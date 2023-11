[株式会社つぎと九州]

国指定重要文化財「旧吉原家住宅」の蔵でのディナーや、大川組子のランプシェード制作など、高付加価値な体験をツアー化。



株式会社つぎと九州(所在地:福岡県福岡市、代表取締役:小田切俊彦 以下、つぎと九州)は、2024年1月13日(土)・14日(日)の2日間、福岡県大川市にて、『木工のまち福岡大川で、本ツアー限定・匠による大川組子体験と文化財の中で食の魅力を体感するツアー』を実施いたします。

つぎと九州は、大川市、株式会社つぎとと共に2023年5月に「歴史的資源を活用した観光まちづくりの推進に関する連携協定」を締結しており、新たな地方創生事業としてスタートした「大川Rebuilding事業」の一環として、藩境のまちとして栄えた小保(こぼ)・榎津(えのきづ)地区に残る歴史的な資源の再生・利活用によるまちづくりに取り組んでおります。

本ツアーでは、小保・榎津地区に残る国指定重要文化財「旧吉原家住宅」の蔵を活用したディナーや、JR九州「ななつ星 in 九州」でも組子を手掛けた組子職人が教える大川組子のランプシェード製作体験など、高付加価値な体験をツアーとして新たに造成し、今後さらなる増加が期待されるインバウンド旅行客の誘客を目指します。







福岡県大川市の「木工」と「食」の魅力を体感!





本ツアーは、有明海・筑後川に恩恵を受けて発展した大川の木工と食文化をガイド付で体感できるツアーとなっております。筑後川昇開橋や小保・榎津の町並みをガイドと巡り、大川の歴史や文化を学べるだけでなく、本ツアーのために商品開発を行った組子ランプシェードの制作を、JR九州「ななつ星 in 九州」でも組子を手掛けた組子職人の指導のもと体験していただきます。本ツアーの夕食は国指定重要文化財「旧吉原家住宅」の蔵にて、1/13のツアーでは、明治9年創業の大川の料亭「三川屋」による組子御膳の夕食を、1/14のツアーでは、東京・麻布十番「エルブランシュ」オーナーシェフ 小川智寛氏によるペアリングディナーの夕食をお愉しみいただけます。



【開催概要】

■ツアー名称 木工のまち福岡大川で、本ツアー限定・匠による大川組子体験と文化財の中で食の魅力を体感するツアー

■開催日 2024年1月13日(土)/ 1月14日(日)

■参加費 1/13(土)お一人様¥47,000(税込)/ 1/14(日)お一人様¥55,000(税込)

【参加費に含まれる内容】交通手段(集合場所~現地~宿泊施設までの送迎)、組子ランプシェード制作体験、観光ガイド代、夕食(1/13組子御膳、1/14ペアリングディナー、夕食の内容で金額が異なります)

■定 員 1/13(土):最大20名/ 1/14(日):最大10名

■送 迎

近隣の公共交通機関から送迎も実施いたします。ご希望の方はご予約時にお知らせください。

12:40 佐賀空港

13:10 西鉄柳川駅

※注意事項

・集合場所までの交通費は、お客様のご負担となります。

■実施言語 日本語・英語もしくは日本語・中国語

■予約方法

下記WEBサイトより申込。

・日本語 https://ps-q.jp/activity/2899/

・英語 https://ps-q.jp/en/activity/2915/

・韓国語 https://ps-q.jp/ko/activity/2914/

・繁体字 https://ps-q.jp/zh-TW/activity/2916/







本ツアーの見どころ







大川組子のランプシェード制作

本ツアーのために特別に制作した組子ランプシェードの、中心部分の組子を制作する体験を実施。今回組子を教えていただくのは、JR九州「ななつ星 in 九州」でも組子を手掛ける職人さん。制作したランプシェードは、専用の桐箱に入れてお持ち帰りいただけます!











