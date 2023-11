[株式会社WN]

少人数限定のヨガ、瞑想、ジャーナリングの体験型イベントも実施



株式会社WN (代表取締役:野沢和香) が運営するウェルネスブランド「WE’RTHY (ワーシー)」は、初のWE’RTHY 1st POPUP STOREを開催。ショッピングイベントの他、少人数限定ヨガ、瞑想、ジャーナリングの体験型イベントも実施し、ブランドのコンセプトでもある Self love の大切さを伝える時間を提案しました。







WE’RTHY(ワーシー)はモノ、体験、ストーリーとともに心を動かす機会を提案するウェルネスブランドです。ファウンダー兼ディレクター野沢和香氏の長年のヨガ指導者としての経験を活かした、徹底的に着心地にこだわった本格派ワークアウトウエアや、毎日の生活や体型に寄り添いながらも鏡に映った自分の姿にもう一度価値を見出せるような、体を美しく見せるデザインのデイリーウエアを展開。クラウドファンディングで誕生した WE’RTHY はデビューから一年を迎え、日頃から応援してくださる方々に向け感謝を込めて POPUP STORE を開催。 Self love をテーマにした空間で、ショッピングイベントの他、体験型のワークショップも実施し、日々をより豊かに過ごすための活力になるような時間を提案しました。



■ イベント概要 について

イベント名:WE’RTHY 1st POPUP

開催日時:

2023年10月28日 (土)

Special ExperienceYoga&瞑想:9:00~12:30

物販:12:30~19:00

2023年10月29日 (日) 物販:10:00~18:00

開催場所 :UP SIDE DOWN Gallery (代官山)

※本イベントは終了しました。



< 当日の様子 >







■ ブランドファウンダー野沢和香氏によるコメント

WE’RTHYは、2022年夏の終わりにクラウドファンディングでファンの皆さんの想いと共に生まれたブランドです。ブランドの立ち上げでクラウドファンディングに挑戦する事に最初は不安がありました。自分のブランドを作りたいと思ったのは「自分を大切にする人のお手伝いをしたい」と考えたから。そう思った時、「誰かの役に立ちたい」という想いは、私だけのものではなく、自分の周りにいてくれる多くの方の想いでもあると感じ、だからこそ、そんな方々と一緒にブランドを作ることに意味がある。そう思い、2022年に一ヶ月間クラウドファンディングに挑戦しました。皆さんからいただいた応援は初日に当初のゴール300万円を上回り、セカンドゴールの1,000万も大きく上回りました。始まりは不安で一杯でも蓋を開けてみると、嬉しい驚きと感謝の連続でした。応援してくださった方々のお名前はFOUNDERSとしてブランドサイトにも刻まれています。そして2023年に一周年を迎え、いつも応援し、前に進ませてくださる方々に感謝の気持ちを込めて、実際にカタチとなったブランドを見ていただきたい、そんな想いで1st POPUP STOREを開催させていただきました。ブランドメッセージを詰め込んだ空間で、ブランドを応援し一緒に創ってくださっている皆さんと実際お会いした 時間は夢のような時間でした。

ブランドの名前、WE’RTHY(ワーシー)はWE ARE WORTHY。Worthy という言葉は直訳すると『その価値に値する』ということ。大人になる中で、いつからか、私達はもっと頑張らなければ愛されないとか、このままでは十分じゃないとか、自然とそんなことを思い込んでいるように感じます。けれど、本当は誰もが、そのままで『自分が自分に、大切にされる価値がある』Worthyな存在だと思うのです。弱い自分も、ダメな自分も、自分で自分にOKを出し、一人でも多くの人が、どんな時の自分も愛せるきっかけになれば、と願いを込めてこの名前をつけました。WE’RTHYが「自分自身を受けとめられる器を広げていく」そんな場所になれたら。そんな想いを込めて手にとってくださった方が自分を少しでも誇らしく思えるような お洋服や、ワークショップやコンテンツ、コラム、動画でストーリーをお届けしています。心忙しく毎日を過ごす皆さんの帰ってくるhomeのような、心と体のwell-beingに役立つようなブランドに成長できればと思っております。WE’RTHYのPOPUP STOREに足を運んでくださった皆さまのお気持ちに心より感謝いたします。この世界にたった一人の素晴らしい貴方という存在に、信頼と感謝を込めて。



You are Worthy. We are WE’RTHY.





■ WE’RTHYについて



モノ、体験、ストーリーとともに心を動かすライフスタイルブランド。

全ての人がありのままの自分でいられるように。

Worthy 直訳すると『その価値に値する』ということ。

WE'RTHY は WE ARE WORTHY.



< 公式 WEB ストア > https://werthy.me/

< 公式 Instagram > https://www.instagram.com/werthy.official/



< ブランドのこれまで >

・ 2022年夏 クラウドファンディングに挑戦

「ありのままの自分でいられる気持ちを届けたい」「自分を大切にする人のお手伝いをしたい」とブランド立ち上げを決意。「誰かの役に立ちたい」という想いは、周りにいてくれる多くの方の想いでもあると感じ、みなさんと一緒にブランドを作りたい、とクラウドファンディングに挑戦。初日に当初のゴール300万円を達成。次のゴールの1000万円も大きく上回る。 始まりは不安で一杯!蓋を開けてみると、嬉しい驚きの連続!あたたかいメッセージに全力で背中を押していただきました。



・ 2022年8月 WE’RTHYの1st Collectionを werthy.me で発表、受注開始

受注販売の形を取ったのは、「必要な時間をかけて、気持ちを届けられるようなものづくりがしたい」と考えたからでした。とはいえ、初めてのことばかりで1st Collectionを発表してからも実際にみなさんの手元にお届けするまでにはハプニング続き。みなさんの喜んでくださるコメントや実際に洋服を着てくれている写真を見ることが大きな力になりました。 ブランドサイトには、クラウドファンディング支援者のお名前もFOUNDERSとして刻まれています。



・ 2nd Collection (23年4月)、3rd Collection (23年10月) を発表



・ メディアコンテンツのWE’RTHY STORIES、ヨガ&瞑想ワークショップ ブランドコラボなども展開



■ 野沢和香氏について

ウェルネスブランド WE’RTHY を主宰。雑誌や CM で活躍するモデルでありながら、ヨガのトップティーチャー。イベントでは瞬時にチケットが完売する人気の講師。様々なスタイルのヨガや瞑想を学び、日々の生活に活かせるヨガやウェルネスtipsを広げる活動をしている。

『Yoga People Award2015』ベストオブヨガミューズ受賞。

雑誌STORY、Yoga Journalでは連載を担当。



< Instagram > https://www.instagram.com/wakanozawa/

< YouTube > https://www.youtube.com/@wakanozawa6701



■ 株式会社 WN について

会社名:株式会社WN

代表取締役:野沢和香



