タレントRIKACOが主催する、自分が輝くために必要なものを探す総合展示会「LOVE GIVES LOVE Gathering」を、12月8日・9日に、OMOTESANDO MUSEUMにて開催。





株式会社 ラブ.ギブス.ラブは、自分が輝くために必要なものを探す総合展示会、「LOVE GIVES LOVE Gathering(ラブ ギブス ラブ ギャザリング)」を、2023年12月8日(金)、9日(土)に、OMOTESANDO MUSEUMにて開催いたします。



RIKACOが主催する 「LOVE GIVES LOVE Gathering」では、吉川千明をエグゼクティブサポーターに迎えたキュレーションイベントです。様々なMeets SELF LOVEアイテムを取り揃えた展示販売会になっています。

オピニオンリーダーであるふたりが、内面から輝く美しさを追求する製品をセレクトし、ご紹介する新感覚のイベントになっています。



<展示会概要>

タイトル: LOVE GIVES LOVE Gathering(ラブ ギブス ラブ ギャザリング)

主催者: RIKACO (株式会社 ラブ.ギブス.ラブ)

開催日: 2023 年 12月8日(金)、9日(土)

12月8日(金)15:00 - 20:00 一般公開日 入場無料 *予約制

12月9日(土)10:00 - 20:00 一般公開日 入場無料 *予約制

場所 : OMOTESANDO MUSEUM (東京都港区南青山3丁目18-19 新館2階)

出展ブランド数:約40ブランド

*イベント当日は、マイバックをご持参の上、ご来場お願いいたします。エコにご協力お願いいたします。







<出展ブランド>

Mellow.(メロウドット(R))、AROMEDICA、明日 わたしは柿の木にのぼる、LOVE PIECE CLUB、

KEIKO INFUSION、OIL in LIFE、TAEKO、NATURALCOSMO(ナチュラルコスモ)・AquaeCare(アクエケア)、

clemence ORGANICS、ARGITAL、SAUTEDI/CLIN、Welles (ウェレス) ・CERAPLE (セラプル)、

華密恋、BIJEL、nahrin(ナリン)・SUNSET DATES(サンセットデーツ)、アンドレアガーランド、

HEMP on...(ヘンプオン)、エルシリーズ、マイナチュレ、NineStarFragrance、marru、

SNOW FOX SKINCARE、yau、AOHAL、ENSナチュラルスキンケア、BioMedi、DR.WU(ドクターウー)、

MYIN、PaPa dry fruits、カラダをつくる出汁、VANNELLI COFFEE、E3LIVE、Seed Cafe & Market、

QUANTO BASTA、東洋羽毛、hibi 10MINUTES AROMA、IZIPIZI、liflance(リフランス)、

LOVE GIVES LOVE、Flor *順不同



<LOVE GIVES LOVE Gatheringについて>

Self LOVE

「自分の心身をケアし、自分を愛し、そして改めて自分自身を大切にする」 ワークライフバランスという言葉は、今や広く浸透していますが、仕事、家事、育児など、現代の人々は多忙です。 一人の個人としてのアイデンティティの他に、親、配偶者、また職業人としての側面も存在し、 日常生活では自分自身のケアが後回しにされがちです。 年齢と共に訪れるライフステージや体調の変化に戸惑いを感じたり、将来に不安を抱えることもあるかもしれません。 こうした課題に向き合いつつ、自分自身を大切にし、心身のバランスを保つことが大切です。 私たちは、「LOVE GIVES LOVE Gathering」を通じて、 多くの人に響くメッセージをお届けしたいと考えています。 自己のケアを大切にし、自己愛を育みながら、新たな気づきを得て、 自分自身を大切にすることの意義を共有したいと思います。 自分自身が健やかでバランスの取れた状態でいることは、 仕事や家庭、人間関係全般においてプラスの影響をもたらすことでしょう。 自分が輝くために必要なものを探す旅へと。



◆主催者◆

RIKACO

数々の人気雑誌のキャリアをスタートさせ、ファッションアイコンとして圧倒的支持を集め、その後タレントとして活躍を広める。2020年には自ら代表を務めるライフスタイルブランド‘’LOVE GIVES LOVE"を立ち上げ、これからの将来がよりよい社会、そして自然環境を保ち続けることを目指し取り組む、未来の子供達の為に、今私が出来る事をコンセプトとしている。



◆エグゼクティブサポーター◆

美容家・メノポーズカウンセラー 吉川千明

「更年期からのヘルスケア」主宰 *NPO法人「更年期と加齢のヘルスケア」認定メノポーズカウンセラーコスメのみならず、食、女性医療、漢方、植物療法、ファッション、インテリア、旅とナチュラルでヘルシーな女性のライフステイルを提案。スパ、女性専用漢方薬局経営など1990年代より、オーガニックコスメと植物美容を日本に広げたナチュラルビューティの第一人者。公式ホームページ: https://chiakiyoshikawa.com









