ekei labs(エーケイラボ)とGenomeMiner(ジェノムマイナー)はDNAシーケンシングを用いたエイジング分析の分野でのパートナーシップに関する合意に至りました。この共同研究契約によりエーケイラボはジェノムマイナーのバイオインフォマティクスの専門知識および同社の社名と同様にジェノムマイナーと呼ばれるソフトウェアプラットフォームを活用し、人間のサンプルからのメチル化DNAシーケンスデータの処理を行います。これらの結果はエーケイラボのエイジング分析方法の進歩に役立ち、新製品の開発に繋がるものです。



ジェノムマイナー紹介



ジェノムマイナー(製品)は複雑なゲノム分析とデータ管理を設計し、自動化します。ジェノムマイナー社のソフトウェアソリューションはクラウドで運用され、高スペックなコンピュータや社内ITインフラの高額な購入コストを削減します。ジェノムマイナーはバイオペスチサイドおよび治療薬の分野での社内製品研究開発活動から収集したゲノムデータの処理と管理を目的にソフトウェアプラットフォームを開発しました。



エーケイラボ紹介



エーケイラボは自宅での生物学的評価テストキット、パーソナライズされたコンテンツ、およびライフスタイルの介入を提供することでユーザーが自身の長寿戦略を構築できるように支援します。これらのサービスを超えて、同社はテスト手順の改善を目指し独自のサンプル処理方法で革新を進めています。沖縄科学技術大学院大学との研究協力によりDNAメチル化技術を進化させ、生物学的年齢の検査を一般の人々が広く利用出来るようにすることを目指しています。



パートナーシップ詳細



この合意によりエーケイラボとジェノムマイナーは消費者市場および臨床市場のために日本でのエイジング分析の開発に協力して取り組むことになります。長寿市場の世界的な高まりは、人生の質と長さを向上させることへの注目が増していることを示しています。平均寿命の延長と共にこの市場は公衆衛生においてより重要になり、年齢関連の疾患の治療だけでなく、生涯にわたる積極的な健康管理にも焦点を当てるようになります。

予防医療の確立した歴史と老化科学における活発な学術環境を持つ日本はこれらの世界的な長寿トレンドをリードし、その恩恵を受けるために特別に設計されていると言えます。

さらに日本は高齢化社会の挑戦に直面しています。この現象は多くの西洋諸国でも直面する見込みであり、将来に向けた日本の取り組みが注目されています。生物学的老化に対処することは、解決策となる可能性があります。実際に『The Lancet』誌に掲載された研究によると生物学的老化プロセスの遅延がもたらす経済的利益は寿命の1年延長と健康の改善により、驚異の37兆ドルに上ると推定されています。[1]



[1] https://www.thelancet.com/journals/lanhl/article/PIIS2666-7568(21)00250-6/fulltext



エーケイラボのCEOビラル・カルーニ氏は次のように述べています。「ジェノムマイナー社とのこの協力的な旅路を始められることを大変嬉しく思います。ジェノム分析におけるリーダーであるジェノムマイナー社との協力は単なるビジネス上の提携以上のものであり、私たちは老化に伴う生活の質を高めるという共通の使命を持っています。一緒にDNAメチル化プロファイルを通じて老化の理解と定量化を再定義し、より良い介入への道を開くことを目指しています。」





ENGLISH VERSION



ekei labs and GenomeMiner have signed an agreement on partnering in the area of aging analysis using DNA

sequencing. Through this collaboration agreement, ekei labs will leverage GenomeMiner’s expertise in

bioinformatics, and their software platform (also called GenomeMiner), for the processing of methylated DNA

sequencing data from human samples. These results will be used to advance ekei labs aging analysis methods and develop new products.



GenomeMiner Intro



Genome Miner designs and automates complex genomics analysis and data management. Their software

solution operates in the cloud, reducing the expensive costs of purchasing high-spec computers and IT

infrastructure in-house. GenomeMiner developed its software platform to process and manage the genomic

data it was collecting from its internal product R&D activities in the area of biopesticides and therapeutics.



ekei labs intro



ekei labs empowers users to build their longevity strategy by offering at-home biological assessments,

personalised content, and lifestyle interventions. Beyond these services, ekei labs is innovating with

proprietary sample processing methods to improve their testing procedures. They have a research

collaboration with the Okinawa Institute of Science and Technology to advance DNA methylation techniques

and make biological age testing more widely available to the general public.



Partnership details



Starting with this agreement, ekei labs and GenomeMiner will work together to develop aging analysis in Japan for both consumer and clinical markets. The global rise of the longevity market signifies a growing emphasis on

enhancing the quality and duration of human life. As life expectancies increase, this market’s significance for public healthcare becomes predominant, not just for treating age-related diseases but for proactive health management

throughout one’s life. The Japanese ecosystem, with its established history in preventative health measures and

thriving academic scene in ageing science, stands out as uniquely designed to lead and benefit from these global

longevity trends. Moreover, Japan is grappling with the challenges of an ageing society. As this phenomenon will become widespread in many Western societies, many eyes are on the example that Japan is setting for the future.

Addressing biological ageing may offer a solution. In fact, a study showcased in The Lancet reveals that the

economic benefit of decelerating the biological ageing process, resulting in a one-year extension in life expectancy and improved health, is estimated at a staggering $37 trillion.[1]



[1] https://www.thelancet.com/journals/lanhl/article/PIIS2666-7568(21)00250-6/fulltext



Bilal Kharouni, CEO of ekei labs shared, “We are thrilled to embark on this collaborative journey with GenomeMiner, a leader in genomics analysis. Our collaboration is more than just a business alignment; it’s a unified mission to

enhance the quality of life as we age. Together, we aim to redefine how ageing is understood and quantified through DNA methylation profiles, paving the way for improved interventions.”



