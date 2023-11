[有限会社ラ・マンガ・コーポレーション]

1.カタルーニャ・フード・ガーデン 2023年11月22日(水)、23日(木祝) / 2.カタルーニャ・ガストロノミー WEEK 2023年12月1日(金)~12月10日(日)



PRODECA(カタルーニャ州アグリフード輸出促進機構、所在地:Dr.Roux, 80, Barcelona、代表:Ramon Sentmarti)とラ・マンガ・コーポレーション(所在地:東京都港区、代表:エドゥアルド・ペニャ)は、2023年11月22日(水)、23日(木祝)にスペイン・カタルーニャの豊かな食文化を味わうイベント『カタルーニャ・フード・ガーデン』、12月1日(金)より、都内レストラン10店舗が特別メニューを提供する『カタルーニャ・ガストロノミー WEEK』を開催いたします。

https://catalanfood.jp/







カタルーニャ・フード・ガーデン

日時:2023年11月22日(水)11:30~20:00、23日(木祝)11:00~19:30

場所:渋谷キャスト ガーデン 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-23-21



カタルーニャ・ガストロノミー WEEK

日時:2023年12月1日(金)~12月10日(日)

場所:参加レストラン10店舗(都内各所)







ヨーロッパ初、世界ガストロノミー地域に選ばれたカタルーニャの美食を味わう

スペイン・カタルーニャ州は、独自の文化や言語、伝統を持つヨーロッパの地中海沿いにある地域です。古代ギリシャ・ローマ、アラブ、そして、アメリカ大陸の遺産を受け継ぎ、独自の食や料理を創り出してきました。この度、ヨーロッパ地域としては初めて、国際ガストロノミー・文化・観光協会(IGCAT)が選定する世界ガストロノミー地域(World Region of Gastronomy) 2025に選ばれました。



https://act.gencat.cat/world-region-of-gastronomy-2025/?lang=en



このカタルーニャの豊かな料理文化を日本国内でも体験していただくとともに、様々なカタルーニャ産の食品、ワインを楽しんでいただける機会として、『カタルーニャ・フード・ガーデン』、『カタルーニャ・ガストロノミー WEEK』を開催いたします。



1.渋谷でカタルーニャの食を楽しむ『カタルーニャ・フード・ガーデン』





11月22日(水)、23日(木祝)に開催される『カタルーニャ・フード・ガーデン』は、スペイン・カタルーニャ地方の豊かな食文化を体験できるイベントです。カタルーニャ産のワインや食品が購入できるショップの他、フードトラックにてカタルーニャのお酒やタパスを提供します。



■カタルーニャならではのタパスとワインをバルスタイルで味わう

さまざまなタパスと共にカタルーニャ産の赤・白・ロゼワイン、カバなど20種以上のお酒をお楽しみいただけます。グラスワインをご注文のお客様には、バルセロナのブランドチョコ buboのマカダミアナッツ、チョコフルーツをサービス。ワインと一緒にお楽しみください。



タパスメニュー(予定)

・海老のフィデウア(細パスタを使ったパエリャ)

・ソパ・デ・ガレッツ(パスタ入りスープ)

・自家製ブティファラ(スペインソーセージ)

・パン・コン・トマテ(トマトとオリーブオイルを塗ったバケット)

・フエ・生ハム・チーズの盛り合わせ





■「L’estudi」シェフ、ジョセップ・バラオナ氏監修のピンチョスセットを無料提供

イベントでは、日本におけるピンチョスの第一人者である「L’estudi(レ・ストゥディ)」シェフのジョセップ・バラオナ氏による3種類のピンチョスセットの試食提供も行います。(各日先着100セット)



ピンチョスセット(予定 ※当日変更する可能性もございます)

・ほうれん草のタルタレータ

・マル イ モンターニャ(海と山の食材を合わせたお料理)

・パナリエット デ メンブリージョ(松の実を添えた花梨のジャム)



レ・ストゥディ/L'estudi

ジョゼップ・バラオナ・ビニェス(Josep Barahona Viñes)



