[株式会社サユリインターナショナル]

2024年1月10日スタート、講義は平日夜間のみ、国立コロンボ大学アーユルヴェーダ学部・学部長から、本場のアーユルヴェーダを日本語通訳ありで基礎から学べる



スリランカ政府アーユルヴェーダ省から、私立アーユルヴェーダ教育機関として認可を受ける「カルナカララアーユルヴェーダアンドヨガインスティテュート」は、2024年1月10日より、国立コロンボ大学アーユルヴェーダ学部・学部長を講師に迎え、直接アーユルヴェーダの基礎を学ぶ資格取得講座「Diploma in Ayurveda Basic(Ayurveda Maladarma)」を開講します。







本コースは、アーユルヴェーダの基本的な概念や考え方、それを理解するための歴史や哲学を学び、アーユルヴェーダによる病気予防や健康促進に関する知識を深めることを目的としています。



本場スリランカのアーユルヴェーダ医師で、国立コロンボ大学アーユルヴェーダ学部の学部長でもあるパティラゲ・カマル・ペレラ医師を講師に迎え、講義は全て現地をオンラインでつなぎ実施。平日の日本時間20時から22時に行われ、世界中からオンラインで受講が可能です。参加できない日程についてはアーカイブ配信もあり 、家事や子育て、仕事で忙しく過ごしている方でも受講しやすいスケジュールとなっています。



講師:Prof. Pathirage Kamal Perera(パティラゲ・カマル・ペレラ医師)







アーユルヴェーダの免疫学、リウマチ病学、薬理学の専門医。国立コロンボ大学アーユルヴェーダ学部(BAMS)で名誉学位を贈呈され卒業。2023年3月より国立コロンボ大学アーユルヴェーダ学部の学部長に就任。スリランカの伝統医学であるヘラウェダカマの知識を融合した治療や教育にも携わり、薬草開発者として、関節、骨、筋肉に関する病気の治療研究を進める。



カマル医師からのメッセージ





アーユルヴェーダは、サンスクリット語で 「アーユ(生命・長寿)」と、「ヴェーダ(科学・知識)」を意味する2つの単語に由来し、「生命・長寿の科学」 と定義されます。スリランカには、「アーユルヴェーダ ヘラウェダカマ」と呼ばれる、独自の伝統医学・医療体系があります。これは、かつてセイロン島と呼ばれたスリランカで、何世紀にもわたり実践されてきました。



アーユルヴェーダは、私たち一人一人が健康を維持するのに役立つ、総合的な伝統医療であり、生きる知恵でもあります。アーユルヴェーダでは、健康のために、いくつかの条件が必要と考えられています。ドーシャバランスが整っていて、消化の火(Agni、アグニ)が正常に働き、体組織(Dhatu、ダートゥ)と老廃物(Mala、マラ)が正常な状態で機能することが必要です。感覚器官、運動器官、精神、アートマン(真我)も心地よい状態でなければなりません。これを達成した人を「健康な人(Swastha、スワスタ)」と呼びます。



本講座では、このような伝統的なアーユルヴェーダの基礎知識について学びます。アーユルヴェーダの叡智は、あなたの生活を健康的で穏やかなものにしてくれるでしょう。



アーユルヴェーダ聞いたことはあるけど…

そんな方からセラピストを目指す方まで、どなたでもご参加可能





日本では、まだまだマッサージのイメージのあるアーユルヴェーダですが、本来はスリランカの伝統医学体系に基づいた治療であり予防医療です。アーユルヴェーダの基礎知識について学ぶと、 自分の体質にあった生活習慣や食習慣はもちろん、季節に合わせた過ごし方から、 ハーブやスパイスといった自然の力を用いた健康維持についてなど、セルフケアに役立つ知識を身につけることができます。



また、アーユルヴェーダセラピストを目指したい方、現役のセラピストやヨガインストラクターの方にとっても、実践的な技術を学ぶための基礎を作るのに欠かせない内容となっています。本コースを修了された方は「Diploma in Ayurveda Therapist」(オンライン60時間、実技実習72時間)の受講資格を得ることができ、アーユルヴェーダの専門家になる一歩を踏み出すことができます。



