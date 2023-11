[OTOGI PLUS株式会社]

WEB審査通過者はパフォーマンスとインタビューによる最終審査を経て、メジャーデビューが決定!



国内外でエンタメイベントの企画制作事業を展開するOTOGI PLUS株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役:小林光一 )は、この度ビクターエンタテインメント、株式会社CHET Marketing協力の元、新人歌手発掘オーディション「Take Your Voice to the Dream 2024」を開催することを決定、2023年11月20日(月)より応募受付を開始いたしました。







「Take Your Voice to the Dream 2024」

URL: https://takeyourvoiceto.jp/



「Take Your Voice to the Dream 2024」とは







「Take Your Voice to the Dream 2024」は、ビクターエンタテインメント(株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント)と株式会社CHET Marketing協力の元、開催する新人歌手発掘オーディションです。オーディション合格者は、音楽プロデューサー松隈ケンタ氏(BiSH、新しい学校のリーダーズ等)より楽曲提供を受け、ビクターエンタテインメントからメジャーデビューが確約されています。また、デビューまでの過程の一部はドキュメンタリー作品として大手プラットフォームで配信される他、デビュー曲はグローバルに楽曲配信されることが予定されています。



「Take Your Voice to the Dream 2024」オーディション概要





オーディション名:Take Your Voice to the Dream 2024

募集要項:プロデビューを目指すシンガーおよびアイドル志望者、ミュージシャン等(18歳以上29歳以下)

応募受付期間:2023年11月20日(月)~2023年12月31日(日)

オーディション期間:2023年12月中旬頃より開始予定

応募フォーム:https://takeyourvoiceto.jp/



【審査内容】

応募者の中からWEB審査を勝ち抜いた30名が三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAYで行われる準決勝に進出。三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザで行われる決勝審査では10名(想定)のファイナリストによるパフォーマンス審査を行い合否を判定し、その場でメンバー決定、グループ名を発表する予定です。



【決定後の活動】

・プロダクションに所属し、本格的活動

・ビクターエンタテインメントよりメジャーデビュー

・大手配信プラットフォームにてデビューまでの過程の一部を配信

・デビュー後一年間(予定)、国内の三井ショッピングパーク ららぽーと・ラゾーナ川崎プラザのイベントに出演



オーディション運営体制





「Take Your Voice to the Dream 2024」オーディション

主催・企画:OTOGI PLUS株式会社

協力:ビクターエンタテインメント

会場提供:三井不動産商業マネジメント株式会社

WEBオーディション運営:株式会社CHET Marketing

審査:松隈ケンタ氏+ビクターエンタテインメントほか

ビクターエンタテインメント:https://www.jvcmusic.co.jp/



松隈ケンタ氏:プロフィール









音楽プロデューサー、作曲家、編曲家、作詞家

株式会社スクランブルズ代表取締役

福岡県久留米市出身。音楽プロダクション、レーべル、スクール、飲食店、レコーディングスタジオを経営。BiSH(avex)など日本のアイドルシーンに本格的なロックサウンドを取り入れることで一流プロデューサーとして知られテレビ番組にも多数出演。以後の動向に注目が集まる。





■主に手がけたアーティスト

新しい学校のリーダーズ、BiSH、BiS、EMPiRE、GANG PARADE、中川翔子、柴咲コウ、DISH//、Kis-My-Ft2、私立恵比寿中学 他



OTOGI PLUS株式会社について







OTOGI PLUS株式会社は国内外のエンタメ事業の開発に強みを持つ今年4月設立の会社です。「おとぎ」という言葉の中には人に寄り添う、向き合う、といった意味があるように、いつでもクライアント様のイメージに寄り添い、プラスアルファのアイディアを付け加え価値の最大化に貢献致します。マレーシアにて開催中のTake Your Voice to Japan 2023も主催しています。



株式会社OTOGI PLUS

所在地:東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号 桑野ビル2階

設立:2023年4月

代表取締役:小林光一

事業内容:国内外エンタメイベントの企画制作、映像及び楽曲制作、事業開発コンサルティング

URL:https://www.otogiplusjapan.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/23-21:40)