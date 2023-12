[株式会社アゾーンアンドアソシエイツ]

素手でつかんだ油絵具で唯一無二の肖像画を描き出すアーティスト・水戸部七絵の限定品を販売する特別イベント『HAPPY XMAS (War Is Not Over) 』を、南青山のvoid+で開催します。

昨年の個展『WAR IS NOT OVER』を梅津元(キュレーター/批評家)が批評した怒涛のテキストと水戸部のアトリエで絵具をまとったレコードを併せて、ドキュメントブックとして100 部限定で販売します。加えて、このイベントのために描き上げられた大型作品と、レコードジャケットをモチーフにした新作も一部展示・販売します。

ジョンとヨーコの『HAPPY XMAS (War Is Over) 』からおよそ50年ーその想いとは裏腹に争いが絶えない世界へ、“絵画” という直接的なメッセージをクリスマスに届けます。



>昨年の個展『WAR IS NOT OVER』について

https://www.voidplus.jp/post/684648610425700352







HAPPY XMAS (War Is Not Over)





会期:2023年12月20日(水)ー12月24日(日)

時間:12:00-19:00(会期中無休)

会場:void+(東京都港区南青山3-16-14 1F)



限定100 部のレコード入りドキュメントブック







梅津元(キュレーター/批評家)が批評した怒涛のテキスト「世界の果ての水戸部七絵の絵画の成就の二重の現実の世界の果て」を制作。それに水戸部のアトリエで絵具をまとったレコードを併せて、ドキュメントブックとして100 部限定で販売します。



レコードジャケットをモチーフにした作品







このイベントのために描き上げられた大型作品と、レコードジャケットをモチーフにした新作も一部展示・販売します。

ジョンとヨーコの『HAPPY XMAS (War Is Over) 』からおよそ50 年ーその思いとは裏腹に争いが絶えない世界へ、“絵画” という直接的なメッセージをクリスマスに届けます。



画家 水戸部七絵







1988年神奈川県生まれ。2023年東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻油画(油画第一研究室) 在籍。

アノニマスのポートレイトを抽象画にした「DEPTH」や「Rock is Dead」シリーズをはじめ、顔をテーマにした絵画を制作する水戸部。デビット・ボウイやQueenなどのアイコニックなロックスターをモチーフに、独自のスタンスで絵画や芸術の本質を探ります。また、世界のニュースを流れる政治やジェンダー、人種、アートの問題を感じたままの力強いメッセージと共に描いています。



ドキュメントブック執筆者の梅津元氏をゲストに招き、展覧会の本質に迫るトークイベントを開催





日時:2023年12月22日(金)

時間:19:00-20:00

場所:void+(東京都港区南青山3-16-14 1F)

出演:水戸部七絵×梅津元(キュレーター/批評家)

※予約方法等詳細はHP(https://www.voidplus.jp)をご覧ください。



