者のコイン投票により、心に残る最高のゲーム作品を選出します。ゲームコミュニティの関与度を高めるだけでなく、年間受賞作品には主催者から名誉メダルが授与されます。

また、台湾現地のインディーゲームを支援するため、ゲームパブリッシャーの傑仕登(Justdan)とG-EIGHTゲームショウが共同で「Justdanインディーゲーム協賛賞」を設立し、総額30万台湾元の開発協賛金を提供するほか、パブリッシング契約を提供し、パブリッシャーのいないチームを支援し、スタジオが国際的なゲームIPの開発に協力します。



イベント期間中、メインステージではさまざまな催しが行われます。 企業のセッションでは、様々なエキサイティングなゲームインタラクティブプログラムが用意されます。また、会場に足を運べない方、そしてより多くの海外の観客にイベントに参加してもらうため、イベント期間中、生中継ブースを設置し、各開発スタジオの最新ゲームニュースや開発秘話を直接取材できます。



また、現場も『機動戦士ガンダム バトルミッション2(GBO2)』のKOLグループ対抗戦および『Just Danceダンスパワー全開2024』のG-EIGHTダンスチャンピオンチャレンジも開催され、両イベントの参加登録も受付中です。 ゲーム開発チームに加え、17LIVE、Twitchコミュニティがあり、そして主催者も多くのゲーム実況者、ライブ配信者、VtuberをG-EIGHT会場に招待し、楽しく歌ったり踊ったりするパフォーマンスや長時間のサイン会を行いますので、 盛りだくさんの3日間をお見逃しなく!





G-EIGHTゲームショウ 情報



●開催期間:2023 年 12 月 8 日 ~ 12 月 10 日

● 開催時間:11:00 - 19:00(一般ゲーマーの入場時間)

●会場:台北花博公園争艶館(台北市中山区玉門街 1号)

●G-EIGHT公式サイト:https://geight.io/2023-g-eight/

●主催者:巨罷娯楽股份有限公司( G-EIGHT Co., LTD )



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/21-13:46)