1966年カタルーニャ州レリダ出身。1991年にスペイン料理店の料理長として来日。1997年、東京に「エル・パティ・デ・バラオナ」をオープンしたのち、2001年同店をピンチョス専門店「ピンチョス・ベポ」に転換。スペイン料理の洗練されたピンチョスを初めて日本に紹介し、一躍「ピンチョスブーム」を巻き起こす。新宿「小笠原伯爵邸」の総料理長、「愛・地球博(EXPO)」スペインパビリオン「タパス・バー」の総プロデュースなどを経て、現在自身のアトリエ「L’estudi」(レ・ストゥディ)を主宰。また、店舗プロデュース、セミナー、ケータリングなど多方面で活動し、スペインとカタルーニャ料理の魅力を意欲的に伝えている。著書「ピカピカピンチョス」「ピンチョス360º」等



■カタルーニャの文化体験!アコーディオンとクラシックギターのライブパフォーマンス

アコーディオン奏者のミゲル・アンヘル・イバニェス・ムニョス氏、クラシックギタリストの巖埼文彦氏を迎え、ビジャンシーコ(クリスマスソング)やカタルーニャ民謡のライブパフォーマンスを開催します。このほか、『カタルーニャ・ガストロノミー WEEK』で使用できる食事券やインスタント・パエリャセット、カタルーニャのお菓子が当たるお楽しみ抽選会を実施します。ピンチョスとワインを片手にカタルーニャの食文化を楽しみましょう。



・アコーディオン奏者

ミゲル・アンヘル・イバニェス・ムニョス(MIGUEL ANGEL IBANEZ MUNOZ)



・ギター奏者

ホルヘ・ディアス・ロドリゲス(Jorge Diaz Rodriguez)





・クラシックギタリスト

巖埼文彦(Iwasaki, Fumihiko)



■美食の地カタルーニャの産品が購入できるショップも

販売予定商品

・ワイン(赤・白・ロゼ)11種類

・カバ(スパークリングワイン)9種類

・オリーブビール

・生ハム

・サルチチョン(サラミ)・フエ(白カビタイプサラミ)

・ポテトチップス

・ビネガー

・オリーブオイル

・コラカオ(チョコレートドリンク)

・紅茶・ハーブティー

・カルド(パエリアだし)

・無添加スープ

・フィデオス(極細パスタ)

・ガレッツ(シェル型パスタ)

・キャンディ(PAPABUBBLE)

・チョコレート(bubo)





2.都内レストラン10店舗が特別メニューを提供『カタルーニャ・ガストロノミー WEEK』





気軽に、そしてより多くの方々に豊かなカタルーニャの食文化を味わってもらうため、『カタルーニャ・ガストロミー WEEK』を2023年12月1日(金)~10日(日)に開催いたします。世界保険機関(WHO)からは最もヘルシーな食事として、そして国連食糧農業機関(FAO)からは最もサステナブルな食事の一つとして認められているカタルーニャ料理。都内10箇所のレストランにて今回限りの特別なコースを味わって頂けます。





参加レストラン

・Casa Malla(カタルーニャ厨房カサマイヤ)

東京都町田市玉川学園2-1-29 グローリア玉川学園 1F

https://casamalla.exblog.jp/



・El Rossello(エル・ロセヨ)

東京都目黒区鷹番3-14-6

https://gstyle.shop/restaurant/rossello/



・Estacion(エスタシオン)

東京都新宿区神楽坂3-6 カーサピッコラ神楽坂 1F

https://gf83600.gorp.jp/



・Fonda Sant Jordi(フォンダ・サン・ジョルディ)

東京都渋谷区恵比寿 1-12-5 萩原ビル3 2F

https://fondasantjordi.wixsite.com/home



・Gracia-Tokyo(グラシア東京)

東京都渋谷区広尾5-4-16 Eat Play Works 2F

https://therestaurant-hiroo.com/shop/gracia/



・Masia(マシア)

東京都中央区銀座2-4-6 銀座ベルビア館 8F

https://masia.jp/



・Restaurant Tinc Gana(レストラン ティンガナ)