・自分の健康や生活を見直したい方

・ストレスや不調を改善したい方

・生活習慣病などでお困りの方

・自然の力で健康維持をしたい方

・さらなる癒しやリラックスを求めている方

・予防医療やアーユルヴェーダ自体に興味のある方

・現役セラピストやヨガインストラクターの方

・アーユルヴェーダセラピストを目指している方

・伝統的なアーユルヴェーダを本場から学びたい方



オンラインでのグループレッスンとなるため、一人ではなかなか勉強できない方にもおすすめです。アーユルヴェーダを通して、興味関心のある仲間と新しいネットワークを育むことができます。



コース概要





<開講期間>

2024年1月10日~2024年3月20日

期間中の月・水・金、平日20時00分~22時00分(日本時間)

計31回、62時間、最終日の試験も含まれます。

<開講場所>

オンライン(Zoomアプリを使用します)

<参加資格>

どなたでもご参加いただけます。

<卒業条件>

認定書発行は、講義最終日に実施される試験出席が必須です。

<受講料>

198,000円(税込)

<その他>

・修了者には認定証が発行されます。

・アーカイブ配信があります。参加できない日程は、動画視聴での受講が可能です。

・講義は英語で行われますが、日本語通訳がはいります。

・日本語の資料付きです。メールでお送りします。

・Diploma in Ayurveda Therapistの受講条件として、本コースの卒業が必須です。

<詳細・お申し込み>

https://karunakarala.jp/institute/diploma-in-ayurveda-basic/



講義内容





アーユルヴェーダとは?

スリランカアーユルヴェーダ体系の歴史

体の5つの要素、どのように機能するか?

トリドーシャ、身体のエネルギーを特定する

ヴァータ・ピッタ・カパ ドーシャの紹介

ドーシャによる食事とライフスタイル

ドーシャと季節・年齢・時間・概日リズム

サプタダートゥ、体組織とその重要性

3つのマラ

排泄とその重要性

スロータ・身体の経路・マルマ (ツボ)

デハプラクリティ(体質・ボディタイプ)

3つのグナ

精神の質 (マナスプラクリティ)

個人のプラクリティを特定する

アグニ、食べ物を消化する能力

アーマの概念と病気

アーユルヴェーダと免疫 (Ojo-bala)

アーユルヴェーダのライフスタイル

毎日の儀式を守る方法

健康的に食べるには?

アーユルヴェーダの薬理学的概念(薬草学、Dravyaguna Vignan)

アーユルヴェーダとハーブ製剤

パンチャカルマ治療法の紹介

アビヤンガ (マッサージ) の重要性



その他ディスカッションと試験が行われます。

※内容は、一部変更になる場合があります。



カルナカララアーユルヴェーダアンドヨガインスティテュート





当校は、コロンボ国際空港から車で30分、スリランカの西海岸に位置するカルナカララアーユルヴェーダリゾート直営のアーユルヴェーダスクールです。オンライン講座、スリランカ現地での実習、マンツーマンレクチャーなど様々な方法でアーユルヴェーダを学ぶことができます。



スリランカ政府アーユルヴェーダ省から、私立アーユルヴェーダ教育機関として認可されている全8校のうちの1つで、日本向けに講義を行っている唯一の認可教育機関です(2023年現在)。



さらに、2023年8月には国立コロンボ大学とも協定を結び、大学と協力しながら教育カリキュラムを実施、専門家からより深く学ぶことができます。今後、当校を通して、1年間の実習を含む全6年間のアーユルヴェーダ医師になるためのカリキュラムも、外国人向けに提供していく予定です。国を代表する大学と提携することで、正しく純粋なアーユルヴェーダを、より一層丁寧に伝えていきます。



当校では1日限りのワークショップなども実施しています 。2023年12月15日(金)にはカマル医師によるオンライン講座「アーユルヴェーダによるプラクリティ(体質)を理解する」を開催。アーユルヴェーダを知らない方でもご参加いただけます。詳細は公式ウェブサイトをご確認ください。





カルナカララアーユルヴェーダアンドヨガインスティテュート

https://karunakarala.jp/institute/



カルナカララアーユルヴェーダリゾート

https://karunakarala.com/sparesort/ja



2023年12月15日開催「アーユルヴェーダによるプラクリティ(体質)を理解する」

https://karunakarala.jp/institute/workshop/#content_workshop_039





企業プレスリリース詳細へ (2023/12/13-17:16)