小保・榎津のまちなみガイドツアー

中世・室町起源のまちなみが残る、小保・榎津のまちなみをガイドと共に巡ります。港町としての歴史を持ち、船大工から始まった大川木工発祥のまちならではの素晴らしい木造建築や寺社の彫刻、300年続く酢蔵の見学など、注目ポイントの多いエリアを散策します。









大川・環有明海の恵みを味わう夕食

1/13のツアーでは明治9年創業の大川の料亭「三川屋」の料理人がふるまう組子御膳の夕食を、1/14のツアーでは東京・麻布十番フレンチレストラン「エルブランシュ」オーナーシェフ小川智寛氏によるペアリングディナーの夕食を、本ツアーのために特別に設営しライトアップされた蔵の中でお愉しみいただきます。大川でとれる天然ウナギや有明海のお魚、大川の農産物など、地域の食を満喫していただきます。



ツアー行程





12:40 佐賀空港ピックアップ(ご希望の場合)

13:10 西鉄柳川駅ピックアップ(ご希望の場合)

13:30 藩境のまち来訪者駐車場で集合

13:40 国指定重要文化財「筑後川昇開橋」・デ・レーケ導流堤見学

筑後川、有明海によってかつては港町として栄えた大川市の歴史を学び、昇開橋を徒歩で渡っていただきます。

14:30 木下木芸で光と木の芸術 「大川組子」の体験

本ツアー参加者のために商品開発を行った組子ランプシェードの制作を、JR九州「ななつ星 in 九州」でも組子を手掛けた組子職人の指導のもと体験していただきます。

16:00 小保・榎津藩境のまちガイドツアー

国指定重要文化財「旧吉原家住宅」の館内や、中世起源の歴史的なまちなみをガイドと共に散策していただきます。

18:00 大川・環有明海の恵みを味わう夕食

1/13:明治9年創業の大川の料亭「三川屋」の料理人がふるまう組子御膳

1/14:東京・麻布十番「エルブランシュ」オーナーシェフがふるまうペアリングディナー

(両日程とも飲み物がセットになっております。)

20:00 ツアー終了

市内宿泊施設・西鉄柳川駅まで送迎いたします。



※ツアーの順番は、入れ替わる可能性もあります。

※ツアーの実施言語は、日本語と中国語、もしくは日本語と英語となっております。







1月14日(日)開催ペアリングディナーの参加者も募集!





1/14のツアーにて実施するペアリングディナー単体での参加者も募集いたします。

大川・環有明海の恵みを、6皿のコース料理とドリンクでお愉しみいただけます。



【開催概要】

■開催日 2024/1/14(日)18:00~20:00 (受付開始17:45)

■開催場所 国指定重要文化財「旧吉原家住宅」敷地内 蔵

■定 員 20名

■料 金 お一人様 20,000円(税込)

デザートを含む全6皿のコースに、大川の日本酒や日本産ワインのペアリングをご用意いたします。ノンアルコールをご希望の方は、ご予約時にお知らせください。※決済は当日、現金のみとさせていただきます。



■内 容

・アミューズ ブーシュ

・前菜

・スープ

・魚料理

・肉料理

・デザート





■シェフ 小川智寛

東京・麻布十番フレンチレストラン「エルブランシュ」オーナーシェフ

クラシカルとモダンを掛け合わせた「ネオクラシック・キュイジーヌ」が特徴。弟がソムリエを務め、兄弟ならではの息の合ったマリアージュに定評がある。鹿児島や出雲、長野など地方の魅力を食の面から発信するプロジェクトにも精力的に参画。



■予約方法

お電話かメールにてご予約ください。※ご予約は先着順とさせていただきます。

Mail: y.kamiya@tsugito-kyushu.co.jp

Phone: 080-4301-4252(担当:つぎと九州 神谷)



ご予約の際は、下記情報をお知らせください。

1.お名前

2.参加人数

3.お電話番号

4.お住いの市町村

5.ノンアルコールのご希望



株式会社つぎと九州について





歴史、暮らしの文化、工芸や農林水産などの生業など、それぞれの土地には人から人へ受け継がれてきた営みと固有の風景があり、それぞれの営みが日本のアイデンティティを形成している。つぎと九州は、その土地の暮らしや歴史を象徴する「古民家」を軸に、失われつつある豊かな営みを次世代に継ぎ、多様な地域社会を未来へと繋げることを目指すまちづくり会社です。



【会社概要】

社名:株式会社つぎと九州

本社所在地:福岡県福岡市南区高宮一丁目16-29-302号

代表取締役:小田切俊彦

設立:2019年8月

事業内容: 九州エリアでの地域資源の調査、地域計画作成、資金調達、歴史的建築を活用した事業の創出及び運営、イベント企画運営など。古民家など地域資源を活用した観光、まちづくり、地域活性化に取り組んでいる。