東京都千代田区六番町4-3 GEMS市ヶ谷 1F

https://jeromequilbeuf.jp/tincgana



・Sonrisa(ソンリサ)

東京都大田区蒲田3-17-12 束田ビル 1F

https://tabelog.com/tokyo/A1315/A131503/13214735/



・Tasca tokyo

東京都渋谷区円山町5-13 ヴィータ道玄坂 1F

https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13254123/



・TauLa(タウラ)

東京都世田谷区北沢3-34-6

https://taula.owst.jp/



開催概要





■カタルーニャ・フード・ガーデン

日時 2023年11月22日 (水)11:30~20:00 *17:00頃よりピンチョス無料配布予定

2023年11月23日 (木)11:00~19:30 *15:30頃よりピンチョス無料配布予定

場所 渋谷キャスト ガーデン 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-23-21

主催 PRODECA(カタルーニャ州アグリフード輸出促進機構)

主管 La Manga Corporation

協力 Josep Barahona, Granjapon

イベント特設サイト:https://catalanfood.jp/



■カタルーニャ・ガストロノミー WEEK

期間 2023年12月1日(金)~12月10日(日)

提供内容 期間中、カタルーニャの郷土料理をお楽しみ頂ける、限定「カタルーニャ・ガストロノミー WEEK特別コースメニュー」を各レストランにてご用意しています。参加レストランではカタルーニャ産ワイン、カバを5種類以上用意していますので、メニューに合わせてご賞味ください。(レストランごとにコースメニューは異なります)

レストラン 全10店舗

Casa Malla(カタルーニャ厨房カサマイヤ)

El Rossello(エル・ロセヨ)

Estacion(エスタシオン)

Fonda Sant Jordi(フォンダ・サン・ジョルディ)

Gracia-Tokyo(グラシア東京)

Masia(マシア)

Restaurant Tinc Gana(レストラン ティンガナ)

Sonrisa(ソンリサ)

Tasca tokyo

TauLa(タウラ)

主催 PRODECA(カタルーニャ州アグリフード輸出促進機構)

事務局 La Manga Corporation

参加方法

各レストランにて「カタルーニャ・ガストロノミー WEEK特別コースメニュー」をご注文ください。また、「カタルーニャ・ガストロノミー WEEK特別メニュー」を注文いただき、各店舗に設置されたQRコードからアンケートにご回答くださったお客様の中から抽選で15名様に「カタルーニャの食品・ワインの詰め合わせセット」を贈呈します。



PRODECA(カタルーニャ州アグリフード輸出促進機構)

カタルーニャ州政府の気候変動対策・食料・農村政策省に属する公的機関です。カタルーニャ州のアグリフード関連企業を対象に、国際化支援サービスを提供しています。また、輸出促進、市場拡大、海外市場でのプレゼンス強化を目的としたプログラムの実施、カタルーニャの食文化の国際的な認知度を向上させるための様々な活動を行っています。

https://www.prodeca.cat/ca



La Manga Corporation

1993年創業のコンサルティングファーム。スペインの州政府や商工会議所、企業からの委託により、主に貿易促進プロジェクトを企画運営しています。またスペイン製品に特化した食品輸入・販売を行うラ・マンガ・フーズ事業も行い、スペイングルメの紹介をしています。

https://www.lamanga.co.jp/about-lamanga.html



Catal(プロジェクトデザイン)

デザインの力でソーシャルイノベーションを生み出すデザインスタジオ。国内外におけるテクノロジーやサステナビリティ分野のリサーチ、実験的プロジェクトの企画・設計、教育プログラムの開発まで、国や分野を超えて人と地球のためにより良い暮らしを目指して活動しています。



Catalonia, where food is culture

カタルーニャにおいて、食と農分野は経済発展の大きな原動力です。長年にわたって受け継がれてきた伝統料理、豊富な種類と高品質の生産物、そして最も革新的な創造性を兼ね備えたガストロノミーが、カタルーニャの豊かな食文化を築き食の中心地としての地位を確固たるものにしています。

https://youtu.be/TsOJmBafgSk?si=q0lnDbYkKGNqgCsp



