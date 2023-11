[EMURGO]

2023年12月16日に東京で開催されるブロックチェーンミートアップイベント「Opening Doors to the Cardano Blockchain and Web3」を発表致しました。







東京、2023年11月27日 - EMURGO Group Pte. Ltd.(以下「EMURGO」)は本日、2023年12月16日に日本、東京で開催されるブロックチェーンミートアップイベント「Opening Doors to the Cardano Blockchain and Web3」を発表致しました。



本イベントでは、参加するブロックチェーンプロジェクトのCEO、Web3専門家が、企業、開発者に対して、Cardanoブロックチェーン上でWeb3製品やサービスを構築する実践的なプロセスをプレゼンテーション致します。



Cardanoは、最大級の分散型ブロックチェーンプラットフォームの1つであり、NFTやDeFiアプリケーションなどのWeb3サービスが構築されています。急速に拡大する同ブロックチェーンは、環境に優しい技術・科学的なピアレビュー手法を用いて構築されており、Web3製品・サービスを構築するオープンソースプラットフォームを提供しています。



本イベントでは、企業や開発者がどのようにCardanoブロックチェーンを活用して製品やサービスを構築できるか、NFT、ゲーミングなどのアプリケーション領域でサービスを展開するプロジェクトによるプレゼンテーションが実施されます。Cardanoブロックチェーン上でアプリケーションを構築することは今まで以上に容易になっており、同ブロックチェーンが提供するツール、アプリケーション、各種プログラムの紹介が実施されます。



世界的にWeb3に参入する大企業やスタートアップ企業が増える中、日本政府は国際競争力を高め、将来の経済成長を促進するため、Web3産業の発展を積極的に推進する施策を進めています。



本イベントにおいては、Cardano上で展開される様々なWeb3ユースケースについて知ることができ、Web3プロジェクト・Cardanoコミュニティのメンバーと交流を通じて、Web3への旅を始める絶好の機会です。



参加する5つのメリット:

NFT、ゲームにおけるブロックチェーンユースケース、早期立ち上げが可能なプラットフォームに関する情報を取得可能





現実資産のトークン化(例:ステーブルトークン)の最新動向、活用可能なプラットフォームに関する情報を取得可能





CardanoでWeb3製品・サービスを展開するための各種プログラム、ツール、ノウハウが取得可能





グローバル市場で、Web3業界への参入を支援するEMURGOとのパートナーシップ構築





Cardano関係者、Web3の業界リーダー・専門家とのネットワーク構築







イベントの詳細

日付:2023年12月16日

時間 :12:15開場 18:30終了予定

会場 :渋谷駅周辺 参加承認後通知



イベントへのお申込方法

本イベントへ参加を希望の方は、下記URLからご登録ください。

https://lu.ma/Cardano-Tokyo-December

座席数には限りがあり、空席状況および主催者の承認が必要となります。





EMURGOについて

EMURGOは世界的なブロックチェーン・テクノロジー企業であり、Cardanoブロックチェーンの創設団体です。CardanoのWeb3エコシステムを促進するため、教育、投資、メディア、フィンテック事業を展開しています。

シンガポールを拠点とするEMURGOは、グローバルなクライアントと協力関係を築いています。EMURGOについて、より詳しく知りたい方はhttps://emurgo.ioをご覧ください。





各種リンク

X (Global): https://x.com/emurgo_io?s=20

YouTube: https://www.youtube.com/c/EMURGO

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/emurgo_io/



お問合せ先

Nathaniel Acton

マーケティング担当VP

nathaniel@emurgo.io



