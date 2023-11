[株式会社ワーナーミュージック・ジャパン]

M I S A M Oとしてグループ初となるCM4篇が完成 2023年11月13日(月)よりオンエアスタート!!



MISAMOが Google アプリの Google レンズ機能を紹介!3人がファンに向けたレクチャーも







【いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる】と言う意味を持つ、Asia No.1最強ガールズグループTWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOの3名からなるユニットMISAMOが2023年11月13日(月)より、「Google アプリ」の新CMに出演します。CMでは、カメラや写真を使って目の前にあるものを検索できる Google レンズの機能を紹介。

さらに Google レンズの使い方を 3 人が教えてくれる、WEB動画「Google アプリ|Google レンズやってみよう by MISAMO」も同日より公開スタートいたします。今後も、MISAMOと「Google アプリ」の様々なニュースをお届けする予定です。ご注目ください。



MISAMOとしてグループ初となるCM!

本新CMはMISAMOとしてグループ初となるCM出演です。「Google レンズ使ってみた by MISAMO」篇をはじめとする4つのCMが完成しました。MISAMOが渋谷スクランブル交差点や雑誌・SNSなどに登場した時に、持っているアイテムをユーザーや視聴者が Google アプリのGoogle レンズ機能を使って画像で検索する様子がリアルに描かれています。

WEB動画「Google アプリ|Google レンズやってみよう by MISAMO」では、3人がお気に入りのキャップやお菓子、場所などを Google レンズを使って簡単に検索する方法を、和気あいあいと教えてくれます。



「Google レンズ」でさらに広がる Google 検索の世界を表現

スマートフォンのカメラや写真を使って簡単に検索ができる Google レンズの様々な機能をMISAMOが紹介するCMです。MISAMOが実際に自分の身の回りのアイテムを使って Google レンズで検索してみるシーンも。気になるけど言葉でうまく検索できないことも、スマートフォンのカメラをかざしたり、スクリーンショットなどの画像から簡単に調べられる Google アプリの中の Google レンズ機能を通して、ユーザーや本人たちの”好き” の世界が広がる様子を表現しています。



MISAMO、「Googleレンズ」新CM/動画について





【新CM/動画について】

「Google レンズ」をかざすと瞬時にどんなアイテムかが分かる!MISAMOや視聴者が気になったアイテムを撮影&検索する新CMが完成!

●CMと動画の見どころ

MISAMOとして出演する初めてのCMです。渋谷スクランブル交差点、雑誌、SNSに登場するMISAMOの3人をユーザーや視聴者が気になったアイテムをチェック。ファッションアイコンでもあるMISAMOのお気に入りのアイテムや関連した場所など、知りたいをかなえてくれる Google レンズの機能を使って表現しています。

さらに、MISAMOのプライベート空間のような映像では、MINAのキャップやSANAのお菓子、MOMOのぬいぐるみなどお互いのアイテムを検索しあう様子がおさめられています。3人のカラフルな衣装やリラックスした表情にもご注目ください。

CMとあわせて WEB で公開される、MISAMOが Google レンズの使い方を教えてくれる「Google アプリ|Google レンズやってみよう by MISAMO」では、3人の仲の良さが伝わってくる、日常の1シーンを切り取ったような映像です。



●概要

CMタイトル:

○ Google アプリ|世界はもっと、検索できる。( MOMO 篇)

https://youtu.be/wfZdu8TKqEo

○ Google アプリ|世界はもっと、検索できる。( MINA 篇)

https://youtu.be/ksXsm-VSRPo

○ Google アプリ|世界はもっと、検索できる。( SANA 篇)

https://youtu.be/VcjCQew--hU

○ Google アプリ|Google レンズ使ってみた by MISAMO

https://youtu.be/zeCQG6V2v2g

○ Google アプリ|Google レンズやってみよう by MISAMO

https://youtu.be/p0jJeYX37rg

放映日時/放送エリア :2023年11月13日(月)~ / 全国



●MISAMOコメント

https://youtu.be/aYzGp0L8eoY?si=LoXF3V0Iqyc7_Or_

Q1.CM撮影はいかがでしたか?

SANA:

Google レンズの機能自体は元々知っていたんですけど、今回の撮影を通して現在地付近の情報

まで出てくるっていうことを初めて知ったので、新たな発見をしたのが嬉しかったです。

あと、撮影をしながら、「楽にわちゃわちゃしてくれていいよ。」と言ってくださったので、

撮影がもっと楽しくできたんじゃないかなと思います。



Q2.屋外ビジョンでも流れますが、いかがですか?

MINA:

本当にたくさんの方がいらっしゃるところなので、見てくれる方も多いと思います、

とても楽しみにしています。あんな大きい画面にMISAMOの3人が出演することができて、

本当に嬉しいです。



Q3.Google レンズを使いたいシーンは?

MOMO:

ツアーの時とかに海外に行った時に私はお菓子をよく買って食べるんですけど、

読めない文字だったりすることがよくあるので、

その時 Google レンズで検索(翻訳)して使ってみたいです!



●新CMカット画像





「Googleレンズ」チャレンジ





「Google レンズ」の機能をMISAMOと一緒に体験!



MISAMOの3人が持っている白枠内のアイテムをGoogle レンズで検索すると、どんな商品で、どんな場所にあるのか、どこで購入できるのかなど、瞬時に検索可能です。

Google レンズについて詳しくはこちらをご覧ください。https://lens.google/intl/ja/





